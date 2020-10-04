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«Мы останавливаем войны»: в Сети оценили миротворческую деятельность ЧВК «Вагнер»

«Мы останавливаем войны»: в Сети оценили миротворческую деятельность ЧВК «Вагнер» (3 фото)

Автор:
04 октября 2020 12:27
Сообщество : Политика
Метки: ближний восток   патриотизм   политика   россия   чвк   
1748
3
Пользователи Сети оригинально поблагодарили добровольцев из ЧВК «Вагнера» за миротворческую деятельность и борьбу с терроризмом.

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Метки: ближний восток   патриотизм   политика   россия   чвк   
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69  комментариев
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40k
zloykoyot День назад
Кто-нибудь видел хоть один официальный документ, связанный с этой ЧВК? Куда ни глянь в сети - вся информация в высерах фонтанок/русских служб ВВС/холосайтов/прочих говномётов. Но все сука ничуть не сомневаются что она есть, как и в том, что штаты Вторую мировую выиграли.
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−141
SIG Sauer 4 часа назад
40k zloykoyot День назад
Но все сука ничуть не сомневаются что она есть, как и в том, что штаты Вторую мировую выиграли.
-----------------------------
А разве штаты вторую мировую проиграли?
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2k
Азиз Ниязов 15 часов назад
У нас вагнер у америкосов черная водичка. Всегда нужны те, кто делает грязную работу не отбрасывая тень на правительство, ведь они официально вольнонаёмные, а кто их нанял хрен найдешь концы.
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761
Эдуард Аникин 19 часов назад
Мир в Донбассе? ахаха. Я вот вообще не могу понять почему Россия с Донбасса не уходит, там же ресурсов нет особо, да и с Украиной можно помириться и выстраивать экономические отношения уже. Мир в Сирии? Поддержка диктаторского режима, которого сирийцы не избирали, который незаконно захватил власть и которого не признает мировое сообщество. Ну там да ресурсов много, но люди теперь из-за них страдают. Патриоты, защитники? Нет. Убийцы, наемники? Да.
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4k
enchanted Эдуард Аникин 12 часов назад
Потому что использует Донбасс как средство для шантажа и дестабилизации всей Украины.
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177
ДМИТРИЙ Ф Эдуард Аникин 7 часов назад
Думаешь, американский хозяин позволит "независимой" Украине жить в мире с Россией?
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761
Эдуард Аникин ДМИТРИЙ Ф 6 часов назад
Ну если не смотреть пропагандонТВ, то можно увидеть, как Россия нападает и оккупирует Украину и американцы тут не при чем.
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177
ДМИТРИЙ Ф Эдуард Аникин 6 часов назад
Нападает? В каком месте и с какой целью?
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7k
Андрей Ватрушкин День назад
Ссылка youtu.be
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74k
dpazuzu День назад
главред русскоязычного издания Esquire Сергей Минаев (выступая на шоу Тины Канделаки, открыто назвал бойцов ЧВК «Вагнера» героями нашего времени.

Депутат Мосгордумы Андрей Медведев в беседе с журналистами подчеркнул, что именно благодаря этим парням в России почти не совершают теракты.

Валерий Коровин, Глава «Центра геополитических экспертиз» официально заявлял, что бойцы «Вагнера»
----------
кто все эти люди и что они могут "официально заявлять"? :)

воот, оказывается, кто разгоняет этот фейк с несуществующей ЧВК...
автор, а кто из них тебе оплатил статью?
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954
Murych День назад
Нефтедобытчиков пыниных они охраняют.
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25k
Rest Tremor День назад
«Мы останавливаем войны»: в Сети оценили миротворческую деятельность ЧВК «Вагнер»
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859
Акроко День назад
Это вот эти останавливают террор? Те вагнеровцы которые зверски убили, расчленили и сожгли башаровского резервиста? Их опознали всех.
Это вот эти останавливают террор? Те вагнеровцы которые зверски убили, расчленили и сожгли башаровского резервиста? Их опознали всех.
Это вот эти останавливают террор? Те вагнеровцы которые зверски убили, расчленили и сожгли башаровского резервиста? Их опознали всех.
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40k
zloykoyot Акроко 15 часов назад
Американцы например забыли. Которые к нефти уже присосались кстати. Ты уже и про паспорта российские у них знаешь. Откуда? Из тех же высеров Фонтанки? С вопроса про доказательства ты уже соскочил?
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859
Акроко zloykoyot 14 часов назад
Такое быдло на пушечный выстрел к не сможет подойти к набору в амерские войска. Вряд ли там принимают клинических идиотов. Такие если каким то чудом и оказываются в америке, то не поднимаются выше существования на велфере.
Я вижу ты как те мамки что до конца будут верить что их сынуля-наркоман не колется :)
Журналюги за считаные дни без проблем нашли всё про Петрова с Бошировым, секретных агентов ГРУ между прочим. А участников этого быдлостада и того легче найти. Они открыто сидят в сетях, фоточки постят, тот же чвк Вагнер сливает о них инфу вплоть до анкет, автобиографий которые херои там заполнили , копий паспортов и расписок о неразглашении информации :)
Все что нарыла Новая они переслали в СК. Читай то что они выложили. Передо мной они не отчитывались.
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6k
Alexandr Barhudarov Акроко 10 часов назад


«Мы останавливаем войны»: в Сети оценили миротворческую деятельность ЧВК «Вагнер»
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40k
zloykoyot Акроко 4 часа назад
Да ты что? Сам погуглишь кого там в армию набирают или тебе подсказать? Там половина новобранцев идёт служить за гражданство. И идут далеко не ангелы. Мексы, ниггеры, люди с судимостью и так далее. Ты в курсе сколько раз снижали требования по уровню IQ для новобранцев? Это ты походу как та американская мамка, которая думает что америка грейт гейн. Журналюги с
бошировами напридумали херни. Им один раз ответили и больше на шушеру реагировать не стали. Скинешь ссылочку хотя-бы с фотографией бойцов на фоне логотипа Вагнера? У Блэквотера такие есть. Он у них какой кстати?
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859
Акроко zloykoyot Час назад
Бред. В армию США берут только граждан США или постоянных резидентов плюс ещё куча условий.
https://zagranitsa.com/emigraciya/article/2674/kak-poluchit-grazhdanstvo-ssha-voennaia-sluzhbahttps://zagranitsa.com/emigraciya/article/2674/kak-poluchit-grazhdanstvo-ssha-voennaia-sluzhba
И этот бред может прийти в голову только человеку с абсолютно засранными мозгами и полным отсутствием логики. Если бы всё было так просто, то в США бы уже яблоку негде упасть.
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339
Hexo4uha День назад
Они может и делают полезное для России дело, возносить их как патриотов и высокоморальных защитников не стоит - наемники они и есть наемники. Сейчас делают полезное, потом могут начать делать вредное. В этом разница с кадровыми военными, которые если начинают делать вредное- то они предатели, трибунал и приговор. Наемнику предьявить нечего.
Если уж и воевать только наемниками- то как романе Генри Каттнера "Ночная битва". Выдвинулись обе команды куда-то подальше от поселений, устроили там бой, победитель обьявляет своему нанимателю что он победил. Никто не пострадал.
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2k
Frank Borman День назад
Если государство не хочет делать грязную работу, то то оно перепоручает ее частникам - чнк (частные наемнические компании). А наемники, они и есть наемники, их работа - убивать за деньги. И не надо обелять своих и очернять чужих намемников, все они одинаковые, убийцы по найму.
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9k
Трив Frank Borman День назад
Вы, очевидно, скривдили специально, ибо частные военные компании и частные наёмнические компании не одно и то же.
В РФ наёмничество карается законом, в других странах нет.
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19k
Ратибор День назад
Надо было бы выдвинуть их на Нобелевскую премию мира, да не получится - от России уже выдвинули Путина.
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36k
Андрей Ратибор День назад
От России выдвинули Навального за отравление Новичком и бомжа Колю за отравление беляшом.
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10k
Taximaxi День назад
И всё было бы ничего и так сойдёт.Если бы не американский вертолёт.
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2k
Aleksandr Surovyy Taximaxi День назад
А это чтобы врага ввести в заблуждение !
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1k
rider2 День назад
"Пользователи Сети оригинально поблагодарили добровольцев из ЧВК «Вагнера» за миротворческую деятельность и борьбу с терроризмом."
Сдаётся мне, что эти люди и те, которые просили Терешкову, как - то связаны?
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3k
☣️Месть печенегов☣️ День назад
Наёмники - герои нашего времени.
Ну в принципе, какое время, такие и герои

Не мы такие, жизнь такая ©
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2k
Aleksandr Surovyy ☣️Месть печенегов☣️ День назад
Да мы-то знаем, кто ВЫ такие и какова вам цена. А жизнь... Она предсказуема. Но Вы-то уж точно альтруист, волонтёр и вообще, свою жизнь посвятили меценатству. Не ?!
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3k
☣️Месть печенегов☣️ Aleksandr Surovyy День назад
Ну я понимаю, что кроме тупо оскорбить и ещё тупее пошутить, вам больше сказать нечего.

Так и не говорите
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2k
Aleksandr Surovyy ☣️Месть печенегов☣️ День назад
Ну ведь и Вы не имеете военного образования. Не так-ли ? Я где Вас оскорбил ?! И поверьте, я не шутил ни разу. Я задал Вам вопрос. Ответа не увидел.
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10k
Dobryi_KOT Aleksandr Surovyy День назад
Зря вы к этой русофобской говняшке обращаетесь на "Вы".
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3k
☣️Месть печенегов☣️ Dobryi_KOT День назад
О, ещё один убогий отметился
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228
чокнутый День назад
по честному даже написать не смогли "мы воюем за бабло"
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3k
eugen чокнутый День назад
... так же, как и регулярные армии всех стран. А как армии некоторых сран при этом еще и мародерствуют ...
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228
чокнутый eugen День назад
да насрать мне на то как другие себе жопу подтирают!
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3k
eugen чокнутый День назад
... ага, лучше в своих плюнуть. Либерал?
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3k
☣️Месть печенегов☣️ eugen День назад
Определение наёмника сформулировано в ст. 47 (2) первого Дополнительного протокола[5] к Женевским конвенциям, подписанного в 1977 году. Наёмником считается лицо, которое:

специально завербовано на месте или за границей для того, чтобы сражаться в вооружённом конфликте;
фактически принимает непосредственное участие в военных действиях;
принимает участие в военных действиях, руководствуясь, главным образом, желанием получить личную выгоду, и которому в действительности обещано стороной или по поручению стороны, находящейся в конфликте, материальное вознаграждение, существенно превышающее вознаграждение, обещанное или выплачиваемое комбатантам такого же ранга и функций, входящим в личный состав вооружённых сил данной стороны;
не является ни гражданином стороны, находящейся в конфликте, ни лицом, постоянно проживающим на территории, контролируемой стороной, находящейся в конфликте;
не входит в личный состав вооружённых сил стороны, находящейся в конфликте;
не послано государством, которое не является стороной находящейся в конфликте, для выполнения обязанностей в качестве лица, входящего в состав его вооружённых сил.
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19k
Ратибор ☣️Месть печенегов☣️ День назад
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020)
УК РФ Статья 359. Наемничество

1. Вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях -
наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения или в отношении несовершеннолетнего, -
наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет либо без такового.

3. Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях -
наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.

Примечание. Наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей.
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−43
_I_am_an_albatross День назад
А от кого вообще в принципе ожидался официальный документ про карманную группировку терристов диктатора? Любые документы на её тему под строжайшей секретностью и армия говномётчиков обосрёт всех упоминающих. Им даже звёзды за это дают, виртуальные правда, но шакалью придворному и таких достаточно
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2k
Aleksandr Surovyy _I_am_an_albatross День назад
Если ты нихуа не умеешь, то ТЫ и на*уй никому не нужен ! Эти люди имеют профессиональные навыки своей профессии, за это получают соответствующее денежное довольствие. Или у вас по-другому ? Уж Вы точно альтруист и меценат?
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55k
Александр Ломовицкий _I_am_an_albatross День назад
в пендосии все войска контрактные то есть наемные за бабло . так что ..как то двойные стандарты да ?
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чокнутый Александр Ломовицкий 15 часов назад
в пендосии за доллар дают 78 рублей! что ты об этом не пишешь, или этадругое?!
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55k
Александр Ломовицкий чокнутый 15 часов назад
ну у них и жилье стоит от 300 000 долларов а у нас можно и за 1 млн рублей купить , или ты хожешь со своими тремя копейками быть богачом в любой стране ?
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чокнутый Александр Ломовицкий 15 часов назад
ну раз ты так ставишь вопрос, то у них средняя з\п 5500 $ а у нас по стране "средняя" 300$ как тебе?
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