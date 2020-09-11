План Тихановской и Колесниковой провалился

Она входит в штаб Светланы Тихановской и является членом президиума Координационного совета белорусской оппозиции, куда включали людей без их ведома. Ну, а Тихановская, к слову, еще месяц назад уехала из Белоруссии и обосновалась в Литве — как-то не очень патриотично, не так ли?



Оттуда она записывала видео, в которых заявляла, что готова быть лидером белорусского народа — какое лицемерие. Свой отъезд Тихановская объяснила тем, что ей и ее семье якобы угрожает опасность.



Видимо, она начала терять и без того небольшую поддержку белорусского народа. Даже неопытных и наивных молодых людей. Поэтому они с Колесниковой и решили провернуть эту историю с похищением, чтобы показать, что оппозиционерам в Белоруссии якобы и правда угрожает опасность.



Ну а Колесникова заодно попыталась под шумок и сбежать. Нашлась бы потом «случайно» в другой стране и рассказала слезливую историю о том, как улепетывала от белорусских силовиков. Но план провалился.



На деле Колесникову не похитили — это провокация. Она тоже хотела уехать из страны, но не в Литву, как ее подруга, а на Украину, так как у нее там есть родственники. Но сделать это у нее не получилось, поэтому теперь дама перекрутила историю и заявила, что она-то никуда ехать не собиралась, это ей настоятельно рекомендовали покинуть страну, а она даже паспорт порвала — так не хотела делать этого.



Свежо предание, да верится с трудом. Сейчас она находится с СИЗО и обвиняется по статье о госизмене — ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (Публичные призывы к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь).



Вполне справедливое обвинение, учитывая провокационные действия и антигосударственные призывы Колесниковой. К слову, в СИЗО с ней обращаются нормально — даже ее адвокат Людмила Казак заявляет, что чувствует Мария себя хорошо и бодро.



Да только как же не добавить ложку лживого дегтя, так сказать.



«В СИЗО Марии оказывали помощь: у нее поднималось давление и беспокоит сердце. На теле есть ушибы, побаливают руки, так как ее силой заталкивали в машину и удерживали», — заявили в штабе Тихановской.



Прямо-таки силой затаскивали в машину, бедная. Вероятно, нанятые ею люди сыграли весьма правдоподобно. Но что такое пара синяков ради провокации. Раз уж не удалось сбежать по-настоящему. Впрочем, провокациями называемые белорусские оппозиционеры под руководством западных спонсоров и живут.