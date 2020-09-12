Так насколько всё-таки ядовит "Новичок"?

Объясняю на простом примере.
Представьте количество яда размером с обычную горошину:
Представьте количество яда размером с обычную горошину:
Представьте количество яда размером с обычную горошину:
Если вы думаете, что это я сейчас рассказываю про "Новичок" – то вы ошибаетесь. На самом деле, речь идет о знаменитом "шпионском" яде – цианистом калии.
Именно его мы возьмем за точку отсчета, чтобы дальше было примерно понятно, о каких дозах пойдет речь.
Итак, все мы помним эти детективные фильмы, в которых вражеский агент, чтобы не попасть в плен, перекусывает воротник собственного плаща со вшитой в него ампулой цианистого калия.
Смерть наступает очень быстро и подобные сцены не лишены реализма, ведь предельная доза цианида для человека (0,1 грамма) выглядит примерно вот так:
Именно его мы возьмем за точку отсчета, чтобы дальше было примерно понятно, о каких дозах пойдет речь.
Итак, все мы помним эти детективные фильмы, в которых вражеский агент, чтобы не попасть в плен, перекусывает воротник собственного плаща со вшитой в него ампулой цианистого калия.
Смерть наступает очень быстро и подобные сцены не лишены реализма, ведь предельная доза цианида для человека (0,1 грамма) выглядит примерно вот так:
Здесь и далее мы будем рассматривать примерные дозы, т.к. каждый конкретный случай зависит от множества параметров – способа попадания в организм, веса человека, его возраста, состояния здоровья, оказанной помощи и т.д.
Кому-то потребуется чуть больше, кому-то – чуть меньше. Главное для нас сейчас – понимать примерный порядок величин.
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Кому-то потребуется чуть больше, кому-то – чуть меньше. Главное для нас сейчас – понимать примерный порядок величин.
.
–
Давайте обозначим смертельную дозу цианистого калия вот за такой кружочек:
И теперь представьте, что существует яд, который в 100 раз смертоноснее цианида – всего одна чайная ложка такого вещества содержит до 5000 смертельных доз. А стакан – до 400 000, то есть хватит на целый город.
Если вот на этом моменте вы снова подумали, что я говорю про "Новичок", то, увы, снова нет.
Сейчас речь идет об одном из самых известных боевых отравляющих веществ – зарине. Его примерная смертельная доза – 0,001 грамма на человека.
Зарин придумали еще в 1938 году и на данный момент он считается довольно устаревшим (хоть и очень грозным, как вы видите) химическим оружием.
После изобретения зарина химики хорошо потрудились и придумали новое боевое отравляющее вещество, которое еще в 10 раз токсичнее.
– Ага, вот оно, наверное, "Новичок"?
Если вот на этом моменте вы снова подумали, что я говорю про "Новичок", то, увы, снова нет.
Сейчас речь идет об одном из самых известных боевых отравляющих веществ – зарине. Его примерная смертельная доза – 0,001 грамма на человека.
Если вот на этом моменте вы снова подумали, что я говорю про "Новичок", то, увы, снова нет.
Сейчас речь идет об одном из самых известных боевых отравляющих веществ – зарине. Его примерная смертельная доза – 0,001 грамма на человека.
Зарин придумали еще в 1938 году и на данный момент он считается довольно устаревшим (хоть и очень грозным, как вы видите) химическим оружием.
После изобретения зарина химики хорошо потрудились и придумали новое боевое отравляющее вещество, которое еще в 10 раз токсичнее.
– Ага, вот оно, наверное, "Новичок"?
Если вот на этом моменте вы снова подумали, что я говорю про "Новичок", то, увы, снова нет.
Сейчас речь идет об одном из самых известных боевых отравляющих веществ – зарине. Его примерная смертельная доза – 0,001 грамма на человека.
Зарин придумали еще в 1938 году и на данный момент он считается довольно устаревшим (хоть и очень грозным, как вы видите) химическим оружием.
После изобретения зарина химики хорошо потрудились и придумали новое боевое отравляющее вещество, которое еще в 10 раз токсичнее.
– Ага, вот оно, наверное, "Новичок"?
– Нет, снова ошиблись. Речь о нервно-паралитическом яде под названием VX.
После изобретения зарина химики хорошо потрудились и придумали новое боевое отравляющее вещество, которое еще в 10 раз токсичнее.
– Ага, вот оно, наверное, "Новичок"?
– Нет, снова ошиблись. Речь о нервно-паралитическом яде под названием VX.
Как видно из картинки, смертельная доза VX еще на порядок меньше, чем у зарина – всего 0,0001 грамма. Это значит, что для отравления 100-тысячного города достаточно 10 грамм такого вещества.
Конечно, речь идет лишь о теории. То есть, о том, что 10 грамм VX теоретически можно поделить на 100 000 равных доз, каждая из которых способна лишить человека жизни.
Однако, если просто распылить над городом 10 грамм такого вещества, то, конечно, глобальной катастрофы не произойдет, т.к. большая часть VX пройдет "мимо" людей.
Долгое время VX считался самым токсичным веществом из всех, когда либо созданных человеком. Однако...
Однако в поздние советские годы в недрах секретных лабораторий была разработана целая линейка совершенно новых ядов. В СССР эта линейка получила название "Фолиант". Этим красивым словом обобщали примерно 60 родственных веществ разной степени токсичности.
Наиболее токсичным из всех этих веществ стало вещество под кодом А-232. Сейчас весь мир знает это вещество под именем "Новичок".
Это совершенно выдуманное имя, запущенное то ли западными писателями, то ли журналистами... В реальности можно говорить лишь о классе веществ "Фолиант" и входящем в его линейку А-232.
Точные параметры "Новичка" до сих пор засекречены. Но специалисты сходятся во мнении, что это – следующее поколение боевых отравляющих веществ после VX. Соответственно, его токсичность еще в 10 раз выше, чем у VX.
Смертельная доза порядка 0,00001 грамма на человека!
Конечно, речь идет лишь о теории. То есть, о том, что 10 грамм VX теоретически можно поделить на 100 000 равных доз, каждая из которых способна лишить человека жизни.
Однако, если просто распылить над городом 10 грамм такого вещества, то, конечно, глобальной катастрофы не произойдет, т.к. большая часть VX пройдет "мимо" людей.
Долгое время VX считался самым токсичным веществом из всех, когда либо созданных человеком. Однако...
Однако в поздние советские годы в недрах секретных лабораторий была разработана целая линейка совершенно новых ядов. В СССР эта линейка получила название "Фолиант". Этим красивым словом обобщали примерно 60 родственных веществ разной степени токсичности.
Наиболее токсичным из всех этих веществ стало вещество под кодом А-232. Сейчас весь мир знает это вещество под именем "Новичок".
Это совершенно выдуманное имя, запущенное то ли западными писателями, то ли журналистами... В реальности можно говорить лишь о классе веществ "Фолиант" и входящем в его линейку А-232.
Точные параметры "Новичка" до сих пор засекречены. Но специалисты сходятся во мнении, что это – следующее поколение боевых отравляющих веществ после VX. Соответственно, его токсичность еще в 10 раз выше, чем у VX.
Смертельная доза порядка 0,00001 грамма на человека!
0,01 миллиграмма – такое количество трудно разглядеть глазами. Для сравнения – капля воды – это порядка 10 миллиграмм. А тут – в 1000 раз меньше капли.
При этом, Новичок настолько токсичен, что его не обязательно глотать. Достаточно даже того, чтобы он просто попал на кожу. Еще эффективнее – на слизистые (в глаза, на губы, язык и т.д.). Человек получает отравление практически мгновенно и в течение нескольких минут погибает.
Такая токсичность неудивительна, ведь А-232 разрабатывали в СССР как некую альтернативу атомной бомбе. Это самое мощное химическое оружие массового поражения. Оно создано, чтобы лишать вражеских солдат способности к сопротивлению в самые быстрые сроки. Практически молниеносно.
Один из создателей А-232 (Леонид Ринк) в интервью обронил фразу, что если для испытания обычных отравляющих веществ использовали полигон размером 90 на 60 км, то Новичок испытывали на полигоне размером 700 на 700 километров.
Правда, где именно располагался этот полигон, Ринк не сказал. В любом случае, такие габариты испытательной площадки действительно поражают. "Новичок" создавали для уничтожения целых полков и дивизий, но никак ни одного человека. Для одного человека существуют другие, гораздо более скрытные яды, не оставляющие следов.
Ликвидировать одного человека "Новичком", это примерно то же самое, что применять против него атомную бомбу – запредельно избыточный запас мощности.
И вот теперь нам говорят, что в мире есть люди (Скрипали, Кара-Мурза, Навальный) которые пережили удар такой атомной бомбой. То есть, если смертельная доза составляет всего 0,00001 грамма, то некий "тупой" ФСБ-шник умудрился использовать дозу 0,000005 грамма.
Грубо говоря, он не смог подсыпать пылинку, а каким-то образом подсыпал лишь половинку от пылинки. Прям Левша современности, ей богу...
****
P.S. Кстати говоря, А-232 – это самый мощный боевой отравляющий яд, но ему далеко до тех ядов, которые создала матушка природа.
При этом, Новичок настолько токсичен, что его не обязательно глотать. Достаточно даже того, чтобы он просто попал на кожу. Еще эффективнее – на слизистые (в глаза, на губы, язык и т.д.). Человек получает отравление практически мгновенно и в течение нескольких минут погибает.
Такая токсичность неудивительна, ведь А-232 разрабатывали в СССР как некую альтернативу атомной бомбе. Это самое мощное химическое оружие массового поражения. Оно создано, чтобы лишать вражеских солдат способности к сопротивлению в самые быстрые сроки. Практически молниеносно.
Один из создателей А-232 (Леонид Ринк) в интервью обронил фразу, что если для испытания обычных отравляющих веществ использовали полигон размером 90 на 60 км, то Новичок испытывали на полигоне размером 700 на 700 километров.
Правда, где именно располагался этот полигон, Ринк не сказал. В любом случае, такие габариты испытательной площадки действительно поражают. "Новичок" создавали для уничтожения целых полков и дивизий, но никак ни одного человека. Для одного человека существуют другие, гораздо более скрытные яды, не оставляющие следов.
Ликвидировать одного человека "Новичком", это примерно то же самое, что применять против него атомную бомбу – запредельно избыточный запас мощности.
И вот теперь нам говорят, что в мире есть люди (Скрипали, Кара-Мурза, Навальный) которые пережили удар такой атомной бомбой. То есть, если смертельная доза составляет всего 0,00001 грамма, то некий "тупой" ФСБ-шник умудрился использовать дозу 0,000005 грамма.
Грубо говоря, он не смог подсыпать пылинку, а каким-то образом подсыпал лишь половинку от пылинки. Прям Левша современности, ей богу...
****
P.S. Кстати говоря, А-232 – это самый мощный боевой отравляющий яд, но ему далеко до тех ядов, которые создала матушка природа.
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Метки: Новичок отравляющее вещество яды
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Неужели ФСБшники такие тупые, чтобы так подставляться?
Не проще-ли дать косарь наркоману, который пихнет ему заточку в печень?
Списали смерть на ограбление, и привет !
Дешево, и ни каких следов к России.
А ведь способов "случайно" погибнуть, можно придумать, миллион ! Машина задавила, кирпич на голову упал, забодал бешеный, северный олень ! (это так, к примеру))).
И это до изобретения "Новичка", который настолько опасен что иногда из-за него теряют сознание...
Каждый, кто учил в школе химию, помнит, что такое концентрация вещества и может сообразить, как можно добиться от яда, способного уничтожить город, количества, подходящего для одного человека.
Дальше. Отравление - дело тонкое. (Если только речь не идёт о самоубийстве) Нельзя закинуть клиента гарантированной "слоновьей" дозой. Объект разом окочурится, все процессы обмена веществ остановятся - в крови и тканях дикая концентрация яда. Палево. Поэтому, используются дозы "на грани". Чтобы клиент "дошёл" сам. Как раз, пока самолёт летит.
Командир воздушного судна подгадил. Хоть и пытались этому противодействовать, даже о минировании омского аэропорта сообщили, но КВС решил ситуацию по-своему.
Но вот, не срослось. Исключительно из-за КВС и экипажа омского "скоряка" не срослось. И теперь приходится исполнять все эти нелепые и неубедительные телодвижения. Но, это ещё только прелюдия. Самый чардаш начнётся, когда ОЗХО обвинит нас в изготовлении, хранении и применении хим.оружия. Боюсь, что тогда отмена "Северного Потока - 2" ещё за лёгкий испуг покажется.
https://www.kommersant.ru/doc/3600889https://www.kommersant.ru/doc/3600889
Сказали Навального отравили Новичком, бутылку нашли, трусы Навального уже вместо флага....значит так и есть и это для них правда.
Похожим действием обладает окись углерода СО (угарный газ).
Механизм действия окиси углерода определяется блокированием дыхательной функции гемоглобина и развитием вследствие этого гемического, или кровяного, типа кислородной недостаточности.
Люди теряют сознание и умирают даже не заметив этого.
И еще один "плюс" такого отравления:
покойник выглядит не бледным, а румяным, что гораздо симпатичнее.
Коллега Ринка случайно плеснул себе на руку Новичком и не сдох тут же в мучениях, а прожил еще пару лет и в конце концов умер.
Вообще говоря о ядах и лекарствах очень глупо рассматривать только относительное количество и полностью игнорировать другиеп параметры как например механизм действия на организм.
Ну вот из таких ядов Новичок самое то. Про него Углёв как раз и говорил, что он выводится из организма меньше чем за пару суток. Идеальный вариант. У нас его сто пудов никто не найдет. Кто же знал что соратники выдернут клиента за бугор, а там аппаратура чувствительнее?
И это чисто один из примеров чисто сходу.
"Попадание в человеческий организм как вегетативных форм C. botulinum, так и спор обычно не вызывает заболевания, так как для продуцирования токсина нужны строго анаэробные условия."
На третий день не задержали потому что даже производители Новичка считали что через два дня уже с гарантией ничего не будет. Углёв это гарантировал. А теперь вот Мирзоянов говорит о своём заблуждении. Он раньше нашёл что инвитро Новичок в воде очень не стойкий, но оказалось что в организме он хорошо сохраняется.
Вот и применяй после этого малоизученную хрень.
Пришлось второй раз изобретать.
Тут больше.
"капля воды – это порядка 10 миллиграмм"
Капля воды - 50 миллиграмм. В 1 мл воды (1 грамм) - 20 капель.