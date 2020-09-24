Сочи. Снос памятника русским солдатам

АдыгэХасэ – не единственное общество адыгов-шапсугов, которое ежегодно получает русские деньги от Краснодарского края. Кроме них, Краснодарский край каждый год одаривает общество «Шапсугия». Во всё том же реестре грантополучателей Краснодарского края видим ежегодно по 2 гранта на 600-800 тысяч рублей.

Кстати, этих самых адыгов-шапсугов, которых Краснодарский край одаривает каждый год на 3-6 млн рублей, всего-то порядка 5,000 человек.

На что же РФ выделяет эти безумные деньги? Не может же быть, что РФ даёт эти деньги просто на снос памятников русским солдатам? Ведь даже РФ прекрасно понимает, что злые русские хуже добрых русских.

Получается так, что для руководства Российской Федерации даже добрые русские хуже каких угодно нерусских. Именно поэтому «реализация важнейших вопросов многонациональной политики» на деле оказывается ползучей деруссификацией. В 90-е русские в результате этноцида ушли сразу из Ингушетии, Чечни и Тувы.

Российская Федерация действует просто: она поощряет антирусские мифы. Например, на Кубани НКО сепаратистов и русофобов с поддержкой Российской Федерации формируют нарратив, согласно которому русские – это захватчики, империалисты и оккупанты. Сепаратисты и русофобы рассказывают местным национальным меньшинствам о том, как их народы жили мирно и свободно, а потом пришли русские и устроили геноцид. Сепаратисты и русофобы уничтожают память о том, что русские на Кавказе покончили с разбоем и работорговлей, принесли цивилизацию в виде дорог, медицины, образования и честного труда. И это действует! Попробуйте написать пост про историю Северного Кавказа, сразу же набежит уйма комментаторов с резко и явно выраженным антирусским настроением. Пригрели гадюк на груди, вот они и выползают.

Снесённый памятник – это симптом культурный войны, которую русские проигрывают в собственной стране. За памятником русским солдатам Адлера, сепаратисты и русофобы хотят сносить памятники Ермолову и Екатерине II.

Русские не смогут победить в этой культурной войне, пока спонсируют своего противника. Понятное дело, что русские не сами распоряжаются своими деньгами. Это делает российское государство, которое, видимо, построено на принципах антирусского расизма.

Вот ещё пример государственной политики РФ - закрываются сайты, на которых есть хоть какое-то упоминание о русском самосознании, о русском единстве. К примеру, окончательно закрыли замечательный портал NoNaMe. И наверняка не за ссылки на новинки софта, а за аналитические политические публикации.

Та же участь постигла и русский патриотический портал "Спутник и погром".

А вот враждебные России националистические сайты прекрасно себя чувствуют. Например, "Кавказский узел". Посмотрите что пишут там дети горных аулов: "Я вижу, что многие возликовали, забыли про остальные памятники, тому же (генералу Алексею) Ермолову (Генерал Ермолов заново создал укрепленную Кавказскую линию как опору для планомерного наступления на территории горских народов Кавказа, - прим. "Кавказского узла"), тому же (Григорию) Зассу (Русский генерал, участник Кавказской войны, известен тем, что проводил крайне жестокую политику устрашения черкесов - прим. "Кавказского узла"), тому же Александру II, планы установки памятника Евдокимову в Белореченске никто не отменил. Прикрыли нам глаза. Я не расценивают это как победу, я расцениваю это действие как определенную уступку власти", - заявил корреспонденту «Кавказского узла» чеченский активист Шамсудин Негуч. По его мнению, памятник убрали, поскольку власть поняла, что совершила ошибку." Он отметил, что установка в Сочи памятника царю Александру II для него лично является более серьезным оскорблением, чем установка памятника обычным русским солдатам, которых "погнали на эту войну".

Интересно, он активист ЧЕГО? Впрочем, и так понятно.

И ещё цитата из того же Кавказского Узла: «Мы помним борьбу с памятником Лазареву в Лазаревском, его несколько раз убирали с постамента, потом установили по новой. Михаил Лазарев в 1834-1851 годах командовал Черноморским флотом. В 1838-1840 годах Лазарев во главе эскадры Черноморского флота организовывал и проводил высадки десанта на берега Кавказа при Туапсе, Субаши, Шапсухо. Войска создавали Черноморскую береговую линию, которая блокировала поставки оружия черкесам. В постановлении исполкома Международной черкесской ассоциации было сказано: "Считать не соответствующим общечеловеческим нравственным принципам и нормам решение органов местного самоуправления г. Сочи об установке на этнической родине адыгов памятника адмиралу М.П. Лазареву, непосредственному участнику военных действий против коренного населения, приведших к массовой гибели мирного населения и национальной трагедии адыгов", говорится в биографии адмирала на "Кавказском узле".»

Вот уроды, уже на адмирала Лазарева посмели замахнуться, а доблестное руководство страны спокойно на это взирает, да ещё деньгами поддерживает подобных...( сами подходящее слово вставьте).

Екатерина им не угодила и Ермолов. Насмотрелись по ТВ на снос памятников в Европе и США, решили что и у нас по подобию "Black Lives Matter" прокатит что-то подобное.

Ну уж не знаю, что за местные власти в Сочи, но в той же Архипо-Осиповке памятник русским солдатам, упомянутый в видеоролике, стоит. И местный вайнахи и не думают дёргаться, казаки их быстро на место поставят.

По поводу памятников русским солдатам моя позиция такая: тем кто даже просто заикается об их сносе, давать по рукам. и по башке, чтобы даже думать об этом забыли.



Отступление.

Прошу прощенья у друзей, что не успеваю писать комментарии. Я всё же на работе, а как вы понимаете, ремонт парохода- это ужас какая головная боль. Рабочим днём тут не ограничиться, и по вечерам карпеть приходится. Вот, недавно только освободился. Вернее, отложил на завтра то, что не успел доделать сегодня.