Коротко по Белоруссии. 16.09.2020

Описание работ короткое: «Event planning and logistics for USAID/Belarus». «Event planning» – это однозначно планирование мероприятий, а «logistics» можно перевести и как «логистика, транспортировка», и как «материально-техническое снабжение». Объём финансирования на эти цели не указан.



На первом этапе этого же госконтракта описание работ было более развёрнутым: USAID-Беларусь в сентябре 2018 года заказывало у Центра восточноевропейских исследований завоз и обучение активистов в Вильнюсе: «USAID/Belarus will need logistics support to bring Belarusian activists to Vilnius during several rounds of meetings in the fall of 2018-early spring 2019. The team will need support to organize the meetings/trips/lodging for the Belarusian participants». Сумма гонорара составляет 35,6 тыс. долларов.





Второй и третий этапы работ по этому госконтракту датируются сентябрём и ноябрём 2019 года – уже с кратким описанием: «...Организация мероприятий и логистика для USAID-Беларусь», и опять как сторона контракта привлечено USAID-Украина. Даты «поручений» – 25 сентября и 18 ноября 2019 года.



Интересно, что осенью 2019 года в Белоруссии прошёл ряд митингов на фоне кампании по выборам в белорусский парламент – например, 16 ноября (за день до выборов) состоялось шествие с транспарантами вроде «А король-то голый!».



Таким образом, крупные акции белорусской оппозиции чётко соотносятся по датам с американскими «заданиями», и под августовскими мероприятиями тоже подразумевались митинги – то есть практическая реализация знаний, полученных активистами в Литве.

На 6 августа 2020 года оппозиция планировала масштабный митинг в минском парке Дружбы народов, однако о его запрете стало известно 4–5 августа, и 6 августа Тихановская отменила это мероприятие. Выходит, США в последнем госконтракте зафиксировали подготовку не к митингу на окраине Минска, а к поствыборным акциям протеста.



Другие транши от USAID в пользу Центра восточноевропейских исследований оформлялись не как обязывающие госконтракты, а иначе – в виде грантов. Вильнюсский EESC давно ведёт пропаганду против Александра Лукашенко и служит опорой для бежавшей 11 августа в этот город Светланы Тихановской – сейм Литвы признал её президентом Белоруссии. Именно в помещении EESC сделано знаменитое фото Тихановской с известным технологом революций Бернаром-Анри Леви. Сам француз в своей статье для The Wall Street Journal признался, что лидер белорусской оппозиции не произвела на него впечатления. Он назвал её необычной и заявил, что девушку помимо литовской службы безопасности опекает и активист Freedom House – некоммерческой организации, которая долгие годы работает на американское правительство.