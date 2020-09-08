Почему российская версия Як-130 внезапно попала под огонь критики американских изданий

На испытательных полетах пилотам не раз приходилось его сажать с выключенными двигателями, что несомненно было большим преимуществом для серийной боевой машины.
В 95-ом году в России экономический кризис привел в упадок практически всю промышленность, в том числе и авиационную. Но даже в этих тяжелых условиях находились предприятия, которые не прерывали свою работу.
В том же году на Нижегородском авиазаводе «Сокол» был построен опытный экземпляр учебно-тренировочного самолета Як-130. А в 96-ом году, летчик-испытатель Андрей Синицын впервые поднял эту машину в небо.
Стоит отметить, что на первоначальном этапе создания этой машины принимала участие и итальянская фирма Aermacchi (Аэромакки), которая в то время была одной из лидирующих европейских фирм по продаже учебно-тренировочных самолетов.
Даже с двумя двухконтурными турбореактивными двигателями РД-35 (ДВ-2С) тягой по 2,2 тонны каждый, итальянцы сразу оценили достоинства российского Як-130, который принял участие в испытательных полетах на итальянской авиабазе в Венегоно.
Позже выяснилось, что стандарты по комплектации самолета Як-130 принципиально отличаются от принятых российских. По этой причине итальянцы, получив базовую документацию на Як-130, создали свою версию машины Aermacchi M-346, а в КБ Яковлева пошли дальше своим путем.
В том же году на Нижегородском авиазаводе «Сокол» был построен опытный экземпляр учебно-тренировочного самолета Як-130. А в 96-ом году, летчик-испытатель Андрей Синицын впервые поднял эту машину в небо.
Стоит отметить, что на первоначальном этапе создания этой машины принимала участие и итальянская фирма Aermacchi (Аэромакки), которая в то время была одной из лидирующих европейских фирм по продаже учебно-тренировочных самолетов.
Даже с двумя двухконтурными турбореактивными двигателями РД-35 (ДВ-2С) тягой по 2,2 тонны каждый, итальянцы сразу оценили достоинства российского Як-130, который принял участие в испытательных полетах на итальянской авиабазе в Венегоно.
Позже выяснилось, что стандарты по комплектации самолета Як-130 принципиально отличаются от принятых российских. По этой причине итальянцы, получив базовую документацию на Як-130, создали свою версию машины Aermacchi M-346, а в КБ Яковлева пошли дальше своим путем.
Дефицит легких штурмовиков, во время боевых действий Чечне, выявил потребность военных расширить возможности этого самолета. После чего Як-130, должен был обладать возможностью выполнять не только учебно-тренировочные полеты, но и боевые задачи. С чем Яковлевцы, конечно же, справлялись в очень короткие сроки.
В марте 2002 года руководство ВВС России сделало окончательный выбор в пользу боевой версии Як-130. В том же году главным конструктором Як-130 был назначен Константин Попович, на плечи которого легла нагрузка по окончательному испытанию этой машины, и дальнейшему запуску его в серийное производство.
На Як-130 была предусмотрена современная система авионики. Обе кабины пилотов обеспечили жидкокристаллическими дисплеями. Да и в принципе информативное оборудование кабины пилотов превосходило многие западные образцы. Самолет был легок в управлении, очень манёвренный и фантастически живучий.
На испытательных полетах пилотам не раз приходилось его сажать с выключенными двигателями, что несомненно было большим преимуществом для серийной боевой машины.
Катапультирование экипажа происходит через фонарь, причем в любом положении самолета. При катапультировании с Як-130 сначала подрываются пиропатроны, которые разрушают остекление, затем из кабин выстреливаются кресла с летчиками. При этом во избежание столкновения друг с другом, а так же с самим самолетом, кресла направляются в противоположные стороны.
Обновленный Як, в отличие от зарубежного аналога Aermacchi M-346, имел крыло с развитыми наплывами. Так же самолет снабдили двумя достаточно надежными и мощными двухконтурными турбореактивными двигателями АИ-222-25 с тягой до 2,5 тонны каждый.
В марте 2002 года руководство ВВС России сделало окончательный выбор в пользу боевой версии Як-130. В том же году главным конструктором Як-130 был назначен Константин Попович, на плечи которого легла нагрузка по окончательному испытанию этой машины, и дальнейшему запуску его в серийное производство.
На Як-130 была предусмотрена современная система авионики. Обе кабины пилотов обеспечили жидкокристаллическими дисплеями. Да и в принципе информативное оборудование кабины пилотов превосходило многие западные образцы. Самолет был легок в управлении, очень манёвренный и фантастически живучий.
На испытательных полетах пилотам не раз приходилось его сажать с выключенными двигателями, что несомненно было большим преимуществом для серийной боевой машины.
Катапультирование экипажа происходит через фонарь, причем в любом положении самолета. При катапультировании с Як-130 сначала подрываются пиропатроны, которые разрушают остекление, затем из кабин выстреливаются кресла с летчиками. При этом во избежание столкновения друг с другом, а так же с самим самолетом, кресла направляются в противоположные стороны.
Обновленный Як, в отличие от зарубежного аналога Aermacchi M-346, имел крыло с развитыми наплывами. Так же самолет снабдили двумя достаточно надежными и мощными двухконтурными турбореактивными двигателями АИ-222-25 с тягой до 2,5 тонны каждый.
Благодаря такому конструкторскому решению новый многофункциональный самолёт Як-130 стал способен выполнять маневры на углах атаки до 42-х градусов, что позволяло активно вести воздушный бой, даже на дозвуковых скоростях.
Кабина летчиков и силовая установка оборудована накладной броней из особого материала. Она так же прикрывает жизненно важные отсеки самолета. Для защиты двигателей от попадания посторонних предметов, воздухозаборники во время взлета и посадки закрываются специальными створками.
Для расширения ударных возможностей самолет был оборудован РЛС, разведывательной аппаратурой, средствами противодействия и системой дозаправки топливом в полете. В модификации легкого штурмовика, 30% веса Як-130 могло занимать различное вооружение, в том числе скорострельная 23 мм. пушка, а так же и высокоточные боеприпасы.
С 2011 годы производством этого самолета занимается компания «Иркут». Теперь легкий штурмовик Як-130 и одноместный вариант ударного самолета. Он имеет современный оптико-электронный прицельный комплекс и РЛС «Барс-130» с АФАР - облегчённая версия РЛС истребителя Су-30 и МиГ-35.
Так же известно, что Як-130 снабжается противокорабельной ракетой Х-31, высокоточной ракетой Х-38, с различными вариантами наведения, а также управляемыми бомбами.
Стоит так же отметить, что совсем недавно Як-130 внезапно попал под огонь критики американских изданий. Это удивительно, ведь на протяжении 15-ти лет эксплуатации он был совершенно не интересен западным СМИ. Что же произошло за это время.
Кабина летчиков и силовая установка оборудована накладной броней из особого материала. Она так же прикрывает жизненно важные отсеки самолета. Для защиты двигателей от попадания посторонних предметов, воздухозаборники во время взлета и посадки закрываются специальными створками.
Для расширения ударных возможностей самолет был оборудован РЛС, разведывательной аппаратурой, средствами противодействия и системой дозаправки топливом в полете. В модификации легкого штурмовика, 30% веса Як-130 могло занимать различное вооружение, в том числе скорострельная 23 мм. пушка, а так же и высокоточные боеприпасы.
С 2011 годы производством этого самолета занимается компания «Иркут». Теперь легкий штурмовик Як-130 и одноместный вариант ударного самолета. Он имеет современный оптико-электронный прицельный комплекс и РЛС «Барс-130» с АФАР - облегчённая версия РЛС истребителя Су-30 и МиГ-35.
Так же известно, что Як-130 снабжается противокорабельной ракетой Х-31, высокоточной ракетой Х-38, с различными вариантами наведения, а также управляемыми бомбами.
Стоит так же отметить, что совсем недавно Як-130 внезапно попал под огонь критики американских изданий. Это удивительно, ведь на протяжении 15-ти лет эксплуатации он был совершенно не интересен западным СМИ. Что же произошло за это время.
Русская рукавица, как его называют в НАТО, с применением композитных материалов, при его производстве, получился легким и достаточно быстрым для своего класса.
Уникальность же Як-130 заключается в том, что он имеет возможность комплексной перенастройки системы управления, позволяющей имитировать пилотирование почти всех типов современных российских истребителей и бомбардировщиков, в том числе и иностранных многих машин.
В варианте штурмовика Як-130, даже с полной боевой нагрузкой в 3 тонны, он намного легче западных аналогов, более чем в 3 раза дешевле и проще в обслуживании. Этот самолет позволяет выполнять удары высокоточным оружием без захода в зону войскового ПВО, в условиях сильного электронного противодействия противника.
Он способен самостоятельно обнаруживать цели на дальности более 100 км. А включение в ассортимент такого оружия, как ракеты Р-77, позволит ему перехватывать высокоманевренные воздушные цели, в том числе и крылатые ракеты, на дальности до 110 км.
После последних показательных выступлений на различных авиашоу, свыше 30 стран показали большой интерес к этой машине. Так как прежние ограничение рынков, согласованные еще с итальянской Aermacchi, на новую российскую версию Як-130 уже не распространяются.
Именно по этой причине США и пытаются заранее оболгать в СМИ, явно обгоняющего их конкурента от General Dynamics, что бы сорвать подписание намечающихся контрактов.
Уникальность же Як-130 заключается в том, что он имеет возможность комплексной перенастройки системы управления, позволяющей имитировать пилотирование почти всех типов современных российских истребителей и бомбардировщиков, в том числе и иностранных многих машин.
В варианте штурмовика Як-130, даже с полной боевой нагрузкой в 3 тонны, он намного легче западных аналогов, более чем в 3 раза дешевле и проще в обслуживании. Этот самолет позволяет выполнять удары высокоточным оружием без захода в зону войскового ПВО, в условиях сильного электронного противодействия противника.
Он способен самостоятельно обнаруживать цели на дальности более 100 км. А включение в ассортимент такого оружия, как ракеты Р-77, позволит ему перехватывать высокоманевренные воздушные цели, в том числе и крылатые ракеты, на дальности до 110 км.
После последних показательных выступлений на различных авиашоу, свыше 30 стран показали большой интерес к этой машине. Так как прежние ограничение рынков, согласованные еще с итальянской Aermacchi, на новую российскую версию Як-130 уже не распространяются.
Именно по этой причине США и пытаются заранее оболгать в СМИ, явно обгоняющего их конкурента от General Dynamics, что бы сорвать подписание намечающихся контрактов.
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"На испытательных полетах пилотам не раз ПРИХОДИЛОСЬ его сажать с выключенными двигателями, что несомненно было большим преимуществом для серийной боевой машины."
То есть то, что пилот не может выбирать, как сажать самолёт, а вынужден сажать его с выключенным двигателем - это преимущество?
Истребители есть у всех стран, бомбардировщики у некоторых, а штурмовики вообще у единиц. Имеется ввиду специализированные машины, а не как истребители-штурмовики.
Те же американцы давно хотят списать А-10, но заменить его попросту нечем, те же модификации F-35 или F/A-18 не настолько эффективны по земле.
Правда сейчас идет тенденция замены на БПЛА, что тоже не плохо. Все таки работать на низких высотах непосредственно над противником очень опасно.