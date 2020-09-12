Так насколько всё-таки ядовит "Новичок"?

0,01 миллиграмма – такое количество трудно разглядеть глазами. Для сравнения – капля воды – это порядка 10 миллиграмм. А тут – в 1000 раз меньше капли.



При этом, Новичок настолько токсичен, что его не обязательно глотать. Достаточно даже того, чтобы он просто попал на кожу. Еще эффективнее – на слизистые (в глаза, на губы, язык и т.д.). Человек получает отравление практически мгновенно и в течение нескольких минут погибает.



Такая токсичность неудивительна, ведь А-232 разрабатывали в СССР как некую альтернативу атомной бомбе. Это самое мощное химическое оружие массового поражения. Оно создано, чтобы лишать вражеских солдат способности к сопротивлению в самые быстрые сроки. Практически молниеносно.



Один из создателей А-232 (Леонид Ринк) в интервью обронил фразу, что если для испытания обычных отравляющих веществ использовали полигон размером 90 на 60 км, то Новичок испытывали на полигоне размером 700 на 700 километров.



Правда, где именно располагался этот полигон, Ринк не сказал. В любом случае, такие габариты испытательной площадки действительно поражают. "Новичок" создавали для уничтожения целых полков и дивизий, но никак ни одного человека. Для одного человека существуют другие, гораздо более скрытные яды, не оставляющие следов.



Ликвидировать одного человека "Новичком", это примерно то же самое, что применять против него атомную бомбу – запредельно избыточный запас мощности.



И вот теперь нам говорят, что в мире есть люди (Скрипали, Кара-Мурза, Навальный) которые пережили удар такой атомной бомбой. То есть, если смертельная доза составляет всего 0,00001 грамма, то некий "тупой" ФСБ-шник умудрился использовать дозу 0,000005 грамма.



Грубо говоря, он не смог подсыпать пылинку, а каким-то образом подсыпал лишь половинку от пылинки. Прям Левша современности, ей богу...



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P.S. Кстати говоря, А-232 – это самый мощный боевой отравляющий яд, но ему далеко до тех ядов, которые создала матушка природа.