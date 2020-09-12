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"Женский марш" в Минске

"Женский марш" в Минске (10 фото + 5 видео)

Автор:
12 сентября 2020 20:31
Метки: Colonel Cassad   белоруссия   майданутые   
569
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В Минске сегодня прошел "Женский марш", который сопровождался задержаниями. Винтили меньше, чем в Париже, но тем не менее, несколько десятков арестованных набрали.
Все это сопровождалось истерическим визгом. Кастрюли прилагаются.

Источник:

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Метки: Colonel Cassad   белоруссия   майданутые   
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19  комментариев
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62k
Вит Вит День назад
Это вам не это,понимать надо,здесь удары дерьмократические.....
Ссылка youtu.be
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1k
Vic Twin 3 часа назад
Нормальные люди начали извиняться.
Ссылка www.youtube.com
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15k
Robin Hood 5 часов назад
"Женский марш" в Минске
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8k
Medved 14 часов назад
Видать нашему царьку очень сильно напекло в одном месте. Его [мат] в виде кремблеботов уже не знают как изгаляться на фоне событий в Белоруссии.
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4k
Мухамедов Александр Ашурович 15 часов назад
видео от самых правдивых СМИ)))
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21k
ВАТНИК 16 часов назад
"Женский марш" в Минске
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18k
hebpat 18 часов назад
попозиция применила запрещённое ультразвуковое оружие
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842
ИгорьБобков 18 часов назад
Вот весь протест в последнем фото- качественно даже урну покрасить не получилось...только понты и рисовки бчб-шников.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
26k
Slonyash 19 часов назад
"Женский марш" в Минске
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9k
vvv 22 часа назад
Работайте, братья! Эту заразу надо давить нещадно!
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335
Ося 22 часа назад
Этих кур просто раком никто не ставит и не ипет взяв за волосы,а им хочется.Идут туда чтобы хоть ОМОНОвцы за гривы потягали.
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9k
Сергей День назад
Белорусы, одумайтесь! Вы посмотрите, сколько продажных тварей на ваших улицах. Вы наивно полагаете что действительно станет лучше?!
На дуркаину обернитесь, там тоже режим шатали, хотели трусики и в ес...
А оказались где?! (да да, рифму вы правильную подумали)
То же ждёт и вас, один в один.
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39k
SAndre День назад
могли бы насобирать посимпатичнее
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15k
Нагайна SAndre День назад
У тех, кто посимпатичнее, возможностей для заработка побольше. А если посимпатичнее и ещё и поумнее, те вообще дома с семьёй сидят или на нормальной работе, а не шляются хер знает где.
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31k
Антон День назад
Как быстро люди с кастрюлями становятся хохлами, нас ждёт не зомбиапокалипсис, а хохло.
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3k
tamin День назад
1000 женщин идут мимо цума...половина зашла на шоппинг
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62k
Вит Вит tamin День назад
А милиция повезла их в другой магазин,там скидки хорошие были....)))
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Комментарий удален. Причина: порнография
9k
Яромиръ День назад
...им, что? Соседей мало?
...им, что? Соседей мало?
...им, что? Соседей мало?
...им, что? Соседей мало?
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Комментарий удален. Причина: порнография
2k
Hellgone Яромиръ День назад
Добавлю еще одну фоточку
Добавлю еще одну фоточку
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