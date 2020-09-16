Коротко по Белоруссии. 16.09.2020

Верховная Рада Украины вчера с трудом приняла постановление о непризнании выборов в Белоруссии "свободными и демократическими" и не считает победу Лукашенко легитимной.
Также Украина отрицает свою причастность к протестам в Белоруссии. Стоит отметить, что решение принималось совместными усилиями "Слуг народа" и порохоботов, так как даже часть собственной партии Зеленского была против. Зеленский грозит Белоруссии майданом, если Лукашенко не пойдет на переговоры с оппозицией. Очевидно, что отношения Белоруссии и Украины будут ухудшаться. Чудно.
Лукашенко заявил, что считает свою победу полностью легитимной и никакой революционной ситуации в Белоруссии нет.
"То, что происходит сегодня, не является чем-то неожиданным или новым для нас. Люди постарше помнят и не такое в Беларуси, когда тысячи и тысячи людей выходили в 90-х на улицы, переворачивали машины, жгли их, бросали коктейли Молотова на первые этажи тогда еще не нынешних бутиков и магазинов, а в окна к обычным людям. Якобы спонтанная самоорганизация общества, вызревание так называемой революционной ситуации, "нелегитимность выборов" и тому подобное - все это мифы. Их напрочь разбивает глубинный анализ событий, произошедших задолго до электоральной кампании текущего года"
Как не трудно догадаться, с польско-литовской оппозицией Лукашенко вести переговоры совсем не собирается. Колесниковой сегодня должны будут предъявить обвинения.
"То, что происходит сегодня, не является чем-то неожиданным или новым для нас. Люди постарше помнят и не такое в Беларуси, когда тысячи и тысячи людей выходили в 90-х на улицы, переворачивали машины, жгли их, бросали коктейли Молотова на первые этажи тогда еще не нынешних бутиков и магазинов, а в окна к обычным людям. Якобы спонтанная самоорганизация общества, вызревание так называемой революционной ситуации, "нелегитимность выборов" и тому подобное - все это мифы. Их напрочь разбивает глубинный анализ событий, произошедших задолго до электоральной кампании текущего года"
Как не трудно догадаться, с польско-литовской оппозицией Лукашенко вести переговоры совсем не собирается. Колесниковой сегодня должны будут предъявить обвинения.
Хуанита Тихановская заявляет, что если Лукашенко мирно отдаст власть, то оппозиция предоставит ему гарантии безопасности. Разумеется. власть Лукашенко оппозиции не отдаст и продолжит посадки оппозиции.
Также Тихановская заявила, о чем бы она говорила с Путиным, если бы он с ней разговаривал. Разумеется Путин с Тихановской разговаривать не будет.
Также Тихановская заявила, о чем бы она говорила с Путиным, если бы он с ней разговаривал. Разумеется Путин с Тихановской разговаривать не будет.
На фоне учений "Славянское братство 2020" (проходят недалеко от границы с Польшей, в учениях принимают участие военные из 76-й Псковской дивизии ВДВ) в Минск прилетела делегация МО РФ во главе с Шойгу с рабочим визитом для обсуждения военного сотрудничества РФ и Белоруссии. Ранее Лукашенко заявлял, что это сотрудничество "святое".
На переговорах в Сочи военную базу РФ в Белоруссии официально не обсуждали.
На переговорах в Сочи военную базу РФ в Белоруссии официально не обсуждали.
Вскрылись уши USAID в организации белорусских протестов.
«Октагон» обнаружил, что американские внешнеполитические структуры 6 августа, за три дня до выборов президента Белоруссии и последовавших за ними протестов, заключили соглашение об «организации мероприятий и логистике для USAID-Беларусь».
Подрядчик по контракту – литовский Центр восточноевропейских исследований, следует из fdps.gov – официального реестра госзакупок США. Ранее в рамках того же самого госконтракта литовские тренинги проходили белорусские оппозиционеры, а упомянутый центр – как раз тот, что приютил оппозиционного кандидата в президенты Светлану Тихановскую. На этом фоне USAID в Белоруссии вскоре могут закрыть.
Агентство США по международному развитию (USAID) подчиняется одновременно Госдепартаменту США, американскому президенту и Совету нацбезопасности. Судя по карточке госконтракта, непосредственным заказчиком выступило украинское подразделение USAID. В качестве финансирующей стороны указан белорусский офис USAID. Подрядчик – Rytų Europos studijų centras, то есть Центр восточноевропейских исследований (Eastern Europe Studies Centre, EESC).
«Октагон» обнаружил, что американские внешнеполитические структуры 6 августа, за три дня до выборов президента Белоруссии и последовавших за ними протестов, заключили соглашение об «организации мероприятий и логистике для USAID-Беларусь».
Подрядчик по контракту – литовский Центр восточноевропейских исследований, следует из fdps.gov – официального реестра госзакупок США. Ранее в рамках того же самого госконтракта литовские тренинги проходили белорусские оппозиционеры, а упомянутый центр – как раз тот, что приютил оппозиционного кандидата в президенты Светлану Тихановскую. На этом фоне USAID в Белоруссии вскоре могут закрыть.
Агентство США по международному развитию (USAID) подчиняется одновременно Госдепартаменту США, американскому президенту и Совету нацбезопасности. Судя по карточке госконтракта, непосредственным заказчиком выступило украинское подразделение USAID. В качестве финансирующей стороны указан белорусский офис USAID. Подрядчик – Rytų Europos studijų centras, то есть Центр восточноевропейских исследований (Eastern Europe Studies Centre, EESC).
Описание работ короткое: «Event planning and logistics for USAID/Belarus». «Event planning» – это однозначно планирование мероприятий, а «logistics» можно перевести и как «логистика, транспортировка», и как «материально-техническое снабжение». Объём финансирования на эти цели не указан.
На первом этапе этого же госконтракта описание работ было более развёрнутым: USAID-Беларусь в сентябре 2018 года заказывало у Центра восточноевропейских исследований завоз и обучение активистов в Вильнюсе: «USAID/Belarus will need logistics support to bring Belarusian activists to Vilnius during several rounds of meetings in the fall of 2018-early spring 2019. The team will need support to organize the meetings/trips/lodging for the Belarusian participants». Сумма гонорара составляет 35,6 тыс. долларов.
Второй и третий этапы работ по этому госконтракту датируются сентябрём и ноябрём 2019 года – уже с кратким описанием: «...Организация мероприятий и логистика для USAID-Беларусь», и опять как сторона контракта привлечено USAID-Украина. Даты «поручений» – 25 сентября и 18 ноября 2019 года.
Интересно, что осенью 2019 года в Белоруссии прошёл ряд митингов на фоне кампании по выборам в белорусский парламент – например, 16 ноября (за день до выборов) состоялось шествие с транспарантами вроде «А король-то голый!».
Таким образом, крупные акции белорусской оппозиции чётко соотносятся по датам с американскими «заданиями», и под августовскими мероприятиями тоже подразумевались митинги – то есть практическая реализация знаний, полученных активистами в Литве.
На 6 августа 2020 года оппозиция планировала масштабный митинг в минском парке Дружбы народов, однако о его запрете стало известно 4–5 августа, и 6 августа Тихановская отменила это мероприятие. Выходит, США в последнем госконтракте зафиксировали подготовку не к митингу на окраине Минска, а к поствыборным акциям протеста.
Другие транши от USAID в пользу Центра восточноевропейских исследований оформлялись не как обязывающие госконтракты, а иначе – в виде грантов. Вильнюсский EESC давно ведёт пропаганду против Александра Лукашенко и служит опорой для бежавшей 11 августа в этот город Светланы Тихановской – сейм Литвы признал её президентом Белоруссии. Именно в помещении EESC сделано знаменитое фото Тихановской с известным технологом революций Бернаром-Анри Леви. Сам француз в своей статье для The Wall Street Journal признался, что лидер белорусской оппозиции не произвела на него впечатления. Он назвал её необычной и заявил, что девушку помимо литовской службы безопасности опекает и активист Freedom House – некоммерческой организации, которая долгие годы работает на американское правительство.
На первом этапе этого же госконтракта описание работ было более развёрнутым: USAID-Беларусь в сентябре 2018 года заказывало у Центра восточноевропейских исследований завоз и обучение активистов в Вильнюсе: «USAID/Belarus will need logistics support to bring Belarusian activists to Vilnius during several rounds of meetings in the fall of 2018-early spring 2019. The team will need support to organize the meetings/trips/lodging for the Belarusian participants». Сумма гонорара составляет 35,6 тыс. долларов.
Второй и третий этапы работ по этому госконтракту датируются сентябрём и ноябрём 2019 года – уже с кратким описанием: «...Организация мероприятий и логистика для USAID-Беларусь», и опять как сторона контракта привлечено USAID-Украина. Даты «поручений» – 25 сентября и 18 ноября 2019 года.
Интересно, что осенью 2019 года в Белоруссии прошёл ряд митингов на фоне кампании по выборам в белорусский парламент – например, 16 ноября (за день до выборов) состоялось шествие с транспарантами вроде «А король-то голый!».
Таким образом, крупные акции белорусской оппозиции чётко соотносятся по датам с американскими «заданиями», и под августовскими мероприятиями тоже подразумевались митинги – то есть практическая реализация знаний, полученных активистами в Литве.
На 6 августа 2020 года оппозиция планировала масштабный митинг в минском парке Дружбы народов, однако о его запрете стало известно 4–5 августа, и 6 августа Тихановская отменила это мероприятие. Выходит, США в последнем госконтракте зафиксировали подготовку не к митингу на окраине Минска, а к поствыборным акциям протеста.
Другие транши от USAID в пользу Центра восточноевропейских исследований оформлялись не как обязывающие госконтракты, а иначе – в виде грантов. Вильнюсский EESC давно ведёт пропаганду против Александра Лукашенко и служит опорой для бежавшей 11 августа в этот город Светланы Тихановской – сейм Литвы признал её президентом Белоруссии. Именно в помещении EESC сделано знаменитое фото Тихановской с известным технологом революций Бернаром-Анри Леви. Сам француз в своей статье для The Wall Street Journal признался, что лидер белорусской оппозиции не произвела на него впечатления. Он назвал её необычной и заявил, что девушку помимо литовской службы безопасности опекает и активист Freedom House – некоммерческой организации, которая долгие годы работает на американское правительство.
На бумаге USAID, основанное в 1961 году президентом Джоном Кеннеди, ставит перед собой благородные цели. В развивающихся странах агентство занимается сокращением масштабов нищеты или борьбой с последствиями пандемии коронавируса, как, например, в Белоруссии. В последние десятилетия организация зарекомендовала себя и как проводник внешней политики США – этот инструмент «мягкой силы» не раз уличали в связях с организаторами цветных революций. USAID выступало ключевым игроком в недавней попытке госпереворота в Венесуэле. Агентство также поддерживало часть оппозиции, стоящей за попыткой цветной революции в Никарагуа в 2018 году. USAID финансировало распространение враждебного властям Кубы контента в соцсетях. А несколько лет назад выяснилось, что оно выплатило политикам Афганистана миллионы долларов за изменение законов.
В феврале 2019 года USAID сообщило о начале сотрудничества с военными и разведкой для продвижения интересов «национальной безопасности» США. Речь идёт об американском спецназе, ФБР и других организациях. Эритрея, Эквадор, Куба, Боливия изгнали USAID со своей территории, офисы НКО в ряде других стран находятся в процессе закрытия. Деятельность агентства в РФ была запрещена ещё в 2012 году после болезненных для Кремля многотысячных митингов на Болотной площади. Поводом для изгнания стали утечки 60 Мб электронной переписки между Агентством США по международному развитию и представителями российской оппозиции. Кроме того, был принят закон, обязывающий иностранные НКО регистрироваться в качестве иноагентов.
В ходе президентской кампании офис USAID в Минске вёл себя тихо – практически не делал никаких заявлений.
Но связанные с ним члены местных НКО принимали активное участие в так называемых мирных акциях протеста.
Ранее «Октагон» писал о консорциуме белорусских и украинских правозащитников, занятых подсчётом пыток в республике, – ряд активистов тесно связан с USAID и Freedom House. Среди НКО были те, кто распространял фейки об убитых милицией демонстрантах и на другие подобные темы.
По данным сервиса GovTribe, в 2016–2020 годах через белорусское отделение USAID прошло более 7 млн долларов. Если белорусские власти сочтут связь USAID с протестами доказанной, они закроют минский офис агентства, и Вашингтону будет сложнее работать с республиканскими активистами.
В феврале 2019 года USAID сообщило о начале сотрудничества с военными и разведкой для продвижения интересов «национальной безопасности» США. Речь идёт об американском спецназе, ФБР и других организациях. Эритрея, Эквадор, Куба, Боливия изгнали USAID со своей территории, офисы НКО в ряде других стран находятся в процессе закрытия. Деятельность агентства в РФ была запрещена ещё в 2012 году после болезненных для Кремля многотысячных митингов на Болотной площади. Поводом для изгнания стали утечки 60 Мб электронной переписки между Агентством США по международному развитию и представителями российской оппозиции. Кроме того, был принят закон, обязывающий иностранные НКО регистрироваться в качестве иноагентов.
В ходе президентской кампании офис USAID в Минске вёл себя тихо – практически не делал никаких заявлений.
Но связанные с ним члены местных НКО принимали активное участие в так называемых мирных акциях протеста.
Ранее «Октагон» писал о консорциуме белорусских и украинских правозащитников, занятых подсчётом пыток в республике, – ряд активистов тесно связан с USAID и Freedom House. Среди НКО были те, кто распространял фейки об убитых милицией демонстрантах и на другие подобные темы.
По данным сервиса GovTribe, в 2016–2020 годах через белорусское отделение USAID прошло более 7 млн долларов. Если белорусские власти сочтут связь USAID с протестами доказанной, они закроют минский офис агентства, и Вашингтону будет сложнее работать с республиканскими активистами.
P. S. Мастер-класс белорусскому ОМОНу от ЕС и США
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Метки: Colonel Cassad белоруссия майдауны
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На сколько ног у Украины если она постоянно в эту ногу себе стреляет ?