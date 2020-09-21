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США планируют сбивать российские ракеты лазером. Американские мультики

США планируют сбивать российские ракеты лазером. Американские мультики (3 фото + 1 видео)

Автор:
21 сентября 2020 08:17
Сообщество : Политика
Метки: Ракеты ВС России   США Россия война   война   геополитика   лазерное оружие   политика   россия   сша   
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Крупнейший подрядчик Пентагона компания Lockheed Martin опубликовала видео, в котором истребитель четвертого поколения F-16 Fighting Falcon нейтрализует российские ракеты с помощью новейшей тактической бортовой лазерной системы TALWS.

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Метки: Ракеты ВС России   США Россия война   война   геополитика   лазерное оружие   политика   россия   сша   
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46  комментариев
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25k
labuda.blog 3 дня назад
Жаль видео закрыто для просмотра на других сайтах. Специально не буду переходить.
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1k
Outcast labuda.blog 3 дня назад
В кратце одна американская контора изобрела вундервафлю которая всех победит и принесёт в весь мир демократию и толерантность. Но для её работы нужен охулярд бабла и крептонит.
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1k
Скальпы Гуронов День назад
То гаубицей сбивают, то лазером... Нужно палкой ещё попробовать... Ну, или булыжником накрайняк...
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25k
Alan Garner 2 дня назад
Как уже у.ебала Англия и Америка (северная) была бы кнопка чтобы уничтожить США и б.л.я.д.с.к.и.й остров прям сейчас нажал и пошел за пивом в10 утра)))) но б.л.я.д.ь, жить скучно станет))))
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10k
Alex Ato 2 дня назад
США планируют сбивать российские ракеты лазером. Американские мультики
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505
grihon 3 дня назад
Ожидается сверхкрупный попил бабла.
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4k
☣️Месть печенегов☣️ 3 дня назад
Ну что можно сказать, пиксар рисует лучше союзмультфильма
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1k
Северный Лис ☣️Месть печенегов☣️ 2 дня назад
Гражданин вы чего переживаете?
Переживать должны налогоплательщики в США -это они заплатят за этот мультфильм из своего кармана, вместо доступной медицины.
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2k
Азиз Ниязов 3 дня назад
У них графика посимпатичнее
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16k
babuby 3 дня назад
А почему одни мультики вызывают волну восторга, а другие такие-же, совсем иные комментарии?
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2k
Rekapra babuby 3 дня назад
Ну это же другое, понимать надо!
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11k
робт babuby 3 дня назад
а какие вызывают восторг, а какие нет?
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4k
☣️Месть печенегов☣️ робт 3 дня назад
А вы не знаете?
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11k
робт ☣️Месть печенегов☣️ 3 дня назад
не
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11k
робт 3 дня назад
ну ОК, будут ракеты с зеркальным покрытием, дальше че?
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36k
Войнов робт 3 дня назад
"если носитель(стекло) плавится, то почему тонюсенький отражающий слой должен остаться целым?"
Ну так и ответьте мне, почему он не остался целым? С точки зрения физики.

"про гиперзвук ты сам придумал, в статье\мультике речь про обычные ракеты" - ну так и что тогда делать с баллистическими и гиперзвуковыми ракетами, по-вашему? выбросить?

"т.е. обычной полированный алюминий, хром, никель..."
Хром при 10,6 мкм имеет коэффициент отражения 0,95, никель 0,93. И это в идеальных лабораторных условиях. В реальности любая пыль, пятна, микроцарапины, копоть, даже следы пальцев рук сильно его уменьшат. Такой отражающей способности будет явно недостаточно для защиты. Для сравнения, диэлектрические суперзеркала, используемые для фокусирования луча лазера, имеют коэффициент 0,(9).

"Металлические покрытия пригодны и для отражения инфракрасных лучей" - Я это где-то отрицал? Но из этого не следует, что они способны выдержать высокоэнергетическое лазерное излучение без разрушения.

И самое интересное - разработчики способов защиты от воздействия лазерного оружия почему-то не повелись на такое, на ваш взгляд, "очевидное" решение с зеркалами, а пошли по совсем иному пути - либо нанесения абляционных покрытий, либо использование новых многослойных материалов на основе керамики и углеводородных нанотрубок, предназначенных для быстрого перераспределения тепла от точки контакта лазерного луча в близлежащие области.
Срочно патентуйте, пока идею не увели. Похоже, кроме вас до этого еще никто не додумался.)))

P.S. Я описАлся, что отражающая способность падает с ростом длины волны, признаю. Имел в виду противоположное, что и следует из остального моего текста.
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6k
Джонатан Свифт робт 3 дня назад
Зачем зеркальное покрытие? Гиперзвуковые ракеты летают с такой скоростью, что покрыты плазмой. Мне даже страшно представить, что за лазер они изобрели, который за долю секунды прожигает плазму и корпус ракеты. Хотя НУРы с МИ-8 сбивать конечно смогут...
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11k
робт Войнов 3 дня назад
"что тогда делать с баллистическими и гиперзвуковыми ракетами"
гуперзвук для начала догони, поймай и сопроводи этим самым лучом, баллистические можно поймать только на взлете, но кто даст к ним подлететь на территории России...

"это в идеальных лабораторных условиях"
ну лазер то по любому(он же американский) будет в идеальных условиях работать правда?

"Но из этого не следует, что они способны выдержать высокоэнергетическое лазерное излучение без разрушения."
возможно, но выигрывается дополнительное время, а вкупе с другими защитами почему бы и нет?
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36k
Войнов робт 3 дня назад
Вы еще не в Роспатенте? Теряете время...
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11k
робт Джонатан Свифт 3 дня назад
хоспади еще один... ты где тут гиперзвук увидел?
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40k
zloykoyot 3 дня назад
Угу. Круто, чё. А ежели тупая русская ракета в облако залетит, то чего они своим лазером делать будут?
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−876
ИНДЕЙ 3 дня назад
Чей мультик лучше?
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40k
zloykoyot ИНДЕЙ 3 дня назад
Который уже в жизни летает и классификацию НАТО имеет.
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7k
ГородДомов 3 дня назад
Коламбия пикчерз не представляет.. Какую херню нам этот мульт предлагает
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1k
Outcast 3 дня назад
США планируют сбивать российские ракеты лазером. Американские мультики
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1k
Outcast 3 дня назад
Да как то не очень похож на 22350
Да как то не очень похож на 22350
Да как то не очень похож на 22350
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4k
☣️Месть печенегов☣️ Владимир 3 дня назад
Тебе надо хоть что то вякнуть, а по делу нечего
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18k
Владимир ☣️Месть печенегов☣️ 3 дня назад
Так самое интересное, что именно ты по делу ничего и не сказал. Выдумал бред и упорно его пестуешь.
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4k
☣️Месть печенегов☣️ Владимир 3 дня назад
Ладно, утомил.
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18k
Владимир ☣️Месть печенегов☣️ 3 дня назад
Лол, ты от своей тупости по ходу утомился, а ответить тебе и нечего, в методичке не написано.
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1k
aznak Outcast 3 дня назад
Да вы этого комментатора больше слушайте, у него до сих пор МИГ-19 летает.

Да вы этого комментатора больше слушайте, у него до сих пор МИГ-19 летает.
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