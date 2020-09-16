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Сравнительная инфографика о главах государств

Сравнительная инфографика о главах государств (5 фото)

Автор:
16 сентября 2020 09:34
Сообщество : Политика
Метки: главы государств   интересное   инфографика   китай   президенты   россия   сравнение   турция   
1914
5

Шуточный пост на вполне себе серьёзную тему.

Источник:

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Метки: главы государств   интересное   инфографика   китай   президенты   россия   сравнение   турция   
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8  комментариев
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11k
робт Час назад
шуточный в том, что путину постоянно накручивают 4 года президентства медведева, чтоб меркель поскромней смотрелась?
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24k
Aleksandr 6 минут назад
Елизавета II-68 лет у власти.
Что там про "несменяемость" либерахи говорят? Ничего? Языки в жопу засунули? Да, "это другое"! (с)
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26k
EvilHomer Полчаса назад
Языками:)
Ссылка www.youtube.com
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11k
Объект реальности Час назад
да знает Путин эти языки просто шифруется, он же разведчик.
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2k
KL11 Час назад
Вот еще интересный вариант.
Ссылка www.youtube.com
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3k
ezhik 2 часа назад
необходимо обязать всех президентов/кандидатов учить койсанские языки, ибо! Многие койсанские языки в настоящее время находятся под угрозой исчезновения, и немало уже вымерло.
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2k
Борис Карабанов 2 часа назад
Зачем делать некорректные сравнения? Это - другое! Понимать надо. В ФРГ - это демократия, а в России - это несменяемость власти. Разные же вещи.
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