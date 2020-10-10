Запахло жареным: Эхо Москвы удалило со своего сайта страницу и публикации Саадат Кадыровой

Ведущий Владимир Соловьев резко перебил ее, сказав, что слова президента Путина касались террористов. Другие российские эксперты в студии были возмущены не меньше ведущего: "Вы понимаете что вы вообще говорите", "Это вы что с чем сравниваете-то", "Я надеюсь, это выйдет в эфир".



Отметим, что была создана петиция с требованием уволить Кадырову с занимаемой должности.



Позже изчезла личная страница и публикации Кадыровой с сайта Эхо Москвы