Пользователи Сети оригинально поблагодарили добровольцев из ЧВК «Вагнера» за миротворческую деятельность и борьбу с терроризмом. Телеграм-канал «Обратная сторона медали» опубликовал плакаты, посвящённые российским добровольцам из группы «Вагнера». Лаконичные слоганы прекрасно отображают их деятельность и отношение к ним простых россиян: «Мы останавливаем войны», «Всегда на хорошей стороне», «Мы останавливаем террор» и многие другие.



Своим творчеством авторы канала ярко продемонстрировали отношение к миротворческой деятельности группы добровольцев, название которой давно стало нарицательным за границей. Теперь за рубежом Россию ассоциируют не только с Достоевским и Гагариным, но и с добровольцами «Вагнера», отважно взвалившими на себя тяжёлое бремя борьбы с международным терроризмом.



Истинными патриотами и настоящими героями вагнеровцев считают многие политики, общественные деятели, писатели и журналисты. К примеру, известный писатель, главред русскоязычного издания Esquire Сергей Минаев, выступая на шоу Тины Канделаки, открыто назвал бойцов ЧВК «Вагнера» героями нашего времени. Депутат Мосгордумы Андрей Медведев в беседе с журналистами подчеркнул, что именно благодаря этим парням в России почти не совершают теракты. Глава «Центра геополитических экспертиз» Валерий Коровин официально заявлял, что бойцы «Вагнера» готовы отстаивать интересы РФ в любой точке планеты. Они воевали в Донбассе и Сирии, защищая мирных жителей от националистов и террористов, за что на Западе против ни развернули масштабную информационную кампанию. Эта группа бойцов – яркий пример истинного патриотизма. Они разрушили не один агрессивный план США на Ближнем востоке и фактически уничтожили воспитанных американцами террористов в САР.