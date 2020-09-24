Обыск гостиничного номера Навального: часы на видео с «места преступления» показывают разное время

Напомним, хронологию утра : в 7.17 по томскому времени Навальный пил чай в аэропорту. Самолет вылетел в 8.06, и только тогда ему стало плохо. В 8:30 они попытались открыть дверь туалета, в который он ходил. В 9:01 по омскому времени (из-за разницы во времени 10:01 томского времени) самолет приземлился в Омске, и Навальный был доставлен в больницу, куда прибыл спустя 36 минут.



Сотрудники Навального в Томске не могли узнать об инциденте раньше 10:00 по томскому времени, а затем, должны были ещё добраться до гостиницы. Соответственно, «судебно-медицинская экспертиза» в 9:45 на самом деле будет свидетельством того, что обыск в отеле проводится слишком рано, как будто они уже всё знали заранее!



Автор: Thomas Röper (anti-spiegel.ru)