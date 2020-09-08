Почему российская версия Як-130 внезапно попала под огонь критики американских изданий

Дефицит легких штурмовиков, во время боевых действий Чечне, выявил потребность военных расширить возможности этого самолета. После чего Як-130, должен был обладать возможностью выполнять не только учебно-тренировочные полеты, но и боевые задачи. С чем Яковлевцы, конечно же, справлялись в очень короткие сроки.



В марте 2002 года руководство ВВС России сделало окончательный выбор в пользу боевой версии Як-130. В том же году главным конструктором Як-130 был назначен Константин Попович, на плечи которого легла нагрузка по окончательному испытанию этой машины, и дальнейшему запуску его в серийное производство.



На Як-130 была предусмотрена современная система авионики. Обе кабины пилотов обеспечили жидкокристаллическими дисплеями. Да и в принципе информативное оборудование кабины пилотов превосходило многие западные образцы. Самолет был легок в управлении, очень манёвренный и фантастически живучий.



На испытательных полетах пилотам не раз приходилось его сажать с выключенными двигателями, что несомненно было большим преимуществом для серийной боевой машины.

Катапультирование экипажа происходит через фонарь, причем в любом положении самолета. При катапультировании с Як-130 сначала подрываются пиропатроны, которые разрушают остекление, затем из кабин выстреливаются кресла с летчиками. При этом во избежание столкновения друг с другом, а так же с самим самолетом, кресла направляются в противоположные стороны.



Обновленный Як, в отличие от зарубежного аналога Aermacchi M-346, имел крыло с развитыми наплывами. Так же самолет снабдили двумя достаточно надежными и мощными двухконтурными турбореактивными двигателями АИ-222-25 с тягой до 2,5 тонны каждый.