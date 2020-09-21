США планируют сбивать российские ракеты лазером. Американские мультики

Крупнейший подрядчик Пентагона компания Lockheed Martin опубликовала видео, в котором истребитель четвертого поколения F-16 Fighting Falcon нейтрализует российские ракеты с помощью новейшей тактической бортовой лазерной системы TALWS.
В анимированном ролике обыгрывается ситуация, где военный корабль противника (который, к слову, очень похож на фрегат проекта 22350) атакует американский самолет-заправщик KC-46 Pegasus, а F-16 производит захват и выводит из строя выпущенный вражеским судном боеприпас. Следом то же самое происходит с ракетой, запущенной с истребителя МиГ-19.
В сетевом издании The Aviationist считают, что продемонстрированная компанией установка, вероятно, разработана в рамках программы SHiELD. Последняя предполагает создание надежной защиты американских военных самолетов от ракет различных классов.
Ранее, 25 августа, Lockheed Martin уже публиковала видео с демонстрацией лазерного оружия. При этом на сайте военного подрядчика сообщалось, что инженерам удалось решить вопрос с компактностью и нагревом перспективной лазерной установки.
Ранее, 25 августа, Lockheed Martin уже публиковала видео с демонстрацией лазерного оружия. При этом на сайте военного подрядчика сообщалось, что инженерам удалось решить вопрос с компактностью и нагревом перспективной лазерной установки.
Стоит отметить, что работа над энергетическим оружием в США ведется уже не первый год. О проведении испытаний лазерной установки воздушного базирования Агентство противоракетной обороны США заявляло еще в 2010 году. Затем, все та же компания Lockheed Martin продемонстрировала возможности своей пушки ATHENA. Последняя смогла прожечь капот автомобиля, находящегося на расстоянии более 2 км.
Что касается продемонстрированной в ролике системы TALWS, согласно информации от издания FlightGlobal, американские истребители получат ее уже в 2025 году.
Что касается продемонстрированной в ролике системы TALWS, согласно информации от издания FlightGlobal, американские истребители получат ее уже в 2025 году.
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Переживать должны налогоплательщики в США -это они заплатят за этот мультфильм из своего кармана, вместо доступной медицины.
Ну так и ответьте мне, почему он не остался целым? С точки зрения физики.
"про гиперзвук ты сам придумал, в статье\мультике речь про обычные ракеты" - ну так и что тогда делать с баллистическими и гиперзвуковыми ракетами, по-вашему? выбросить?
"т.е. обычной полированный алюминий, хром, никель..."
Хром при 10,6 мкм имеет коэффициент отражения 0,95, никель 0,93. И это в идеальных лабораторных условиях. В реальности любая пыль, пятна, микроцарапины, копоть, даже следы пальцев рук сильно его уменьшат. Такой отражающей способности будет явно недостаточно для защиты. Для сравнения, диэлектрические суперзеркала, используемые для фокусирования луча лазера, имеют коэффициент 0,(9).
"Металлические покрытия пригодны и для отражения инфракрасных лучей" - Я это где-то отрицал? Но из этого не следует, что они способны выдержать высокоэнергетическое лазерное излучение без разрушения.
И самое интересное - разработчики способов защиты от воздействия лазерного оружия почему-то не повелись на такое, на ваш взгляд, "очевидное" решение с зеркалами, а пошли по совсем иному пути - либо нанесения абляционных покрытий, либо использование новых многослойных материалов на основе керамики и углеводородных нанотрубок, предназначенных для быстрого перераспределения тепла от точки контакта лазерного луча в близлежащие области.
Срочно патентуйте, пока идею не увели. Похоже, кроме вас до этого еще никто не додумался.)))
P.S. Я описАлся, что отражающая способность падает с ростом длины волны, признаю. Имел в виду противоположное, что и следует из остального моего текста.
гуперзвук для начала догони, поймай и сопроводи этим самым лучом, баллистические можно поймать только на взлете, но кто даст к ним подлететь на территории России...
"это в идеальных лабораторных условиях"
ну лазер то по любому(он же американский) будет в идеальных условиях работать правда?
"Но из этого не следует, что они способны выдержать высокоэнергетическое лазерное излучение без разрушения."
возможно, но выигрывается дополнительное время, а вкупе с другими защитами почему бы и нет?