Обыск гостиничного номера Навального: часы на видео с «места преступления» показывают разное время

На видео обыска гостиничного номера Навального, размещенного его командой, видно разное время на мужских часах и на будильнике в гостиничном номере, что вызывает некоторые предположения.
В сети распространяются фотографии из видео команды Навального, на которых видно, что наручные часы показывают 9:45, а будильник в комнате Навального показывает 11:45. Это считается признаком того, что люди Навального обыскали комнату, прежде чем узнали, что Навальный потеряет сознание в самолете. Даже когда один читатель указал мне на это несколько дней назад, я ответил, что не вижу в нем никаких доказательств. Поэтому у меня было предположение, что речь идет о сотрудниках Навального, которые приехали из другого часового пояса, вероятно, с Урала (например, из Екатеринбурга или Перми).
Гостиничный номер Алексея Навального через час после предполагаемого отравления
Гостиничный номер Алексея Навального через час после предполагаемого отравления
Манипуляции со временем.
Напомним, хронологию утра : в 7.17 по томскому времени Навальный пил чай в аэропорту. Самолет вылетел в 8.06, и только тогда ему стало плохо. В 8:30 они попытались открыть дверь туалета, в который он ходил. В 9:01 по омскому времени (из-за разницы во времени 10:01 томского времени) самолет приземлился в Омске, и Навальный был доставлен в больницу, куда прибыл спустя 36 минут.
Сотрудники Навального в Томске не могли узнать об инциденте раньше 10:00 по томскому времени, а затем, должны были ещё добраться до гостиницы. Соответственно, «судебно-медицинская экспертиза» в 9:45 на самом деле будет свидетельством того, что обыск в отеле проводится слишком рано, как будто они уже всё знали заранее!
Автор: Thomas Röper (anti-spiegel.ru)
Сотрудники Навального в Томске не могли узнать об инциденте раньше 10:00 по томскому времени, а затем, должны были ещё добраться до гостиницы. Соответственно, «судебно-медицинская экспертиза» в 9:45 на самом деле будет свидетельством того, что обыск в отеле проводится слишком рано, как будто они уже всё знали заранее!
Автор: Thomas Röper (anti-spiegel.ru)
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Метки: время манипуляция навальный политика
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«у нас в раскопках XV века нашли кусок проволоки, что говорит о существовании проволочного телеграфа».
«а у нас в раскопках ничего не нашли, что говорит о существовании беспроволочного телеграфа».
Так что да.Заранее знали.
Р.С.: что касается времени проведения обыска, то на часах в номере - 11:45, то есть, вполне вероятное время мероприятия исходя из хронологии событий.