О закулисной подоплёке войны в Нагорном Карабахе

Не любят политики афишировать некоторые вещи, предпочитая продавать электорату чёткие и внятные картинки событий. Но всё же закулисье существует. И оно порой слишком неприглядно, чтобы его освещать на первых страницах респектабельных СМИ.
Так и с конфликтом вокруг Нагорного Карабаха. Вроде бы просто так, ни с того, ни с сего, азербайджанцы и армяне решили снова пострелять друг в друга в сентябре аккурат после окончания российских военных учений на Кавказе. Ан, нет. Не всё так просто.
Некие скрытые пружины всё же выскочили наружу. Простые человеческие слабости + всеохватность глобальной паутины – и вот, нате, любуйтесь!
Премьер-министр Армении Никол Пашинян с международным финансистом Джорджем Соросом лично. Кажется, у себя в резиденции.
Некие скрытые пружины всё же выскочили наружу. Простые человеческие слабости + всеохватность глобальной паутины – и вот, нате, любуйтесь!
Премьер-министр Армении Никол Пашинян с международным финансистом Джорджем Соросом лично. Кажется, у себя в резиденции.
Считается, что известный филантроп является одним из фронтменов могущественного финансового клана Рокфеллеров.
А вот, на другом полюсе, Ротшильд-младший вообще ничего не скрывает.
А вот, на другом полюсе, Ротшильд-младший вообще ничего не скрывает.
Приехал договариваться с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым насчёт интересующих клан Ротшильдов потенциально перспективных проектов в стране. О чём ещё говорили собеседники – Бог весть.
Но оба фото – безмолвные свидетели того, что за конфликтом стоят отнюдь не только интересы Анкары или Москвы. И вот уже дело доходит до того, что мирить своих клиентов берутся Вашингтон и Париж, вовлекая в это дело и Москву. Которой, очевидно, достанутся все шишки в случае неудачи.
В общем, не наша эта война. Как бы к ней и близко не подходить-то? Или равноудалиться не получится, и Кремль всё равно останется крайним, как в том анекдоте про столкновение машин генералов ФСО и ФСБ, виновным в котором была признана прибывшая на место аварии машина ДПС?
Но оба фото – безмолвные свидетели того, что за конфликтом стоят отнюдь не только интересы Анкары или Москвы. И вот уже дело доходит до того, что мирить своих клиентов берутся Вашингтон и Париж, вовлекая в это дело и Москву. Которой, очевидно, достанутся все шишки в случае неудачи.
В общем, не наша эта война. Как бы к ней и близко не подходить-то? Или равноудалиться не получится, и Кремль всё равно останется крайним, как в том анекдоте про столкновение машин генералов ФСО и ФСБ, виновным в котором была признана прибывшая на место аварии машина ДПС?
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Метки: Нагорный Карабах война подоплёка
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И не более.
Россия готова помочь:
Армении - армянами.
Азербайджану - азербайджанцами.
Нет уж господа не выйдет и в этот раз ! Научены мы опытом ,вот в Сирии не зря мочили 113 тыс бармалеев превратили в пар из них 5 тыс выходцев из СНГ ..
Армению не бросим ,да они сейчас и сами поняли ,что с ними опять хотят сделать ..Воюют насмерть ..Надеюсь поняли ,что вам без России кирдык ?
На ваши нападки помниться мы молчали и ждали..
Стойте насмерть иначе и Россия вас не сможет спасти ..
Армения оккупирует 10 % азербайджанской территории, не считая спорного Карабаха.
Армяне выбрали себе руководителем русофоба.
Армяне закрыли русские школы.
Армяне запретили российское ТВ.
СМИ Армении ведут массовую антироссийскую компанию.
Азербайджан со времен СССР оставил ВСЕ русские школы.
Транслирует российское ТВ.
Азербайджан не допустил НИ ОДНОГО русофобского высказывания.
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Ага, а христиане пропустили, потому что они христиане, а те мусульмане
Помимо этого, как отметил Гурбанов, более чем в трех тысячах азербайджанских школ проходят курсы обучения русскому языку в качестве иностранного языка, что составляет примерно 70 процентов от общего количества школ в Азербайджане.
Правильнее сказать вернулись на латинцу. А Армения и Грузия никогда и не переходили.
Как можно быть в ОДБК вместе со страной оккупировавшей твои земли?
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Я бы вышвырнул армян из ОДКБ.
Они как сионисты - под крышей ОДКБ пытаются свои делишки проворачивать.