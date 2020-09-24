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Обыск гостиничного номера Навального: часы на видео с «места преступления» показывают разное время

Обыск гостиничного номера Навального: часы на видео с «места преступления» показывают разное время (5 фото + 1 видео)

Автор:
24 сентября 2020 14:44
Метки: время   манипуляция   навальный   политика   
970
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На видео обыска гостиничного номера Навального, размещенного его командой, видно разное время на мужских часах и на будильнике в гостиничном номере, что вызывает некоторые предположения.

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Метки: время   манипуляция   навальный   политика   
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10k
Элитный тигр 3 дня назад
Только самые тупые не понимают, что это все спектакля.
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1k
Юлия Фоксина 2 дня назад
Будильник показывает без 15 минут 12, часы на руках тоже показывают это же время (причем на наручных часах с белым циферблатом тоже 11:45 ), но "доказывающий" кадр отражен зеркально по вертикале и по горизонтали. На кого рассчитан этот дешевый фейк? Каким же надо быть ущербным и циничным человеком, что бы генерировать такие фейки. Но больше пугает, то что люди на это клюют судя по комментариям.
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−113
SIG Sauer 3 дня назад
Вспомнился анекдот....
«у нас в раскопках XV века нашли кусок проволоки, что говорит о существовании проволочного телеграфа».
«а у нас в раскопках ничего не нашли, что говорит о существовании беспроволочного телеграфа».
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13k
Габит Калыков SIG Sauer 2 дня назад
Не, во втором случае: "это говорит о существовании мобильной связи!"
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421
Никита 3 дня назад
Часы вверх ногами и картинка 'пруфа' отзеркалена. верните все назад и получится тоже самое время что и на часах которые стоят на тумбочке.
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2k
Hellgone 3 дня назад
С таким предположение это становится еще веселее.А за какой срок можно преодолеть расстояние в два часовых пояса?И на секундочку расстояние от Екатеринбурга до Томска-1481 км.На самолете это довольно быстро.Но все равно два часа.Плюс до гостиницы.плюс обшмонать.
Так что да.Заранее знали.
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16k
Andrey 3 дня назад
Мне интересно другое. Кто позволил данным гражданам вторгаться на предполагаемое место преступление и похищать улики?
Р.С.: что касается времени проведения обыска, то на часах в номере - 11:45, то есть, вполне вероятное время мероприятия исходя из хронологии событий.
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379
Алексей 3 дня назад
У меня дома четверо часов и все показывают разное время, часы на плите как только идёт бросок электричества перестают тикать, но время помнят и продолжают идти как только электричество возобновляется, а на свч печке сбрасываются на 12 часов всегда при этом, а будильник просто стоит - давным давно батарейка села. Часы показывают разное время - как удивительно :)
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7k
Олег Алексей 3 дня назад
Удивительно что ты носишь ручные часы которые показывают неправильно, потому как если правильно то слишком рано обыск прошел.
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30k
Григорий 3 дня назад
Навальный может управлять временем!
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10k
Элитный тигр 3 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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