Кома Навального как еще один способ заработать: на что пошли последователи блогера

Еще в августе прошлого года Навальный начал клянчить деньги на погашение штрафов своих хомяков, принимавших непосредственное участие в организации несанкционированных митингов. Так, один из самых крупных штрафов был за порчу городского имущества. Согласно решению суда, координатор организации «Весна» Богдан Литвин и экс-координатор штаба Навального в Петербурге Денис Михайлов должны были выплатить семь миллионов рублей.



Деньги-то они собрали, однако через год выяснилось, что команда Навального отказалась помогать Михайлову и Литвину оплатить данный штраф, предложив объявить о своем банкротстве. Как заявил сам блогер, «это долго и бессмысленно». Самое интересное: псевдоюристы ФБК даже не сообщили наивным хомякам, что банкротство никак не решит их проблему.



В таких случаях ненароком задаешься вопросом, куда же делись деньги? Впрочем, стоит ли удивляться, что Яшин и Гудков имеют апартаменты в Болгарии и дорогостоящее жилье в Москве, а тот же Волков владеет элитным коттеджем в Люксембурге. Не стоит забывать и про Навального, который тратил по 50 миллионов в год на отдых за границей. После того, как блогера госпитализировали в Омске, его семья решила перевезти Навального в Германию и лечить в «Шарите», что приблизительно обошлось в 250 тысяч евро, которые вроде как были уплачены из кармана семьи Навального.



Сейчас адепты Навального, как всегда, ухватились за возможность подзаработать, пусть и на коме своего же босса. Они как стервятники слетелись на добычу, чтобы потом ее поделить.