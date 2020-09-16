Сравнительная инфографика о главах государств

Шуточный пост на вполне себе серьёзную тему.
Наличие учёной степени у глав государств
* в некоторых странах степени магистра и бакалавра приравнены к учёным степеням
Основная профессия (президентство не в счёт)
*У некоторых личностей несколько профессий. Также сложно было определить профессию у Си Цзиньпиня и Реджепа Эрдогана, которые всю жизнь занимали либо разные посты в политических организациях, либо состояли на государственной службе
Источник:
Ссылки по теме:
- Сравнение численности населения городов Китая и стран Европы
- Россияне могут заразиться китайским смертельным вирусом
- Больше, чем в Тунисе, но меньше, чем в Китае: почасовая оплата труда в России и других странах
- Китай и Россия отказались от долларов
- Бурятские танкисты стали чемпионами мира по танковому биатлону
25
Понравилось25
Новости партнёров
Загрузка...
Что там про "несменяемость" либерахи говорят? Ничего? Языки в жопу засунули? Да, "это другое"! (с)