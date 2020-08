Институт Рузвельта: Правительство США должно выплатить каждому негру по $800.000

Институт Рузвельта опубликовал 32-страничный документ с недвусмысленным подзаголовком "The Imperative of Reparations for Black Americans", то есть с требованием репараций от правительства США, и тщательным подсчетом требуемой суммы.

0 В основе требования - обещание неграм, данное во время гражданской войны США, что по завершении они получат по 40 акров на семью. После завершения, естественно, его никто не выполнил, но пришла пора восстановить справедливость. Авторы документа подчеркивают, что кидалово в данном вопросе стало основой имущественного разрыва, который потом лишь нарастал, так как кинутые лохи вместо работы на своей земле, стали работать на кого-то, увеличивая чужое могущество и богатство.



Освобожденных негров тогда в США было 4 миллиона, то есть земли они должны были получить 40 миллионов акров, что в тогдашних ценах составляло $400 миллионов. Взяв средний возврат с биржи в 9%, получаем, что накопленный "репарационный счет" составляет к нынешнему моменту $16.5 триллионов долларов в долларах 2016 года (авторы предусмотрительно не забывают про гиперинфляционные риски).



Это составит в среднем примерно по $800 тысяч резаной на негритянскую семью, что, конечно, позволит белым частично загладить вину, хотя бы на некоторое время.

