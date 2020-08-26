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Соединённые Штаты подогрели белорусов для осуществления давнишнего плана «Междуморье»

Соединённые Штаты подогрели белорусов для осуществления давнишнего плана «Междуморье» (2 фото)

Автор:
26 августа 2020 16:48
Сообщество : Политика
Метки: белоруссия   власть   запад   нефть   политика   революция   сша   
394
2
Если вам посчастливилось посмотреть фильм Барри Левинсона «Плутовство», или как его ещё называют «Хвост виляет собакой», вы, вероятно, изменили свой взгляд на политические перестановки в мире. И сейчас, когда говорят, что Белоруссия взбунтовалась во благо достижения «свободы» и «лучшей жизни» - я осознаю откуда растут загребущие лапки у этих стремлений.

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Метки: белоруссия   власть   запад   нефть   политика   революция   сша   
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19  комментариев
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957
Murych 19 часов назад
А может просто батька з@еб@л?
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11k
Змей Горыныч 2 часа назад
Соединённые Штаты подогрели белорусов для осуществления давнишнего плана «Междуморье»
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3k
cfhfwby 7 часов назад
Мне наплевать на то, кто там и чем там подогрел события в Белоруссии, я знаю одно: больше наших дерьмократов этого никто не сделал: единственного союзника так опускали и полоскали, что любо-дорого смотреть теперь на результаты. Только вот, как всегда, обгадились наши олигархи и их марионетки-политики- ничего из белорусского богатства им не достанется: там поляки, прибалты нагреются. А вот страна наша получит НАТО под Смоленском. Спасибо самому "мудрому" и светлоликому ботоксу.
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−29
SIG Sauer 9 часов назад
Плохой запад и 32 пригожинских наемников подослал в санаторий под Минском. От этого запада всего можно ожидать. Клятые американцы...
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801
Hethu 19 часов назад
"Соединённые штаты подогрели белорусов..." - вспомнилась киноцитата: "нашлись добрые люди - подогрели, обобрали...".
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1k
Василий 21 час назад
Автор этой чуши забыл принять таблетки?
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−15
Red_Arlekino 21 час назад
Рассматривать ситуацию в Белоруссии с точки зрения плохой запад vs лукашенко не совсем верно. Тут присутствует одновременно несколько течений. Лукашенко достал уже подавляющую часть населения+ его уже просто неадекватность ,фальсификация выборов, садистское подавление недовольных, вмешательство запада и активность националистов. А Россия говорит - А больше не на кого ставить. Ну конечно же не на кого, вы же спокойно смотрели, как он зачищал всех, кто мог составить ему конкуренцию. А людям, им уже хоть Потоп, лишь бы не он.
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3k
cfhfwby Red_Arlekino 7 часов назад
Наивный взгляд. А у нас все благополучно? У нас свобода конкуренции в политике и никого не зачищают? По поводу надоевшего батьки, а вы- белорус? Я в Белоруссии часто бываю, есть недовольные, как и везде, большинство из тупых, которые верят, что спихнув Батьку заживут, как российские олигархи. Заживут, несколько сот человек, остальные- поломойками в Польшу. Нас сразу выключат из жизни Белоруссии. А простой народ там будет жить хуже, чем у нас, в разы: у них нет нефти, нет природных богатств в таком количестве, как у нас, когда, даже при тотальном воровстве, хватает и кусочек отщипнуть для народа, там воровать на три месяца и все. Их продукция НИКОМУ, кроме России, не нужна была, а после "гидности" и вовсе развалят заводы, а это тысячи безработных.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−14
Долой пуйлогнид! 22 часа назад
дык пуйлоэрэф беларусь давно за врагов держат.
автор, в чем у вас казус?
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137k
☭Cheкаво☭ Долой пуйлогнид! 22 часа назад
ЖАБЕНЫШ
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137k
☭Cheкаво☭ Долой пуйлогнид! 22 часа назад
тебе гнида когда минусы ставят, монетизация идет?)
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137k
☭Cheкаво☭ Долой пуйлогнид! 22 часа назад
а, ты сученыш не могеШ ответить в минусах?))
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4k
Ya Долой пуйлогнид! 21 час назад
Да ты гнида еще и смелый. Даже жалко будет и скучно, ведь тебя 3,14..ора скоро грохнут, вот только самолет с германии не пришлют.
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3k
tamin Долой пуйлогнид! 21 час назад
Ничего, рано или поздно вас всех перевешают ваши же. Сгори в аду.
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137k
☭Cheкаво☭ 22 часа назад
Кто--нибудь вообще, слышал белорусский язык на слух, Я, нет)
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137k
☭Cheкаво☭ 22 часа назад
*"кастрюлеголовый" хошь не хош...самовыучилса.
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