США планируют сбивать российские ракеты лазером. Американские мультики

Стоит отметить, что работа над энергетическим оружием в США ведется уже не первый год. О проведении испытаний лазерной установки воздушного базирования Агентство противоракетной обороны США заявляло еще в 2010 году. Затем, все та же компания Lockheed Martin продемонстрировала возможности своей пушки ATHENA. Последняя смогла прожечь капот автомобиля, находящегося на расстоянии более 2 км.

Что касается продемонстрированной в ролике системы TALWS, согласно информации от издания FlightGlobal, американские истребители получат ее уже в 2025 году.