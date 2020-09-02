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Система воровать не позволяла. Или как работала двухконтурная денежная система

Система воровать не позволяла. Или как работала двухконтурная денежная система (2 фото)

Автор:
02 сентября 2020 13:52
Метки: Денежная   двухконтурная   система   
331
2
Вот смотрите какой парадокс капиталистической экономики: в стране ИКС есть кирпич, бетон, земля, рабочие руки, умные головы, словом есть всё, чтобы строить много-много жилых домов, в которых население нуждается. При этом дома почти не строятся. Спросите почему? А нет инвестора! - ответят вам.
Ребята, чтобы построить дом вам не деньги нужны, а кирпичи. Раз у вас кирпичи есть а нужные вам дома не строятся, значит "в консерватории что-то не так".

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Метки: Денежная   двухконтурная   система   
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6  комментариев
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12k
Габит Калыков 2 часа назад
Я не экономист, но мне кажется, что подобную схему безналичных денег использует ФРС США. Когда правительству нужны деньги на какие-то расходы, они дают заказ на "печатание" денег. В ФРС принимают заказ, накручивают процент на "изготовление" нужной суммы, в компьютер заносят заказанную сумму на счет правительства и процент заносят на свой счет.
Эту схему я видел в ролике на ютубе.
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RoseM Габит Калыков 2 часа назад
Когда "кажется", следует креститься.

Деньги США поддерживаются за счет покупки их другими странами.
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1k
kuzis 56 минут назад
Что-то какая-то хрень. Любому предприятию нужно было платить зарплату своим сотрудникам. И платить наличкой. Если они не могли безналичные деньги превратить в наличку, чем они платили зарплату?
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1k
Евгений Час назад
Спасибо. Познавательно.
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