Либшиза демонстрирует чудеса двойных стандартов: подробности

Внимание российской оппозиции приковано к состоянию здоровья их «вождя краснокожих». Однако навальнисты не были бы навальнистами, если бы не устроили даже из этой ситуации шоу.
Дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал поведение прихвостней блогера и заметил, что двойные стандарты — это бич оппозиции. Лебедев также отметил, что омские врачи выполняли свои обязанности на отлично. С учётом того, что на их голову свалился вот такой пациент, да ещё и прицепом к нему привезли толпу жаждущих информации.
Дизайнер покоробило то, что навальнисты чуть что, так спускали всех собак на отечественных врачей, зато на работу немцев молятся.
«Когда час омские врачи не говорят, какой диагноз, те говорят, что "фу, вонючая российская медицина". Когда немцы третий день молчат, все такие "да, это профессионалы работают, давайте не будем им мешать". Уму непостижимо!» — удивляется Артемий Лебедев.
Вся навальнистская конница и рать спустила всех собак на омских врачей. Теперь прихвостни блогера поливают грязью медиков на всех возможных ресурсах, призывая судить врачей.
Особенно забавно читать гневные посты от недоврача Навального – Васильевой. Якобы омские специалисты горазды только ошибки искать и руками разводить.
Дизайнер покоробило то, что навальнисты чуть что, так спускали всех собак на отечественных врачей, зато на работу немцев молятся.
«Когда час омские врачи не говорят, какой диагноз, те говорят, что "фу, вонючая российская медицина". Когда немцы третий день молчат, все такие "да, это профессионалы работают, давайте не будем им мешать". Уму непостижимо!» — удивляется Артемий Лебедев.
Вся навальнистская конница и рать спустила всех собак на омских врачей. Теперь прихвостни блогера поливают грязью медиков на всех возможных ресурсах, призывая судить врачей.
Особенно забавно читать гневные посты от недоврача Навального – Васильевой. Якобы омские специалисты горазды только ошибки искать и руками разводить.
Стоит отметить, что пока верные собачки дышащего на ладан Навального прогибаются под западных кураторов и кроют отечественную медицину, что называется, трёхэтажным матом, немецкие врачи поблагодарили омичей за работу и за сохранение жизни Навального. Это, разумеется, соратники блогера упустили из виду.
Авторский пост
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" Я вхожУ В 1% "прихвостней" ! Что тебя тревожит ?! Ковид19 - приезжай, мы излечим. Вакцина в работе и действует ! ну а если тебя мучает гомосексуализм,... вылечим"
Типичный пример прихвостня-жополиза власти присосавшегося к кормушке.
Вот такие как раз говнокарму фишкинскую сделали, что даже ответ не напишешь.
Сам понапридумывал проблем про ковид, недовакцину, которую даже российские врачи опасаются, гомиков, которых на минутку немало и в раше. Одно только голосование за кончиту вурст россиянами показало, что их в ней как в Европе. Да и от гомиков вреда меньше чем от паразитов. Они хоть остальным мужикам шансы повышают. А паразитов по ходу только уничтожать. Прикольно будет когда вождь отправится в мир иной, или просто не в состоянии будет править, а никто ещё вечно не правил. Сколько паразитов без кормушки останется и какая скубня за власть начнётся