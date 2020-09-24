Сочи. Снос памятника русским солдатам

Официальные СМИ, телевидение стыдливо молчат об этом позорном акте - сносе памятника русским солдатам, живот свой положившим за Отечество. А тем более позорно, что этот акт вандализма провели под давлением чеченских общин Турции и Иордании. Блогеры на различных платформах писали об этом довольно много. В основном обсуждался вопрос там ли был поставлен памятник и чему он служит. Всё это важно, но лежит на поверхности, а я хочу посмотреть на это событие п
В Сочи демонтировали (как этот вандализм называют некоторые) памятник «Подвигу русских солдат», установленный в честь героев Кавказской войны 1817–1864 годов.
Инициаторами создания монумента были: Российское военно-историческое общество (РВИО), священники Свято-Троицкой церкви и сотрудники музея истории. Открытый 30 июня 2020 памятный знак представлял собой карту Форта Святого Духа — одного из важнейших укреплений Черноморской береговой линии в 30-х годах XIX века.
О значении и целе создания Черноморской линии хорошо рассказано в предлагаемой вам короткометражке. Посмотрите, не пожалеете.
О значении и целе создания Черноморской линии хорошо рассказано в предлагаемой вам короткометражке. Посмотрите, не пожалеете.
Об открытии памятника сообщала в том числе и Сочинская администрация, но вскоре новость была удалена с городских интернет-ресурсов. Про ликвидацию памятника чиновники промолчали.
Причина сноса памятника - жалоба нескольких «черкесских активистов» (по предварительным данным, речь идёт о турецких черкесах). Как пишет «Кавказский узел», такое русофобское решение приняла мэрия. Перед этим к городским чиновникам обратились черкесы, назвавшие напоминание о событиях Кавказской войны «болезненным и раскалывающим общество».
Политолог и востоковед Игорь Димитриев так прокомментировал ситуацию: «Пишут, что против памятника в Адлере протестовали по большей части турецкие черкесы. И то, что им поддались - это проблема. Так делать нельзя. Со своими можно договариваться. Перед чужими прогибаться странно. Турки, к примеру, в случае международного давления делают как раз наоборот. Ну вы с Айя Софией (Собором Святой Софии) заметили».
Если кто не в курсе, национальный состав города Сочи выглядит примерно так:
русские - 70% (~282 тыс. чел);
адыги (черкесы) - 1,20% (~4,8 тыс. чел).
И ещё для информации. Из рапорта Командующего войсками на Кавказской линии и в Черномории генерал-лейтенанта Вельяминова: «В 1836 году, в июне месяце, натухайцы и шапсуги имели близ урочаща Варданэ собрание, целью которого было вступить под покровительство России. Два англичанина внезапно явились посреди сборища, вручили старшинам знамя английского короля и именную грамоту с обещанием покровительства Англии и пажа египетского. Умы взволновались и, вместо покорности, горцы разошлись, положа единогласно умереть за свою независимость. Почетнейшие старшины были готовы к отплытию с англичанами, чтобы испросить помощи вышеупомянутых держав». То есть по сути черкесы воевали против русских за британские интересы.
Ну а теперь два вопроса, которые не особо обсуждаются в этой связи.
За чьи деньги снесли памятник? Вы будете удивлены - за деньги русских налогоплатильщиков.
Все СМИ, которые называют противников памятника, ссылаются на Краснодарскую Краевую Общественную Организацию «Общество АдыгэХасэ причерноморских адыгов-шапсугов». Это общество значится и на сайте реестра грантополучателей от Краснодарского края. Каждый год АдыгэХасэ причерноморских адыгов-шапсугов получало от Краснодарского края грант на 1 400 000 рублей. В 2019-м Краснодарский край решил одарить причерноморских адыгов-шапсугов аж на 2 900 000 рублей. А в 2020-м адыги-шапсуги снесли памятник русским солдатам.
Причина сноса памятника - жалоба нескольких «черкесских активистов» (по предварительным данным, речь идёт о турецких черкесах). Как пишет «Кавказский узел», такое русофобское решение приняла мэрия. Перед этим к городским чиновникам обратились черкесы, назвавшие напоминание о событиях Кавказской войны «болезненным и раскалывающим общество».
Политолог и востоковед Игорь Димитриев так прокомментировал ситуацию: «Пишут, что против памятника в Адлере протестовали по большей части турецкие черкесы. И то, что им поддались - это проблема. Так делать нельзя. Со своими можно договариваться. Перед чужими прогибаться странно. Турки, к примеру, в случае международного давления делают как раз наоборот. Ну вы с Айя Софией (Собором Святой Софии) заметили».
Если кто не в курсе, национальный состав города Сочи выглядит примерно так:
русские - 70% (~282 тыс. чел);
адыги (черкесы) - 1,20% (~4,8 тыс. чел).
И ещё для информации. Из рапорта Командующего войсками на Кавказской линии и в Черномории генерал-лейтенанта Вельяминова: «В 1836 году, в июне месяце, натухайцы и шапсуги имели близ урочаща Варданэ собрание, целью которого было вступить под покровительство России. Два англичанина внезапно явились посреди сборища, вручили старшинам знамя английского короля и именную грамоту с обещанием покровительства Англии и пажа египетского. Умы взволновались и, вместо покорности, горцы разошлись, положа единогласно умереть за свою независимость. Почетнейшие старшины были готовы к отплытию с англичанами, чтобы испросить помощи вышеупомянутых держав». То есть по сути черкесы воевали против русских за британские интересы.
Ну а теперь два вопроса, которые не особо обсуждаются в этой связи.
За чьи деньги снесли памятник? Вы будете удивлены - за деньги русских налогоплатильщиков.
Все СМИ, которые называют противников памятника, ссылаются на Краснодарскую Краевую Общественную Организацию «Общество АдыгэХасэ причерноморских адыгов-шапсугов». Это общество значится и на сайте реестра грантополучателей от Краснодарского края. Каждый год АдыгэХасэ причерноморских адыгов-шапсугов получало от Краснодарского края грант на 1 400 000 рублей. В 2019-м Краснодарский край решил одарить причерноморских адыгов-шапсугов аж на 2 900 000 рублей. А в 2020-м адыги-шапсуги снесли памятник русским солдатам.
АдыгэХасэ – не единственное общество адыгов-шапсугов, которое ежегодно получает русские деньги от Краснодарского края. Кроме них, Краснодарский край каждый год одаривает общество «Шапсугия». Во всё том же реестре грантополучателей Краснодарского края видим ежегодно по 2 гранта на 600-800 тысяч рублей.
Кстати, этих самых адыгов-шапсугов, которых Краснодарский край одаривает каждый год на 3-6 млн рублей, всего-то порядка 5,000 человек.
На что же РФ выделяет эти безумные деньги? Не может же быть, что РФ даёт эти деньги просто на снос памятников русским солдатам? Ведь даже РФ прекрасно понимает, что злые русские хуже добрых русских.
Получается так, что для руководства Российской Федерации даже добрые русские хуже каких угодно нерусских. Именно поэтому «реализация важнейших вопросов многонациональной политики» на деле оказывается ползучей деруссификацией. В 90-е русские в результате этноцида ушли сразу из Ингушетии, Чечни и Тувы.
Российская Федерация действует просто: она поощряет антирусские мифы. Например, на Кубани НКО сепаратистов и русофобов с поддержкой Российской Федерации формируют нарратив, согласно которому русские – это захватчики, империалисты и оккупанты. Сепаратисты и русофобы рассказывают местным национальным меньшинствам о том, как их народы жили мирно и свободно, а потом пришли русские и устроили геноцид. Сепаратисты и русофобы уничтожают память о том, что русские на Кавказе покончили с разбоем и работорговлей, принесли цивилизацию в виде дорог, медицины, образования и честного труда. И это действует! Попробуйте написать пост про историю Северного Кавказа, сразу же набежит уйма комментаторов с резко и явно выраженным антирусским настроением. Пригрели гадюк на груди, вот они и выползают.
Снесённый памятник – это симптом культурный войны, которую русские проигрывают в собственной стране. За памятником русским солдатам Адлера, сепаратисты и русофобы хотят сносить памятники Ермолову и Екатерине II.
Русские не смогут победить в этой культурной войне, пока спонсируют своего противника. Понятное дело, что русские не сами распоряжаются своими деньгами. Это делает российское государство, которое, видимо, построено на принципах антирусского расизма.
Вот ещё пример государственной политики РФ - закрываются сайты, на которых есть хоть какое-то упоминание о русском самосознании, о русском единстве. К примеру, окончательно закрыли замечательный портал NoNaMe. И наверняка не за ссылки на новинки софта, а за аналитические политические публикации.
Та же участь постигла и русский патриотический портал "Спутник и погром".
А вот враждебные России националистические сайты прекрасно себя чувствуют. Например, "Кавказский узел". Посмотрите что пишут там дети горных аулов: "Я вижу, что многие возликовали, забыли про остальные памятники, тому же (генералу Алексею) Ермолову (Генерал Ермолов заново создал укрепленную Кавказскую линию как опору для планомерного наступления на территории горских народов Кавказа, - прим. "Кавказского узла"), тому же (Григорию) Зассу (Русский генерал, участник Кавказской войны, известен тем, что проводил крайне жестокую политику устрашения черкесов - прим. "Кавказского узла"), тому же Александру II, планы установки памятника Евдокимову в Белореченске никто не отменил. Прикрыли нам глаза. Я не расценивают это как победу, я расцениваю это действие как определенную уступку власти", - заявил корреспонденту «Кавказского узла» чеченский активист Шамсудин Негуч. По его мнению, памятник убрали, поскольку власть поняла, что совершила ошибку." Он отметил, что установка в Сочи памятника царю Александру II для него лично является более серьезным оскорблением, чем установка памятника обычным русским солдатам, которых "погнали на эту войну".
Интересно, он активист ЧЕГО? Впрочем, и так понятно.
И ещё цитата из того же Кавказского Узла: «Мы помним борьбу с памятником Лазареву в Лазаревском, его несколько раз убирали с постамента, потом установили по новой. Михаил Лазарев в 1834-1851 годах командовал Черноморским флотом. В 1838-1840 годах Лазарев во главе эскадры Черноморского флота организовывал и проводил высадки десанта на берега Кавказа при Туапсе, Субаши, Шапсухо. Войска создавали Черноморскую береговую линию, которая блокировала поставки оружия черкесам. В постановлении исполкома Международной черкесской ассоциации было сказано: "Считать не соответствующим общечеловеческим нравственным принципам и нормам решение органов местного самоуправления г. Сочи об установке на этнической родине адыгов памятника адмиралу М.П. Лазареву, непосредственному участнику военных действий против коренного населения, приведших к массовой гибели мирного населения и национальной трагедии адыгов", говорится в биографии адмирала на "Кавказском узле".»
Вот уроды, уже на адмирала Лазарева посмели замахнуться, а доблестное руководство страны спокойно на это взирает, да ещё деньгами поддерживает подобных...( сами подходящее слово вставьте).
Екатерина им не угодила и Ермолов. Насмотрелись по ТВ на снос памятников в Европе и США, решили что и у нас по подобию "Black Lives Matter" прокатит что-то подобное.
Ну уж не знаю, что за местные власти в Сочи, но в той же Архипо-Осиповке памятник русским солдатам, упомянутый в видеоролике, стоит. И местный вайнахи и не думают дёргаться, казаки их быстро на место поставят.
По поводу памятников русским солдатам моя позиция такая: тем кто даже просто заикается об их сносе, давать по рукам. и по башке, чтобы даже думать об этом забыли.
Отступление.
Прошу прощенья у друзей, что не успеваю писать комментарии. Я всё же на работе, а как вы понимаете, ремонт парохода- это ужас какая головная боль. Рабочим днём тут не ограничиться, и по вечерам карпеть приходится. Вот, недавно только освободился. Вернее, отложил на завтра то, что не успел доделать сегодня.
Кстати, этих самых адыгов-шапсугов, которых Краснодарский край одаривает каждый год на 3-6 млн рублей, всего-то порядка 5,000 человек.
На что же РФ выделяет эти безумные деньги? Не может же быть, что РФ даёт эти деньги просто на снос памятников русским солдатам? Ведь даже РФ прекрасно понимает, что злые русские хуже добрых русских.
Получается так, что для руководства Российской Федерации даже добрые русские хуже каких угодно нерусских. Именно поэтому «реализация важнейших вопросов многонациональной политики» на деле оказывается ползучей деруссификацией. В 90-е русские в результате этноцида ушли сразу из Ингушетии, Чечни и Тувы.
Российская Федерация действует просто: она поощряет антирусские мифы. Например, на Кубани НКО сепаратистов и русофобов с поддержкой Российской Федерации формируют нарратив, согласно которому русские – это захватчики, империалисты и оккупанты. Сепаратисты и русофобы рассказывают местным национальным меньшинствам о том, как их народы жили мирно и свободно, а потом пришли русские и устроили геноцид. Сепаратисты и русофобы уничтожают память о том, что русские на Кавказе покончили с разбоем и работорговлей, принесли цивилизацию в виде дорог, медицины, образования и честного труда. И это действует! Попробуйте написать пост про историю Северного Кавказа, сразу же набежит уйма комментаторов с резко и явно выраженным антирусским настроением. Пригрели гадюк на груди, вот они и выползают.
Снесённый памятник – это симптом культурный войны, которую русские проигрывают в собственной стране. За памятником русским солдатам Адлера, сепаратисты и русофобы хотят сносить памятники Ермолову и Екатерине II.
Русские не смогут победить в этой культурной войне, пока спонсируют своего противника. Понятное дело, что русские не сами распоряжаются своими деньгами. Это делает российское государство, которое, видимо, построено на принципах антирусского расизма.
Вот ещё пример государственной политики РФ - закрываются сайты, на которых есть хоть какое-то упоминание о русском самосознании, о русском единстве. К примеру, окончательно закрыли замечательный портал NoNaMe. И наверняка не за ссылки на новинки софта, а за аналитические политические публикации.
Та же участь постигла и русский патриотический портал "Спутник и погром".
А вот враждебные России националистические сайты прекрасно себя чувствуют. Например, "Кавказский узел". Посмотрите что пишут там дети горных аулов: "Я вижу, что многие возликовали, забыли про остальные памятники, тому же (генералу Алексею) Ермолову (Генерал Ермолов заново создал укрепленную Кавказскую линию как опору для планомерного наступления на территории горских народов Кавказа, - прим. "Кавказского узла"), тому же (Григорию) Зассу (Русский генерал, участник Кавказской войны, известен тем, что проводил крайне жестокую политику устрашения черкесов - прим. "Кавказского узла"), тому же Александру II, планы установки памятника Евдокимову в Белореченске никто не отменил. Прикрыли нам глаза. Я не расценивают это как победу, я расцениваю это действие как определенную уступку власти", - заявил корреспонденту «Кавказского узла» чеченский активист Шамсудин Негуч. По его мнению, памятник убрали, поскольку власть поняла, что совершила ошибку." Он отметил, что установка в Сочи памятника царю Александру II для него лично является более серьезным оскорблением, чем установка памятника обычным русским солдатам, которых "погнали на эту войну".
Интересно, он активист ЧЕГО? Впрочем, и так понятно.
И ещё цитата из того же Кавказского Узла: «Мы помним борьбу с памятником Лазареву в Лазаревском, его несколько раз убирали с постамента, потом установили по новой. Михаил Лазарев в 1834-1851 годах командовал Черноморским флотом. В 1838-1840 годах Лазарев во главе эскадры Черноморского флота организовывал и проводил высадки десанта на берега Кавказа при Туапсе, Субаши, Шапсухо. Войска создавали Черноморскую береговую линию, которая блокировала поставки оружия черкесам. В постановлении исполкома Международной черкесской ассоциации было сказано: "Считать не соответствующим общечеловеческим нравственным принципам и нормам решение органов местного самоуправления г. Сочи об установке на этнической родине адыгов памятника адмиралу М.П. Лазареву, непосредственному участнику военных действий против коренного населения, приведших к массовой гибели мирного населения и национальной трагедии адыгов", говорится в биографии адмирала на "Кавказском узле".»
Вот уроды, уже на адмирала Лазарева посмели замахнуться, а доблестное руководство страны спокойно на это взирает, да ещё деньгами поддерживает подобных...( сами подходящее слово вставьте).
Екатерина им не угодила и Ермолов. Насмотрелись по ТВ на снос памятников в Европе и США, решили что и у нас по подобию "Black Lives Matter" прокатит что-то подобное.
Ну уж не знаю, что за местные власти в Сочи, но в той же Архипо-Осиповке памятник русским солдатам, упомянутый в видеоролике, стоит. И местный вайнахи и не думают дёргаться, казаки их быстро на место поставят.
По поводу памятников русским солдатам моя позиция такая: тем кто даже просто заикается об их сносе, давать по рукам. и по башке, чтобы даже думать об этом забыли.
Отступление.
Прошу прощенья у друзей, что не успеваю писать комментарии. Я всё же на работе, а как вы понимаете, ремонт парохода- это ужас какая головная боль. Рабочим днём тут не ограничиться, и по вечерам карпеть приходится. Вот, недавно только освободился. Вернее, отложил на завтра то, что не успел доделать сегодня.
На часы на переборке не смотрите, фотка была сделана в 16 часов по UTC, когда я переоделся по "домашнему", но работа на этом не закончилась...
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уже второй инциндент с памятником и сносом в южном регионе.
или это за то же баянят?
шо это за организации и кто их финансирует на розжиг конфликтов?
и где режим, который всех заставляет маршировать???