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План Тихановской и Колесниковой провалился

План Тихановской и Колесниковой провалился (3 фото)

Автор:
11 сентября 2020 09:13
Метки: Колесникова   белоруссия   тихановская   
739
3
На днях произошло якобы похищение белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой. Она участвовала в очередном воскресном митинге и внезапно «пропала». По словам очевидцев, дамочку запихнули в фургон и увезли, а теперь она находится под стражей в СИЗО № 1. История, конечно, крайне сомнительная, и поводов верить Колесниковой нет.

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Метки: Колесникова   белоруссия   тихановская   
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29  комментариев
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2k
Mimik 3 дня назад
Это ужас как боты свои посты лепят. Да напиши ты нормальным языком, а не эту галиматью, в которой сам запутался с первых же строк
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9k
Яромиръ Mimik 3 дня назад
....а, ты читать учись, не по слогам
....а, ты читать учись, не по слогам
....а, ты читать учись, не по слогам
....а, ты читать учись, не по слогам
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271
g789 День назад
Колесникову похитили и привезли на границу, вытолкнули за пограничный пост, а она порвала свой паспорт и вернулась, отказавшись бежать. Двое ее помощников (у которых не было столь известного имени) уехали чтобы рассказать обо всем этом.
и лукашенко ничего не оставалось, как арестовать её.

Друзья, не ведитесь на пропаганду!
Кремлеботов много. Проверяйте информацию. Сопоставляйте источники.
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3k
konon_1983 День назад
Две змеи на фото - две мрази! Если у них получится, десятки тысяч наших братьев и сестёр на себе ощущат что было в 90-е в Украине и России...
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5k
bum_er 2 дня назад
В следующем году выйду фильмы с участием этих дамочек, на youporn, сделано в польше
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60
Peter Washington 2 дня назад
1. Якобы похищение - приведи аргументы, что это не было похищение. Иначе - ты трепло
2. Куда включали людей без их ведома - кого конкретно включили без его ведома? Фамилия, адрес? Иначе - ты трепло
3. К слову, еще месяц назад уехала из Белоруссии - уехала сама или ее уехали? На чем основано сие утверждение?
4. Видимо, она начала терять и без того небольшую поддержку - более 90% о голосовавших это называется небольшую? Видимо, вы еще не опохмелились
5. Поэтому они с Колесниковой и решили провернуть эту историю с похищением - Такое ощущение, что вы с ними подруги, раз знаете такие детали.

Не вижу смысла дальше комментировать сей опус Людмилы Корсуновой. Дура она и в африке дура
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5k
driver71 Peter Washington 2 дня назад
Да ладно, 90% идиотов? Удивили, честно скажу.
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3k
Мих 2 дня назад
Мне не совсем понятно, нанятые ей люди отвезли ее в СИЗО после запихивания в машину?? Ну, раз она в СИЗО сейчас.
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14k
Alex Мих 2 дня назад
Взяли на границе :) Раз есть обвинение в госизмене то есть и ордер, который по всем службам рассылают.
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12k
Максим 3 дня назад
что значит якобы? если она в сизо. понимаю боты тупорылые, но россияне вы что совсем тупые?>
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4k
Ya 3 дня назад
Зря батька с ними играется, хорошим всё равно не станет. А Тихановской и Колесниковой за попытку госпереворота положено пожизненное.
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2k
Hellgone 3 дня назад
Кто мне объяснит почему она все время жопу руками показывает?
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9k
vvv Hellgone 3 дня назад
Она за эуропейски ценности!
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2k
Hellgone vvv 3 дня назад
От оно че Михалыч...
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5k
☣️Месть печенегов☣️ 3 дня назад
История, конечно, крайне сомнительная, и поводов верить Колесниковой нет.

Ну да, зато есть повод верить крепенькому картошку и перехвата переговоров
История, конечно, крайне сомнительная, и поводов верить Колесниковой нет. Ну да, зато есть повод верить крепенькому картошку и перехвата переговоров
История, конечно, крайне сомнительная, и поводов верить Колесниковой нет. Ну да, зато есть повод верить крепенькому картошку и перехвата переговоров
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493
grihon ☣️Месть печенегов☣️ 2 дня назад
Во дурачок)))
За ip следи, хахол.
Киевстар в России нет
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grihon ☣️Месть печенегов☣️ 2 дня назад
Нас в Ольгино от обучают ip смотреть. Потом адреса.
Никто не скроется))
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☣️Месть печенегов☣️ grihon 2 дня назад
Ой,
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493
grihon ☣️Месть печенегов☣️ 2 дня назад
Сломался(((
Несите следующего
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☣️Месть печенегов☣️ grihon 2 дня назад
Пи#дец, ты убогий. Одни и те же убогие шутки у ваших по кругу из одной методички. Голову вообще не используешь. Надоел, недоразвитый
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