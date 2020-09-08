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Почему российская версия Як-130 внезапно попала под огонь критики американских изданий

Почему российская версия Як-130 внезапно попала под огонь критики американских изданий (4 фото)

Автор:
08 сентября 2020 23:24
Сообщество : Жить в России
Метки: ВВС Росси   оружие   политика   сша   як-130   
1377
4
На испытательных полетах пилотам не раз приходилось его сажать с выключенными двигателями, что несомненно было большим преимуществом для серийной боевой машины.

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Метки: ВВС Росси   оружие   политика   сша   як-130   
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fvm 2 дня назад
Ну что вы пишите, неграмотность уже такая, что не просто бросается в глаза, а меняет смысл на противоположный:

"На испытательных полетах пилотам не раз ПРИХОДИЛОСЬ его сажать с выключенными двигателями, что несомненно было большим преимуществом для серийной боевой машины."

То есть то, что пилот не может выбирать, как сажать самолёт, а вынужден сажать его с выключенным двигателем - это преимущество?
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7k
HUBLOT 24 часа назад
А есть ещё и китайский вариант. Тот вообще сверхзвуковой.
А есть ещё и китайский вариант. Тот вообще сверхзвуковой.
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3k
Chuna День назад
Штурмовики это особый класс авиации. По состоянии на вооружении любой ВВС можно судить о качестве ВВС.
Истребители есть у всех стран, бомбардировщики у некоторых, а штурмовики вообще у единиц. Имеется ввиду специализированные машины, а не как истребители-штурмовики.
Те же американцы давно хотят списать А-10, но заменить его попросту нечем, те же модификации F-35 или F/A-18 не настолько эффективны по земле.
Правда сейчас идет тенденция замены на БПЛА, что тоже не плохо. Все таки работать на низких высотах непосредственно над противником очень опасно.
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2k
Rekapra Chuna 21 час назад
Мне кажется, что все идет к дистанционному управлению. И авиация, и тяжелая наземная техника, и у подводников вроде беспилотники есть (могу ошибаться конечно).
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3k
Chuna Rekapra 20 часов назад
Похоже на то. Подозреваю что в итоге останется только пехота и истребители. А всю поддержку на себя возьмет беспилотная техника. Но эти позиции запрограммировать очень трудно, слишком много переменных. Хотя насчет истребителей не уверен.
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