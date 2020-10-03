Инсайды из спецслужб ФРГ об отравлении и вербовке Навального подтвердились – Манукян

Навальный завербован британской разведкой в интересах ЦРУ.
Федеральное агентство новостей опубликовало информацию эксперта ОП РФ Вадима Манукяна о Навальном и о том, что с ним произошло. Если бы не источник в спецслужбах ФРГ, в это мало кто поверил бы. Но события ныне разворачиваются таким образом, что инсайды Манукяна подтверждаются один за другим – с пугающей быстротой.
О том, что Алексея Навального отравили свои же, заговорили почти сразу после перевода пациента из омской БСМП-1 в берлинскую клинику «Шарите» и первых осторожных сообщений немецких медиков о следах токсина в его крови. Но когда всплыла информация о сопровождавшей блогера в поездке по Сибири жительнице Лондона Марии Певчих, пазл начал складываться. В то же время источник Манукяна в германских спецслужбах сообщил, что никакого яда немецкие врачи, как и российские, не обнаружили. А их заявления о компонентах мифического «Новичка» - не более чем книксен в сторону американцев.
О том, что Алексея Навального отравили свои же, заговорили почти сразу после перевода пациента из омской БСМП-1 в берлинскую клинику «Шарите» и первых осторожных сообщений немецких медиков о следах токсина в его крови. Но когда всплыла информация о сопровождавшей блогера в поездке по Сибири жительнице Лондона Марии Певчих, пазл начал складываться. В то же время источник Манукяна в германских спецслужбах сообщил, что никакого яда немецкие врачи, как и российские, не обнаружили. А их заявления о компонентах мифического «Новичка» - не более чем книксен в сторону американцев.
В дальнейшем клиника «Шарите» три дня скрывала информацию о выходе Алексея Навального из комы. Что еще за тайны берлинского двора? По сей день ютубер скрывается в Германии на конспиративной квартире. Почему скандальный пациент не возвращается на Родину, вопреки сделанным заявлениям?
Есть данные, что он посетил встречу со своей отравительницей Марией Певчих, которая давно работает на британскую разведку, и ее кураторами. Там ему популярно объяснили, кому и с какой целью была нужна инсценировка с отравлением. Более того, Навальному нарисовали блестящие перспективы сотрудничества с британской разведкой MI6, на которую уже работает Певчих. И блогер согласился, простив Марии покушение на себя.
Есть данные, что он посетил встречу со своей отравительницей Марией Певчих, которая давно работает на британскую разведку, и ее кураторами. Там ему популярно объяснили, кому и с какой целью была нужна инсценировка с отравлением. Более того, Навальному нарисовали блестящие перспективы сотрудничества с британской разведкой MI6, на которую уже работает Певчих. И блогер согласился, простив Марии покушение на себя.
Интересно, что Ми-6 плотно сотрудничает с ЦРУ при вербовке и подготовке агентов.
Но куда более интересно, что 1 октября информация о вербовке Навального подтвердилась и с другой стороны: спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поделился своим мнением, что инцидент с Навальным разыгран в интересах западных спецслужб. Пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что, согласно полученной из заслуживающих доверия источников информации в ФРГ, с блогером работают непосредственно специалисты ЦРУ. Как видим, данные о вербовке подтвердились достаточно быстро.
Но куда более интересно, что 1 октября информация о вербовке Навального подтвердилась и с другой стороны: спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поделился своим мнением, что инцидент с Навальным разыгран в интересах западных спецслужб. Пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что, согласно полученной из заслуживающих доверия источников информации в ФРГ, с блогером работают непосредственно специалисты ЦРУ. Как видим, данные о вербовке подтвердились достаточно быстро.
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