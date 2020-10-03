Инсайды из спецслужб ФРГ об отравлении и вербовке Навального подтвердились – Манукян

Федеральное агентство новостей опубликовало информацию эксперта ОП РФ Вадима Манукяна о Навальном и о том, что с ним произошло. Если бы не источник в спецслужбах ФРГ, в это мало кто поверил бы. Но события ныне разворачиваются таким образом, что инсайды Манукяна подтверждаются один за другим – с пугающей быстротой.

О том, что Алексея Навального отравили свои же, заговорили почти сразу после перевода пациента из омской БСМП-1 в берлинскую клинику «Шарите» и первых осторожных сообщений немецких медиков о следах токсина в его крови. Но когда всплыла информация о сопровождавшей блогера в поездке по Сибири жительнице Лондона Марии Певчих, пазл начал складываться. В то же время источник Манукяна в германских спецслужбах сообщил, что никакого яда немецкие врачи, как и российские, не обнаружили. А их заявления о компонентах мифического «Новичка» - не более чем книксен в сторону американцев.