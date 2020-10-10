Запахло жареным: Эхо Москвы удалило со своего сайта страницу и публикации Саадат Кадыровой

Кадырова на российском телеканале "Россия 1" в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" выступила с ксенофобскими заявлениями, оправдав нанесение авиаудара по церкви Казанчецоц в Шуши.
Азербайджанка Саадат Кадырова занимает должность главы отдела агентства ТАСС по связям с дипломатическими структурами.
Политолог Саадат Кадырова оправдала бомбардировку храма в Шуши, где были ранены российские журналисты. «Армянская сторона говорит о том, что в храм зашли помолиться солдаты. Есть известное выражение Путина про "мочить в сортире". Для Азербайджана это оккупанты, и где бы они ни были, их нужно настигать", — заявила Саадат.
смотреть с 21:25 минуты
Ведущий Владимир Соловьев резко перебил ее, сказав, что слова президента Путина касались террористов. Другие российские эксперты в студии были возмущены не меньше ведущего: "Вы понимаете что вы вообще говорите", "Это вы что с чем сравниваете-то", "Я надеюсь, это выйдет в эфир".
Отметим, что была создана петиция с требованием уволить Кадырову с занимаемой должности.
Позже изчезла личная страница и публикации Кадыровой с сайта Эхо Москвы
Отметим, что была создана петиция с требованием уволить Кадырову с занимаемой должности.
Позже изчезла личная страница и публикации Кадыровой с сайта Эхо Москвы
В гугле остался кэш её страницы https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kUGjZ-U763gJ:https://echo.msk.ru/blog/saakad/
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Самоизоляция и другие свежие новости с сарказмом ORIGINAL* 13/04/2020
- Возвращение Саакашвили и другие свежие новости с сарказмом ORIGINAL*23/04/2020
- Экспертное заявление Климкина и другие свежие новости с сарказмом ORIGINAL*27/04/2020
- Приключения американских туристов в Венесуэле и другие свежие новости с сарказмомORIGINAL*06/05/2020
- Соискатели вакансий и другие свежие новости с сарказмом ORIGINAL* 30/04/2020
Метки: Кадырова политика эхо москвы
48
Понравилось48
Новости партнёров
Загрузка...
А потом фотку нам скинешь со своей мордой где ты похож на приамата!!!
Идёт? Или засыш такой опыт провести?
Таки и вправду - жареным запахло так, что даже перебило помоечную вонь "Эха"...
Одно дело взывать к патриотизму из безопасного места, и совсем другое проявлять этот самый патриотизм рискуя собственной шкурой.
Кто зассал-то? Азерботы или Соловьиный помет?