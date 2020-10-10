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Запахло жареным: Эхо Москвы удалило со своего сайта страницу и публикации Саадат Кадыровой

Запахло жареным: Эхо Москвы удалило со своего сайта страницу и публикации Саадат Кадыровой (4 фото + 1 видео)

Автор:
10 октября 2020 00:06
Метки: Кадырова   политика   эхо москвы   
3114
4
1
Кадырова на российском телеканале "Россия 1" в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" выступила с ксенофобскими заявлениями, оправдав нанесение авиаудара по церкви Казанчецоц в Шуши.

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Метки: Кадырова   политика   эхо москвы   
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21k
Dobry vojak Svejk 3 дня назад
Дерьмо в кармане не спрячешь. Церковь к сортиру приравняла. Дерьмовый из неё глава по связям с дипломатическими структурами.
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0
Vadim 2 дня назад
Голосуйте за увольнение Кадыровой на change.org
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15k
Robin Hood 2 дня назад
Кстати что там светит за оскорбление чувств верующих? Разжигание розни по национальному признаку? И ... экстремизм? Короче эта тупая овца наговорила на полный букетик. И думается мне что она ... "засланный казачОк" и так рьяно пела не со своих слов.
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25k
labuda.blog Автор поста Robin Hood 2 дня назад
Ты всё сказал вроде верно! Кроме одного - "засланный казачОк"! Что ты имеешь против казаков? Ты считаешь что эта обезьяна казачок? Ты вообще понимаешь кто такие казаки? Как ты мог эту обезьяну отнести к казакам?
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830
DanzelBanzel labuda.blog 2 дня назад
Воу воу,не бренчи медальками,это просто выражение,из "Неуловимых..." вроде,а среди казаков тоже приматов хватает
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25k
labuda.blog Автор поста DanzelBanzel 2 дня назад
Ну не знаю. Давай сделаем так - ты выходишь такой крутой перед казаками и говоришь им: Я вашу маму .... и так далее!


А потом фотку нам скинешь со своей мордой где ты похож на приамата!!!


Идёт? Или засыш такой опыт провести?
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830
DanzelBanzel labuda.blog 2 дня назад
А то,конечно зассу,а то выйду а там такой,съест нахер
А то,конечно зассу,а то выйду а там такой,съест нахер
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15k
Robin Hood labuda.blog День назад
Как ты изволил заметить "засланный казачОк" написано в кавычках. В данном случае ... внедренный агент.
Ссылка www.youtube.com
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7k
HUBLOT 3 дня назад
Я не имею понятия, кто эта баба, но за само упоминание фамилии, этой лабуде придётся извиняться.
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25k
labuda.blog Автор поста HUBLOT 2 дня назад
Никуя не понял что ты написал! Какая фамилия, какое упоминание?
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17k
anpetrof 3 дня назад
Не понимаю, почему эту помойную радиостанцию до сих пор не закрыли...
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25k
labuda.blog Автор поста anpetrof 2 дня назад
Демократия, Сэр!
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17k
anpetrof labuda.blog 2 дня назад
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52
taxcop 3 дня назад
Что она, что эхо - помойка вонючая
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21k
Е-Лена 3 дня назад
Да. Сейчас глянула - "страница не найдена".
Таки и вправду - жареным запахло так, что даже перебило помоечную вонь "Эха"...
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2k
MATPOC Е-Лена 3 дня назад
"Да. Сейчас глянула - "страница не найдена"."- всё вижу 14,40 сейчас
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2k
MATPOC 3 дня назад
сорян я про видео
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21k
Е-Лена MATPOC 3 дня назад
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2k
MATPOC Е-Лена 3 дня назад
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25k
labuda.blog Автор поста Е-Лена 2 дня назад
Верно! Сранное Эхо не стесняется Анального, но когда реально попали под статью - удалили весь контент!
Зассали!
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9k
Денис Трубочкин 3 дня назад
Страшно подумать, сколько было пролито крови и сколько погибло людей в сражениях за этот Карабах. Про материальные и финансовые затраты я уже не говорю ибо каждая из сторон потратила на этот затяжной конфликт больше денег, чем весь этот Карабах стоит. Можно было бы давным-давно договориться и разделить Карабах пополам, но к сожалению, этого никогда не будет. Власть имущим с обеих сторон выгодно чтобы Карабахский вопрос оставался нерешенным. На войну можно списать собственные промахи в политике и экономике, можно спекулировать данным вопросов в ходе предвыборных компаний и т.д. Вот если бы вместо простых солдат в окопы загнали депутатов с обеих сторон, конфликт бы сразу решился. Они бы войну в одно заседание прекратили.
Одно дело взывать к патриотизму из безопасного места, и совсем другое проявлять этот самый патриотизм рискуя собственной шкурой.
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25k
Alan Garner 3 дня назад
Фильм"Война" а чеченцы и есть бандиты. Что все? Да всё. Интервью в вертолёте. Когда ненавидишь народ ,а она ненавидит народ Армении за оккупацию своей земли. Что угодно скажешь да и гости программы накинулись и навязали своё она хотела сказать,что где найдем там и замочим. В Москве асфальт кладут, х.у.ли искать)))
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1k
Игорь 3 дня назад
Земля - это по большому счёту единственное, за что стоит умирать. Если выросло поколение, которое говорит - это всего лишь кусок земли, п.и.з.дец этому народу.
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1k
Алексей Макаров 3 дня назад
Это просто кусок земли, стоит ли он тех слёз пролитых мамами о своих погибших детях, думаю нет. Давайте просто поговорим.
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4k
Mishganer Алексей Макаров 3 дня назад
Что значит просто кусок земли? Это для Вас из далека может и так, а если ты там родился, крестился, там похоронены твои родичи, ты привык жить по своему укладу и вере? А потом, [мат], и пришли чужие и сказали пшел вон, пес! И как?
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1k
Алексей Макаров Mishganer 3 дня назад
Я так понимаю вы не на передовой
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Алексей Макаров Mishganer 3 дня назад
Нет романтики в войне, только кровь, гряз, и смерть
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4k
Mishganer Алексей Макаров 3 дня назад
А я чем-то дал понять, что романтизирую войну? И да, я не на передовой. Ибо на мою земля пока не пришли. А придут, буду там, где прикажут!
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2k
Hellgone 3 дня назад
С вашего позволения..А кто это вообще такая?
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1k
Свирепый Бамбр 3 дня назад
Кстати ее вчера уволили. Жаль не передали армянам.
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2k
Hellgone Свирепый Бамбр 3 дня назад
Да там обе стороны стоят друг друга..
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Свирепый Бамбр 3 дня назад
И видео недоступно...
Кто зассал-то? Азерботы или Соловьиный помет?
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Свирепый Бамбр Hellgone 3 дня назад
Ты еще и попугайничаешь... тебе 6 лет?
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Свирепый Бамбр Hellgone 3 дня назад
Только что. Церемония избавления от петуха. Ты сейчас в пламени, по этому не видно.
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Hellgone Свирепый Бамбр 3 дня назад
Как я вижу петушок не ушел...Так покажи свою харю или я так и буду считать что ты обосрался.
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1k
Свирепый Бамбр Hellgone 3 дня назад
Ты еще и обиженное мудило... Жалко тебя.
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2k
Hellgone Свирепый Бамбр 3 дня назад
Обижайся на себя..Мне ни к чему такао...Жаль что ты так и не заметил
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9k
zlopisec 3 дня назад
Надо им наших азербайджанцев вернуть, в полном составе, ну и армян тоже, продолжать можно долго.....
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7k
Сергей zlopisec 3 дня назад
...в одном вагоне
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