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Так насколько всё-таки ядовит "Новичок"?

Так насколько всё-таки ядовит "Новичок"? (7 фото)

Автор:
12 сентября 2020 09:24
Метки: Новичок   отравляющее вещество   яды   
1882
7
Объясняю на простом примере.
Представьте количество яда размером с обычную горошину:

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Метки: Новичок   отравляющее вещество   яды   
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69  комментариев
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442
ah3007 2 дня назад
Самое страшное отратравляющее вещество это СМИ
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10k
Серёга@ 16 часов назад
Меня, удивила новость про отравление Скрипалей.
Неужели ФСБшники такие тупые, чтобы так подставляться?
Не проще-ли дать косарь наркоману, который пихнет ему заточку в печень?
Списали смерть на ограбление, и привет !
Дешево, и ни каких следов к России.
А ведь способов "случайно" погибнуть, можно придумать, миллион ! Машина задавила, кирпич на голову упал, забодал бешеный, северный олень ! (это так, к примеру))).
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41k
Михалыч 18 часов назад
Лёха - это неуловимый Джо, который нах..й никому не нужен, кроме сопливых школьников. Травить его брэндовым новичком во время завершения Северного потока -2 и Белорусского майдана, чтобы нарваться на гнев Запада, это надо быть политическим мазохистом. Путин в таких извращениях ранее не был замечен. Про технические неувязки этой «расправы над оппозиционером» даже можно не говорить. В общем, амеры топорно работают, на уровне комиксов...

Ссылка m.youtube.com
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812
Антон Михалыч 4 часа назад
массовое население понимает только такие новости, увы...
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3k
constriktor97 День назад
Ещё в процессе холиваров про Скрипалей и их (сцуко, поубивал бы всех наглосаксов, суки - б..ди!) ни в чем не повинного котика, я вынес мысль, что больше вероятность выжить от выпущенного в пузо магазина Калаша, чем от этой высокотехнологичной отравы. Нет, б.., опять "Алиса знала, что если выпить из бутылочки с надписью "Яд" , то вскоре почувствуешь лёгкое недомогание." (Л. Кэррол в переводе Маршака)
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28k
Юр21 День назад
Бросьте вы, не пытайтесь переубедить идиотов, идиоты свято убеждены в своей правоте, а то что не вписывается в их картину выдуманного мира они просто игнорируют.
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550
Александр К. День назад
Отдел СМЕРШа ликвидировал с помощью ядов херову кучу редисок.
И это до изобретения "Новичка", который настолько опасен что иногда из-за него теряют сознание...
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4k
Максим Демидов День назад
Текст рассчитан на потребителя, готового сглотнуть любую жижу.
Каждый, кто учил в школе химию, помнит, что такое концентрация вещества и может сообразить, как можно добиться от яда, способного уничтожить город, количества, подходящего для одного человека.
Дальше. Отравление - дело тонкое. (Если только речь не идёт о самоубийстве) Нельзя закинуть клиента гарантированной "слоновьей" дозой. Объект разом окочурится, все процессы обмена веществ остановятся - в крови и тканях дикая концентрация яда. Палево. Поэтому, используются дозы "на грани". Чтобы клиент "дошёл" сам. Как раз, пока самолёт летит.
Командир воздушного судна подгадил. Хоть и пытались этому противодействовать, даже о минировании омского аэропорта сообщили, но КВС решил ситуацию по-своему.
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4k
Максим Демидов maxim1357 24 часа назад
Да затем, что план был не покатать Навального из Омска в Германию, и потом "лепить горбатого" всеми вышеперечисленными способами, а привезти его в Москву холодным. Установить на вскрытии "остановку сердца" и никакого шума. Помер. Бывает. И никакого поиска яда "который есть только у одной спецслужбы".
Но вот, не срослось. Исключительно из-за КВС и экипажа омского "скоряка" не срослось. И теперь приходится исполнять все эти нелепые и неубедительные телодвижения. Но, это ещё только прелюдия. Самый чардаш начнётся, когда ОЗХО обвинит нас в изготовлении, хранении и применении хим.оружия. Боюсь, что тогда отмена "Северного Потока - 2" ещё за лёгкий испуг покажется.
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41k
Михалыч maxim1357 19 часов назад
Во времена майдана Германия никак не хотела вводить санкции и тогда случился МН-17. Теперь Северный поток-2 не хочет сворачивать и тогда случился новичок-Лёха...
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4k
Максим Демидов Михалыч 16 часов назад
Да-да, именно чтобы "СП-2" продолжить, Навального в Германию не выпускали, никакого диагноза не ставили, силой оградили родных и близких от возможности поговорить с немецкой бригадой врачей и до сих пор дело уголовное не завели. А.. Ну, по-крайней мере, с делом понятно... Не хотят выйти на немецких отравителей, чтоб самим не пришлось против немцев санкции вводить, да?..
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8k
Bill Максим Демидов 16 часов назад
Так чем растворить то? "Новичек" крайне неустоячив к воздействию влаги.
https://www.kommersant.ru/doc/3600889https://www.kommersant.ru/doc/3600889
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4k
Максим Демидов Bill 15 часов назад
Изучите вопрос самостоятельно. В группу "новичка" входит порядка 60-ти препаратов. Как жидких, так и твёрдых, так и газообразных агрегатных состояний. И прикидываться, что ну вот, никак невозможно манипулировать с количеством и концентрацией... Если бы Вы были настолько слабоумным, то писАть-бы, точно, не умели. Поэтому, не валяйте дурака, пожалуйста.
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−264
ubivetsb День назад
Полный бред
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422
Полковник Чингачгук. День назад
Для хомячков Навального и идиотов в которых превратили западных обывателей эта информация не имеет значения.
Сказали Навального отравили Новичком, бутылку нашли, трусы Навального уже вместо флага....значит так и есть и это для них правда.
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19k
Russo Turisto Полковник Чингачгук. День назад
Возможно это не "новичок". Возможно он отравился (отравили) чем-то другим. Но вся эта вакханалия в Омске с врачами, атропином, спецслужбами, комой, повышенной секретностью и отсутствием точного диагноза, результатов анализов - выглядит как-то неестественно. Как говорится что-то пошло не так... У кого пошло - тоже не ясно. Вот тут западным службам и флаг в руки - говори что хочешь. Дело ясное что дело темное.
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18k
Альберт День назад
Цианистый калий тем удобен для самоубийства, что требуется небольшое количество, большой срок годности, а главное - смерть быстрая и безболезненная, поскольку цианиды блокируют тканевое дыхание и человек просто теряет сознание от гипоксии головного мозга, не испытывая удушья.
Похожим действием обладает окись углерода СО (угарный газ).
Механизм действия окиси углерода определяется блокированием дыхательной функции гемоглобина и развитием вследствие этого гемического, или кровяного, типа кислородной недостаточности.
Люди теряют сознание и умирают даже не заметив этого.
И еще один "плюс" такого отравления:
покойник выглядит не бледным, а румяным, что гораздо симпатичнее.
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543
Акроко Альберт День назад
Его даже желторотый токсиколог определит.
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18k
Альберт Акроко День назад
Для самоубийцы это не так и важно...
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543
Акроко День назад
Вот интересно, а как же люди синтезировали этот Новичок? Для того же Ринка по его указанию лаборантка сделала несколько порций. Почему же её тут же не разорвало на куски? :)
Коллега Ринка случайно плеснул себе на руку Новичком и не сдох тут же в мучениях, а прожил еще пару лет и в конце концов умер.
Вообще говоря о ядах и лекарствах очень глупо рассматривать только относительное количество и полностью игнорировать другиеп параметры как например механизм действия на организм.
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17k
Matrosskin 2 дня назад
Самый сильный яд - не " Новичок" и не VX. Самым смертельным считается ботулотоксин. 30-70 нг (т.е. 0, 000 000 07 г) на человека (по разным данным) . При этом летальность 100%, за время полёта и посадки оказать помощь никак не получится. Но по сравнению с Новичком у него огромный минус - его не так просто ассоциировать с Россией, ибо встречается относительно часто и в принципе отравление не так уж и редки, достаточно просто неправильно заготовит пищу. Именно поэтому спецслужбы РФ и юзают Новичок, это же логично.
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24k
parallax Автор поста Акроко День назад
Любые белковые консервы в принципе могут содержать этот токсин. А ещё есть яды разлагающиеся в организме за считанные часы. Почему же их не применили?
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543
Акроко parallax День назад
Клиент может вообще не потреблять консервов. ЗОЖ и все такое.
Ну вот из таких ядов Новичок самое то. Про него Углёв как раз и говорил, что он выводится из организма меньше чем за пару суток. Идеальный вариант. У нас его сто пудов никто не найдет. Кто же знал что соратники выдернут клиента за бугор, а там аппаратура чувствительнее?
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17k
Matrosskin Акроко День назад
В любую пищу можно добросить Клостридий. Вообще в любую. И потом как они туда попали - может быть 1000 и одна теория. Покушал сегодня в ресторане, а вечером ласты склеил. И в содержимом кишечника - вот они родимые. А уж как они там попали в ресторане - может повар неряха, грязными ручками лобстеров полапал, да и маринад не правильно готовил. Да, мало, да погибшие. Но в этом и фокус - сколько в самом продукте было уже выделенного ботулотоксина - не известно. Не повезло. Уж подгадать момент, когда субъект в поездке кушает не домашнюю пищу - вообще не очень сложно. Подозрений и слухов - будет дофига , но это всяко менее палевно , чем тот же Новичок. Который, кстати, не так уж трудно обнаружить, если знать что искать (а после Скрипалей понятно, что искать будут) - никто не ставил целью его маскировать при отравлениях, зачем? Это боевой яд, для массы людей.
И это чисто один из примеров чисто сходу.
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17k
Matrosskin Акроко День назад
А касательно "соратники выдернут за бугор" - так можно было и ещё на сутки задержать, было бы желание. Уж причин найти можно..... они же его не тайком похитили и в мешке увезли.
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543
Акроко Matrosskin День назад
Они вообще то анаэробные, клостриди эти. Им безвоздушная среда нужна для выработки токсина. Так что подбросить не прокатит.

"Попадание в человеческий организм как вегетативных форм C. botulinum, так и спор обычно не вызывает заболевания, так как для продуцирования токсина нужны строго анаэробные условия."

На третий день не задержали потому что даже производители Новичка считали что через два дня уже с гарантией ничего не будет. Углёв это гарантировал. А теперь вот Мирзоянов говорит о своём заблуждении. Он раньше нашёл что инвитро Новичок в воде очень не стойкий, но оказалось что в организме он хорошо сохраняется.
Вот и применяй после этого малоизученную хрень.
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5k
Игорь 2 дня назад
Да никакая логика в данной истории не предполагается. Вы считаете что «убийство полонием» - более логично?
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24k
parallax Автор поста Игорь 2 дня назад
Полоний, он для садистов. Убивает медленно но верно и жертва знает, что жить осталось не долго.
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543
Акроко parallax День назад
Полоний для двоечников которые искренне считают что другие "Тупы-ые"
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410
Полнооборудованный лосось 2 дня назад
Чё это у тебя зарин два раза подряд изобрели?
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17k
turyst Полнооборудованный лосось День назад
Первые изобретатели на себе опробовали.
Пришлось второй раз изобретать.
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4k
Максим Демидов turyst День назад
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55k
Александр Ломовицкий 2 дня назад
самый бесполезный яд а еще назвали БОВ (боевым отравляющим веществом) я б таким даже тараканов постыдился травить . от него еще никто не сдох .
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15k
бат св Александр Ломовицкий 2 дня назад
дохли. еще как,долго и мучительно,кто выжил,стали инвалидами.
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11k
Corvus Corax 2 дня назад
"предельная доза цианида для человека (0,1 грамма) выглядит примерно вот так"

Тут больше.

"капля воды – это порядка 10 миллиграмм"

Капля воды - 50 миллиграмм. В 1 мл воды (1 грамм) - 20 капель.
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3k
Едондер пуп 2 дня назад
На Дзене автор этой публикации закрыл комментарии, видимо, чтобы избежать язвительных отзывов о его умении разбавлять вещества. Какая сложность разделить одну каплю на тысячу частей? Добавляешь 999 капель растворителя - и вот у тебя в каждой капле 1/1000 исходной концентрации яда. А вот в минимальной летальной концентрации как раз и скрывается слабость сильного яда при "точечном" применении: чем меньше молекул токсина в конечном индивидуальном препарате, тем труднее соблюдать точную дозировку из-за подверженности вещества внешним влияниям. И да, мы можем точно не знать количество "удачных" покушений, поэтому вступает в действие "систематическая ошибка выжившего".
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2k
Слава Кокаинум Matambrito 10 часов назад
Вот именно. И судя по всему из нас двоих их смотрите в основном именно вы
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1k
Matambrito Слава Кокаинум 10 часов назад
я не пойму, ты че решил меня потроллить? Если ты не смотришь федеральные каналы, то какого хрена у меня просишь ссылки?
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2k
Слава Кокаинум Matambrito 8 часов назад
Да просто кто-то воюет с ветряными мельницами и жертву ищет на кого они уже напали, да мимо
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Matambrito Слава Кокаинум 8 часов назад
это ты так "богат и состоятелен" благодаря каким то ветряным мельницам?
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Слава Кокаинум Matambrito 7 часов назад
Ну в общем и целом благодаря тому, что я не долбое.б, но можно и так сказать
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