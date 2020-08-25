Либшиза демонстрирует чудеса двойных стандартов: подробности

Дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал поведение прихвостней блогера и заметил, что двойные стандарты — это бич оппозиции. Лебедев также отметил, что омские врачи выполняли свои обязанности на отлично. С учётом того, что на их голову свалился вот такой пациент, да ещё и прицепом к нему привезли толпу жаждущих информации.

Дизайнер покоробило то, что навальнисты чуть что, так спускали всех собак на отечественных врачей, зато на работу немцев молятся.

«Когда час омские врачи не говорят, какой диагноз, те говорят, что "фу, вонючая российская медицина". Когда немцы третий день молчат, все такие "да, это профессионалы работают, давайте не будем им мешать". Уму непостижимо!» — удивляется Артемий Лебедев.

Вся навальнистская конница и рать спустила всех собак на омских врачей. Теперь прихвостни блогера поливают грязью медиков на всех возможных ресурсах, призывая судить врачей.

Особенно забавно читать гневные посты от недоврача Навального – Васильевой. Якобы омские специалисты горазды только ошибки искать и руками разводить.