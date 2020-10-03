О закулисной подоплёке войны в Нагорном Карабахе

Приехал договариваться с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым насчёт интересующих клан Ротшильдов потенциально перспективных проектов в стране. О чём ещё говорили собеседники – Бог весть.



Но оба фото – безмолвные свидетели того, что за конфликтом стоят отнюдь не только интересы Анкары или Москвы. И вот уже дело доходит до того, что мирить своих клиентов берутся Вашингтон и Париж, вовлекая в это дело и Москву. Которой, очевидно, достанутся все шишки в случае неудачи.



В общем, не наша эта война. Как бы к ней и близко не подходить-то? Или равноудалиться не получится, и Кремль всё равно останется крайним, как в том анекдоте про столкновение машин генералов ФСО и ФСБ, виновным в котором была признана прибывшая на место аварии машина ДПС?