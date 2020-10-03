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Инсайды из спецслужб ФРГ об отравлении и вербовке Навального подтвердились – Манукян

Инсайды из спецслужб ФРГ об отравлении и вербовке Навального подтвердились – Манукян (3 фото)

Автор:
03 октября 2020 15:18
Метки: вербовка   ми6   навальный   цру   
1154
3
Навальный завербован британской разведкой в интересах ЦРУ.

Источник:

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Метки: вербовка   ми6   навальный   цру   
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13  комментариев
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7k
Mauritanien 2 дня назад
Все понимаю. Инсайды какие-то, Манукяны. Только никуя не понятно зачем Навального вербовать!? Он бл@дь кто??? В чем смысл вербовки?
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6k
Караганда Mauritanien 2 дня назад
чтоб бросать говно на вентилятор
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25k
Ashabad День назад
Навальный всё больше превращается в гибрид Горби и ЕБН. Его всё больше "любят" на Западе и всё меньше уважают в России. А если он получит нобелевку "по миру" и или выступит в конгрессе США, то будет точная копия.

Навальный всё больше превращается в гибрид Горби и ЕБН. Его всё больше "любят" на Западе и всё меньше уважают в России. А если он получит нобелевку "по миру" и или выступит в конгрессе США, то будет точная копия.
Навальный всё больше превращается в гибрид Горби и ЕБН. Его всё больше "любят" на Западе и всё меньше уважают в России. А если он получит нобелевку "по миру" и или выступит в конгрессе США, то будет точная копия.
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7k
Пётр 2 дня назад
Немцы Браво!!!Такого я даже от вас не ожидал...сисян,анальный,олоша все это меркнет перед Оппозиционфюрер, это шедевр!!!
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339
Hexo4uha Пётр 2 дня назад
В немецком фюрер - руководитель. Купите чего-нибудь для фирмы, и увидите что вся документация будет подписана ГешафтФюрером. По русски - коммерческим директором.
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7k
Пётр Hexo4uha 2 дня назад
Ну хорошо пусть так. Но мы же не называем Гитлера руководитель НСДАП, а сказал фюрер и сразу все понятно о ком речь, так почему же Навального должны называть коммерческий директор, Оппозиционфюрер и сразу все понятно.
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1k
Валерий Викторович 2 дня назад
А кто такой этот Манукян?
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7k
HUBLOT Валерий Викторович День назад
Пригожинский писатель-фантаст.
Пригожинский писатель-фантаст.
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2k
MATPOC 2 дня назад
он теперь будет страдалец за ВСЮ страну- из за бугра и ещё правительство в изгнании создаст, как не безысвестная=)
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339
Hexo4uha 2 дня назад
Выяснили? А теперь сажайте! Открытый суд, обнародование результатов дела, пускай каждый предатель знает что его по любому найдут.
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43k
noName 2 дня назад
Агент "полный ноль"...-Новичек!взболтать,но не смешивать!
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6k
Караганда 2 дня назад
логично-безработный не в чём себе не отказывает.откуда пруфы?
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Алексей

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