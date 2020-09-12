"Женский марш" в Минске

В Минске сегодня прошел "Женский марш", который сопровождался задержаниями. Винтили меньше, чем в Париже, но тем не менее, несколько десятков арестованных набрали.
Все это сопровождалось истерическим визгом. Кастрюли прилагаются.
Все это сопровождалось истерическим визгом. Кастрюли прилагаются.
Если визжать еще громче, то режим Лукашенко точно падет.
А между тем, Россия и Белоруссия договорилось о переориентации экономических потоков с литовских портов на российские. По заявлению министра Новака и руководства концерна "Белнефтехим", договоренности планируют оформить уже до конца сентября, причем инициатива исходит от Белоруссии.
Общий объем грузов, которые затронет это решение составляет от 3 до 4 млн. тонн.
Ранее Лукашенко анонсировал возможное закрытие границ с Литвой и Польшей.
Общий объем грузов, которые затронет это решение составляет от 3 до 4 млн. тонн.
Ранее Лукашенко анонсировал возможное закрытие границ с Литвой и Польшей.
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Метки: Colonel Cassad белоруссия майданутые
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На дуркаину обернитесь, там тоже режим шатали, хотели трусики и в ес...
А оказались где?! (да да, рифму вы правильную подумали)
То же ждёт и вас, один в один.