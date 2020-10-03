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О закулисной подоплёке войны в Нагорном Карабахе

О закулисной подоплёке войны в Нагорном Карабахе (4 фото)

Автор:
03 октября 2020 09:49
Метки: Нагорный Карабах   война   подоплёка   
1056
4
Не любят политики афишировать некоторые вещи, предпочитая продавать электорату чёткие и внятные картинки событий. Но всё же закулисье существует. И оно порой слишком неприглядно, чтобы его освещать на первых страницах респектабельных СМИ.

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Метки: Нагорный Карабах   война   подоплёка   
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12  комментариев
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71k
Броненосец Потелкам 3 дня назад
Мы выражаем крайнюю озабоченность
И не более.
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albedo Броненосец Потелкам 3 дня назад
Неправда.
Россия готова помочь:
Армении - армянами.
Азербайджану - азербайджанцами
.
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25k
Rest Tremor 2 дня назад
О закулисной подоплёке войны в Нагорном Карабахе
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228
МИХАН 2 дня назад
Подоплека одна втянуть Россию в очередной конфликт ..хе хе
Нет уж господа не выйдет и в этот раз ! Научены мы опытом ,вот в Сирии не зря мочили 113 тыс бармалеев превратили в пар из них 5 тыс выходцев из СНГ ..
Армению не бросим ,да они сейчас и сами поняли ,что с ними опять хотят сделать ..Воюют насмерть ..Надеюсь поняли ,что вам без России кирдык ?
На ваши нападки помниться мы молчали и ждали..
Стойте насмерть иначе и Россия вас не сможет спасти ..

Ссылка youtu.be
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6k
albedo 3 дня назад
Я, русский, на стороне Азербайджана.

Армения оккупирует 10 % азербайджанской территории, не считая спорного Карабаха.
Армяне выбрали себе руководителем русофоба.
Армяне закрыли русские школы.
Армяне запретили российское ТВ.
СМИ Армении ведут массовую антироссийскую компанию.

Азербайджан со времен СССР оставил ВСЕ русские школы.
Транслирует российское ТВ.
Азербайджан не допустил НИ ОДНОГО русофобского высказывания.
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6k
albedo FoxGen 2 дня назад
А террористов не пропустили, потому что те - сунниты, а азеры шииты.
-------------------
Ага, а христиане пропустили, потому что они христиане, а те мусульмане
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8
Stormy FoxGen 2 дня назад
Азербайджане на сегодняшний день действует 338 школ на русском языке. Об этом на 18-м заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией сказал заместитель министра образования Азербайджана Фирудин Гурбанов
Помимо этого, как отметил Гурбанов, более чем в трех тысячах азербайджанских школ проходят курсы обучения русскому языку в качестве иностранного языка, что составляет примерно 70 процентов от общего количества школ в Азербайджане.

Правильнее сказать вернулись на латинцу. А Армения и Грузия никогда и не переходили.

Как можно быть в ОДБК вместе со страной оккупировавшей твои земли?
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6k
albedo Stormy 2 дня назад
Как можно быть в ОДБК вместе со страной оккупировавшей твои земли?
-----------------
Я бы вышвырнул армян из ОДКБ.
Они как сионисты - под крышей ОДКБ пытаются свои делишки проворачивать.
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1.5M
Иван Кемеров Автор поста albedo 2 дня назад
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27k
winergy2012 FoxGen 2 дня назад
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Иван Кемеров

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