«Мы останавливаем войны»: в Сети оценили миротворческую деятельность ЧВК «Вагнер»

Пользователи Сети оригинально поблагодарили добровольцев из ЧВК «Вагнера» за миротворческую деятельность и борьбу с терроризмом.
Пользователи Сети оригинально поблагодарили добровольцев из ЧВК «Вагнера» за миротворческую деятельность и борьбу с терроризмом. Телеграм-канал «Обратная сторона медали» опубликовал плакаты, посвящённые российским добровольцам из группы «Вагнера». Лаконичные слоганы прекрасно отображают их деятельность и отношение к ним простых россиян: «Мы останавливаем войны», «Всегда на хорошей стороне», «Мы останавливаем террор» и многие другие.
Своим творчеством авторы канала ярко продемонстрировали отношение к миротворческой деятельности группы добровольцев, название которой давно стало нарицательным за границей. Теперь за рубежом Россию ассоциируют не только с Достоевским и Гагариным, но и с добровольцами «Вагнера», отважно взвалившими на себя тяжёлое бремя борьбы с международным терроризмом.
Истинными патриотами и настоящими героями вагнеровцев считают многие политики, общественные деятели, писатели и журналисты. К примеру, известный писатель, главред русскоязычного издания Esquire Сергей Минаев, выступая на шоу Тины Канделаки, открыто назвал бойцов ЧВК «Вагнера» героями нашего времени. Депутат Мосгордумы Андрей Медведев в беседе с журналистами подчеркнул, что именно благодаря этим парням в России почти не совершают теракты. Глава «Центра геополитических экспертиз» Валерий Коровин официально заявлял, что бойцы «Вагнера» готовы отстаивать интересы РФ в любой точке планеты. Они воевали в Донбассе и Сирии, защищая мирных жителей от националистов и террористов, за что на Западе против ни развернули масштабную информационную кампанию. Эта группа бойцов – яркий пример истинного патриотизма. Они разрушили не один агрессивный план США на Ближнем востоке и фактически уничтожили воспитанных американцами террористов в САР.
Своим творчеством авторы канала ярко продемонстрировали отношение к миротворческой деятельности группы добровольцев, название которой давно стало нарицательным за границей. Теперь за рубежом Россию ассоциируют не только с Достоевским и Гагариным, но и с добровольцами «Вагнера», отважно взвалившими на себя тяжёлое бремя борьбы с международным терроризмом.
Истинными патриотами и настоящими героями вагнеровцев считают многие политики, общественные деятели, писатели и журналисты. К примеру, известный писатель, главред русскоязычного издания Esquire Сергей Минаев, выступая на шоу Тины Канделаки, открыто назвал бойцов ЧВК «Вагнера» героями нашего времени. Депутат Мосгордумы Андрей Медведев в беседе с журналистами подчеркнул, что именно благодаря этим парням в России почти не совершают теракты. Глава «Центра геополитических экспертиз» Валерий Коровин официально заявлял, что бойцы «Вагнера» готовы отстаивать интересы РФ в любой точке планеты. Они воевали в Донбассе и Сирии, защищая мирных жителей от националистов и террористов, за что на Западе против ни развернули масштабную информационную кампанию. Эта группа бойцов – яркий пример истинного патриотизма. Они разрушили не один агрессивный план США на Ближнем востоке и фактически уничтожили воспитанных американцами террористов в САР.
Авторский пост
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Метки: ближний восток патриотизм политика россия чвк
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Но все сука ничуть не сомневаются что она есть, как и в том, что штаты Вторую мировую выиграли.
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А разве штаты вторую мировую проиграли?
Депутат Мосгордумы Андрей Медведев в беседе с журналистами подчеркнул, что именно благодаря этим парням в России почти не совершают теракты.
Валерий Коровин, Глава «Центра геополитических экспертиз» официально заявлял, что бойцы «Вагнера»
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кто все эти люди и что они могут "официально заявлять"? :)
воот, оказывается, кто разгоняет этот фейк с несуществующей ЧВК...
автор, а кто из них тебе оплатил статью?
Я вижу ты как те мамки что до конца будут верить что их сынуля-наркоман не колется :)
Журналюги за считаные дни без проблем нашли всё про Петрова с Бошировым, секретных агентов ГРУ между прочим. А участников этого быдлостада и того легче найти. Они открыто сидят в сетях, фоточки постят, тот же чвк Вагнер сливает о них инфу вплоть до анкет, автобиографий которые херои там заполнили , копий паспортов и расписок о неразглашении информации :)
Все что нарыла Новая они переслали в СК. Читай то что они выложили. Передо мной они не отчитывались.
бошировами напридумали херни. Им один раз ответили и больше на шушеру реагировать не стали. Скинешь ссылочку хотя-бы с фотографией бойцов на фоне логотипа Вагнера? У Блэквотера такие есть. Он у них какой кстати?
https://zagranitsa.com/emigraciya/article/2674/kak-poluchit-grazhdanstvo-ssha-voennaia-sluzhbahttps://zagranitsa.com/emigraciya/article/2674/kak-poluchit-grazhdanstvo-ssha-voennaia-sluzhba
И этот бред может прийти в голову только человеку с абсолютно засранными мозгами и полным отсутствием логики. Если бы всё было так просто, то в США бы уже яблоку негде упасть.
Если уж и воевать только наемниками- то как романе Генри Каттнера "Ночная битва". Выдвинулись обе команды куда-то подальше от поселений, устроили там бой, победитель обьявляет своему нанимателю что он победил. Никто не пострадал.
В РФ наёмничество карается законом, в других странах нет.
Сдаётся мне, что эти люди и те, которые просили Терешкову, как - то связаны?
Ну в принципе, какое время, такие и герои
Не мы такие, жизнь такая ©
Так и не говорите
специально завербовано на месте или за границей для того, чтобы сражаться в вооружённом конфликте;
фактически принимает непосредственное участие в военных действиях;
принимает участие в военных действиях, руководствуясь, главным образом, желанием получить личную выгоду, и которому в действительности обещано стороной или по поручению стороны, находящейся в конфликте, материальное вознаграждение, существенно превышающее вознаграждение, обещанное или выплачиваемое комбатантам такого же ранга и функций, входящим в личный состав вооружённых сил данной стороны;
не является ни гражданином стороны, находящейся в конфликте, ни лицом, постоянно проживающим на территории, контролируемой стороной, находящейся в конфликте;
не входит в личный состав вооружённых сил стороны, находящейся в конфликте;
не послано государством, которое не является стороной находящейся в конфликте, для выполнения обязанностей в качестве лица, входящего в состав его вооружённых сил.
УК РФ Статья 359. Наемничество
1. Вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях -
наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения или в отношении несовершеннолетнего, -
наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет либо без такового.
3. Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях -
наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.
Примечание. Наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей.