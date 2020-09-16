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Коротко по Белоруссии. 16.09.2020

Коротко по Белоруссии. 16.09.2020 (7 фото + 1 видео)

Автор:
16 сентября 2020 13:13
Метки: Colonel Cassad   белоруссия   майдауны   
941
7
1
Верховная Рада Украины вчера с трудом приняла постановление о непризнании выборов в Белоруссии "свободными и демократическими" и не считает победу Лукашенко легитимной.

Источник:

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Метки: Colonel Cassad   белоруссия   майдауны   
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6  комментариев
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ГородДомов 3 дня назад
Называется выстрел себе в ногу.
На сколько ног у Украины если она постоянно в эту ногу себе стреляет ?
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Яромиръ ГородДомов 3 дня назад
....вотъ
....вотъ
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3k
Mike Snow 2 дня назад
Кругом враги, один лукашенко святой.
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Татьянин день 3 дня назад
Коротко по Белоруссии. 16.09.2020
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3k
Татьянин день 3 дня назад
Коротко по Белоруссии. 16.09.2020
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