План Тихановской и Колесниковой провалился

На днях произошло якобы похищение белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой. Она участвовала в очередном воскресном митинге и внезапно «пропала». По словам очевидцев, дамочку запихнули в фургон и увезли, а теперь она находится под стражей в СИЗО № 1. История, конечно, крайне сомнительная, и поводов верить Колесниковой нет.
Она входит в штаб Светланы Тихановской и является членом президиума Координационного совета белорусской оппозиции, куда включали людей без их ведома. Ну, а Тихановская, к слову, еще месяц назад уехала из Белоруссии и обосновалась в Литве — как-то не очень патриотично, не так ли?
Оттуда она записывала видео, в которых заявляла, что готова быть лидером белорусского народа — какое лицемерие. Свой отъезд Тихановская объяснила тем, что ей и ее семье якобы угрожает опасность.
Видимо, она начала терять и без того небольшую поддержку белорусского народа. Даже неопытных и наивных молодых людей. Поэтому они с Колесниковой и решили провернуть эту историю с похищением, чтобы показать, что оппозиционерам в Белоруссии якобы и правда угрожает опасность.
Ну а Колесникова заодно попыталась под шумок и сбежать. Нашлась бы потом «случайно» в другой стране и рассказала слезливую историю о том, как улепетывала от белорусских силовиков. Но план провалился.
На деле Колесникову не похитили — это провокация. Она тоже хотела уехать из страны, но не в Литву, как ее подруга, а на Украину, так как у нее там есть родственники. Но сделать это у нее не получилось, поэтому теперь дама перекрутила историю и заявила, что она-то никуда ехать не собиралась, это ей настоятельно рекомендовали покинуть страну, а она даже паспорт порвала — так не хотела делать этого.
Свежо предание, да верится с трудом. Сейчас она находится с СИЗО и обвиняется по статье о госизмене — ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (Публичные призывы к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь).
Вполне справедливое обвинение, учитывая провокационные действия и антигосударственные призывы Колесниковой. К слову, в СИЗО с ней обращаются нормально — даже ее адвокат Людмила Казак заявляет, что чувствует Мария себя хорошо и бодро.
Да только как же не добавить ложку лживого дегтя, так сказать.
«В СИЗО Марии оказывали помощь: у нее поднималось давление и беспокоит сердце. На теле есть ушибы, побаливают руки, так как ее силой заталкивали в машину и удерживали», — заявили в штабе Тихановской.
Прямо-таки силой затаскивали в машину, бедная. Вероятно, нанятые ею люди сыграли весьма правдоподобно. Но что такое пара синяков ради провокации. Раз уж не удалось сбежать по-настоящему. Впрочем, провокациями называемые белорусские оппозиционеры под руководством западных спонсоров и живут.
Оттуда она записывала видео, в которых заявляла, что готова быть лидером белорусского народа — какое лицемерие. Свой отъезд Тихановская объяснила тем, что ей и ее семье якобы угрожает опасность.
Видимо, она начала терять и без того небольшую поддержку белорусского народа. Даже неопытных и наивных молодых людей. Поэтому они с Колесниковой и решили провернуть эту историю с похищением, чтобы показать, что оппозиционерам в Белоруссии якобы и правда угрожает опасность.
Ну а Колесникова заодно попыталась под шумок и сбежать. Нашлась бы потом «случайно» в другой стране и рассказала слезливую историю о том, как улепетывала от белорусских силовиков. Но план провалился.
На деле Колесникову не похитили — это провокация. Она тоже хотела уехать из страны, но не в Литву, как ее подруга, а на Украину, так как у нее там есть родственники. Но сделать это у нее не получилось, поэтому теперь дама перекрутила историю и заявила, что она-то никуда ехать не собиралась, это ей настоятельно рекомендовали покинуть страну, а она даже паспорт порвала — так не хотела делать этого.
Свежо предание, да верится с трудом. Сейчас она находится с СИЗО и обвиняется по статье о госизмене — ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (Публичные призывы к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь).
Вполне справедливое обвинение, учитывая провокационные действия и антигосударственные призывы Колесниковой. К слову, в СИЗО с ней обращаются нормально — даже ее адвокат Людмила Казак заявляет, что чувствует Мария себя хорошо и бодро.
Да только как же не добавить ложку лживого дегтя, так сказать.
«В СИЗО Марии оказывали помощь: у нее поднималось давление и беспокоит сердце. На теле есть ушибы, побаливают руки, так как ее силой заталкивали в машину и удерживали», — заявили в штабе Тихановской.
Прямо-таки силой затаскивали в машину, бедная. Вероятно, нанятые ею люди сыграли весьма правдоподобно. Но что такое пара синяков ради провокации. Раз уж не удалось сбежать по-настоящему. Впрочем, провокациями называемые белорусские оппозиционеры под руководством западных спонсоров и живут.
Авторский пост
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Метки: Колесникова белоруссия тихановская
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и лукашенко ничего не оставалось, как арестовать её.
Друзья, не ведитесь на пропаганду!
Кремлеботов много. Проверяйте информацию. Сопоставляйте источники.
2. Куда включали людей без их ведома - кого конкретно включили без его ведома? Фамилия, адрес? Иначе - ты трепло
3. К слову, еще месяц назад уехала из Белоруссии - уехала сама или ее уехали? На чем основано сие утверждение?
4. Видимо, она начала терять и без того небольшую поддержку - более 90% о голосовавших это называется небольшую? Видимо, вы еще не опохмелились
5. Поэтому они с Колесниковой и решили провернуть эту историю с похищением - Такое ощущение, что вы с ними подруги, раз знаете такие детали.
Не вижу смысла дальше комментировать сей опус Людмилы Корсуновой. Дура она и в африке дура
Ну да, зато есть повод верить крепенькому картошку и перехвата переговоров
За ip следи, хахол.
Киевстар в России нет
Никто не скроется))
Несите следующего