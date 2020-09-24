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Сочи. Снос памятника русским солдатам

Сочи. Снос памятника русским солдатам (3 фото + 1 видео)

Автор:
24 сентября 2020 19:11
Метки: адыги   история   национализм   политика   северный кавказ   черкесы   
767
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1
Официальные СМИ, телевидение стыдливо молчат об этом позорном акте - сносе памятника русским солдатам, живот свой положившим за Отечество. А тем более позорно, что этот акт вандализма провели под давлением чеченских общин Турции и Иордании. Блогеры на различных платформах писали об этом довольно много. В основном обсуждался вопрос там ли был поставлен памятник и чему он служит. Всё это важно, но лежит на поверхности, а я хочу посмотреть на это событие п

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Метки: адыги   история   национализм   политика   северный кавказ   черкесы   
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18  комментариев
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44k
Albert GER 3 дня назад
я так понял, установили без согласования места с властями и оттуда сырбор.
уже второй инциндент с памятником и сносом в южном регионе.
или это за то же баянят?
шо это за организации и кто их финансирует на розжиг конфликтов?

и где режим, который всех заставляет маршировать???
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20
kesha7a День назад
В Крыму мля после воссоединения тоже жопу татарам лижут: всякие памятники и таблички по поводу депортации 1944 года. Какие они бедные и несчастные и как их "низачто" выселили кровавые большевики. Так противно...
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3k
cfhfwby 2 дня назад
Чурок нужно давить, им только палец в рот, они руку отхватят. Хватит миндальничать с чурбанами.
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2k
fryazino 2 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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13k
Ser 2 дня назад
УБЛЮД.КИ!
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3k
Mimik 3 дня назад
Так Сочи ж. Че хайп поднимать. Это не в Чехии там или Украине или Польше
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118k
Игорь 3 дня назад
Проблемы царской России тоже начались с того, что власть стала творить беспредел, нарушая законы своего государства. В угоду чужим.
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