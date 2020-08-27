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Институт Рузвельта: Правительство США должно выплатить каждому негру по $800.000

Институт Рузвельта: Правительство США должно выплатить каждому негру по $800.000 (2 фото + 1 видео)

Автор:
27 августа 2020 05:44
Метки: 800 000   Институт Рузвельта   выплатить   егр   правительство   сша   
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Институт Рузвельта опубликовал 32-страничный документ с недвусмысленным подзаголовком "The Imperative of Reparations for Black Americans", то есть с требованием репараций от правительства США, и тщательным подсчетом требуемой суммы.

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Метки: 800 000   Институт Рузвельта   выплатить   егр   правительство   сша   
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16  комментариев
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6k
Goldsmith 9 часов назад
Институт Рузвельта: Правительство США должно выплатить каждому негру по $800.000
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Граммар-наци Час назад
а почему только по 800000?
давай сразу по 6 лямов!
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3k
Дмитрий Горчилин 5 часов назад
Понятие "репарации" как бы автоматически подразумевает противоправные деяния и наличие побежденной стороны. США создали прекрасное оружие, термоядерные бомбы, авианосцы, атомные подводные лодки. А войну ухитрились проиграть безработным наркоманам, ну пц!
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71k
Авокадо 7 часов назад
Грустно все это..
Грустно все это..
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7k
Шурум-бурум dima423 5 часов назад
то, что ты - жид-долбооб, выкладывающий своего кумира, алоизыча, все уже давно знают

з.ы. zyd(жид) по-польски еврей
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Авокадо Шурум-бурум 4 часа назад
Институт Рузвельта: Правительство США должно выплатить каждому негру по $800.000
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dima423 Шурум-бурум 4 часа назад
Шо и я?)) ...смотрю на твои комменты и создается впечатление что ты сильно психически не здоров))
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dima423 Шурум-бурум 4 часа назад
Ты определись, ты все таки против жидов или против гитлера?))
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Авокадо dima423 4 часа назад
Идиоты юмора не понимают
Идиоты юмора не понимают
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