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Кома Навального как еще один способ заработать: на что пошли последователи блогера

Кома Навального как еще один способ заработать: на что пошли последователи блогера (2 фото)

Автор:
26 августа 2020 12:54
Метки: ФБК   донаты   навальный   россия   
163
2
Марионетки Навального недолго думая решили воспользоваться ситуацией и использовать блогера, который находится в коме, в своих интересах.

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Метки: ФБК   донаты   навальный   россия   
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6  комментариев
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2k
Hellgone День назад
Ну одну мразь я знаю.А кто вторая?
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2k
Andy 6 часов назад
Кома Навального как еще один способ заработать: на что пошли последователи блогера
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Элитный тигр 23 часа назад
Хомяки - они тупые... Педерастут, тогда поймут.
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