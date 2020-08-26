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Вторая Мировая. Всего две фотографии. 1940 и 1948 год - и такой англосаксонский финал

Вторая Мировая. Всего две фотографии. 1940 и 1948 год - и такой англосаксонский финал (2 фото)

Автор:
26 августа 2020 17:41
Метки: 1940   1948   Хуго Шперле   вторая мировая   
1189
2
Хуго Шперле, генерал-фельдмаршал люфтваффе, здесь изображён в 1940 и 1948 годах.
Хуго родился в 1885 году, в июле 1903 года поступил на военную службу, фанен-юнкером (кандидат в офицеры), в пехотный полк. В октябре 1904 года произведён в лейтенанты, в октябре 1912 года — в обер-лейтенанты. С октября 1913 до августа 1914 года обучался лётному делу.

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Метки: 1940   1948   Хуго Шперле   вторая мировая   
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10  комментариев
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1k
ваня панкин 21 час назад
надо было всех повесить...
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8k
MihailoSerbiya 17 часов назад
Ogo ! Kto k nam vernulsa...Doch krimskogo oficera ...Opyat amerikanci honorar zaplatili ?
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1.5M
Иван Кемеров Автор поста MihailoSerbiya 10 часов назад
Купи клавиатуру на кириллице - и будет тебе счастье.
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179k
NAZARETH 19 часов назад
Ух ты , кто пришел. С возвращением. Где пропадал?
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1.5M
Иван Кемеров Автор поста NAZARETH 10 часов назад
Враги напали. В подполье был, как белорусский партизан.
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−14
Обратная сторона Луны 21 час назад
Пост интересный, но к чему "англосаксонский финал"? Лишь бы союзников пнуть?
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Комментарий удален. Причина: флуд
−14
Долой пуйлогнид! 21 час назад
на сечина похож.
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47k
DonNerka Долой пуйлогнид! 20 часов назад
Привет, Абрыжка, жалкая трусливая душонка!))
Опять стал на путь борьбы с режЫмом? Не спится в обмоченной постельке, никак, Сам приснился?? ;)
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179k
NAZARETH DonNerka 19 часов назад
Парни , что это за хрен с горы. Вчера у меня в посте всех отматюкал , парни пожаловались модератору, а здесь это Г... опять вылезло.
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47k
DonNerka NAZARETH 17 часов назад
Это бывший тролль Abrakdabra, который годами гадил на Фишках, создавая новые акки с этим ником. На его аве в последнее время гордо реял поплавок. Ну, а потом, как получил по сусалам, скатился от Абракадабры до банальной Абрыжки. Меняет ники, мелко гадит по углам... Опустился, короче, наш борец в описанных штанишках...
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