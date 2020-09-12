"Женский марш" в Минске

А между тем, Россия и Белоруссия договорилось о переориентации экономических потоков с литовских портов на российские. По заявлению министра Новака и руководства концерна "Белнефтехим", договоренности планируют оформить уже до конца сентября, причем инициатива исходит от Белоруссии.

Общий объем грузов, которые затронет это решение составляет от 3 до 4 млн. тонн.

Ранее Лукашенко анонсировал возможное закрытие границ с Литвой и Польшей.