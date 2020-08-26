Соединённые Штаты подогрели белорусов для осуществления давнишнего плана «Междуморье»

Подогретая страна стала очередной жертвой Соединённых Штатов. Ранее это была Грузия, затем Украина, а теперь мы видим белорусский «майдан», который не приведёт ни к чему хорошему. Белоруссия - просто жертва обстоятельств, которые умышленно создаёт США, пытаясь посеять власть на этих территориях.

Давнишний план «Междуморье», подхваченный у поляков (они придумали его в начале XX века), нацелен на превращение ЕС в некое объединение, которое будет функционировать в интересах Штатов.



Сломав Белоруссию и подчинив её своему влиянию, США смогут заметно усложнить поставку российской нефти на территорию ЕС, а также увеличить торговый путь между Китаем и Европой в два раза. Это сильно повлияет на мировую обстановку и, вероятно, усугубит положение многих стран в непростое кризисное время.



Мы прекрасно видим, что произошло со странами, которые смогла развалить американская машина «справедливости». Но человек, редко пользующийся разумом, не умеет учиться на чужих ошибках. Именно поэтому Белоруссия прёт на Запад, забывая, а точнее, не думая о последствиях этого рвения.