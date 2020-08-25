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Либшиза демонстрирует чудеса двойных стандартов: подробности

Либшиза демонстрирует чудеса двойных стандартов: подробности (2 фото)

Автор:
25 августа 2020 15:35
Метки: германия   лебедев   навальный   оппозиция   
382
2
Внимание российской оппозиции приковано к состоянию здоровья их «вождя краснокожих». Однако навальнисты не были бы навальнистами, если бы не устроили даже из этой ситуации шоу.

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Метки: германия   лебедев   навальный   оппозиция   
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8  комментариев
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−130
_19191919 2 дня назад
Чтобы 1% населения РФ мог иметь виллы, яхты, самолеты, дворцы в Европе и счета в Швейцарии, а еще 2% интернет-прихвостней обнулённого могли "работать" не вставая с дивана, все остальные должны быть патриотами
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Hellgone _19191919 2 дня назад
Четко описали работу нашей либерастни.
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6k
Олег 2 дня назад
А почему бы этих мразей за клевету не напрячь?
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3k
yuriysand 2 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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−130
_19191919 2 дня назад
Aleksandr Surovyy Полчаса назад
" Я вхожУ В 1% "прихвостней" ! Что тебя тревожит ?! Ковид19 - приезжай, мы излечим. Вакцина в работе и действует ! ну а если тебя мучает гомосексуализм,... вылечим"
Типичный пример прихвостня-жополиза власти присосавшегося к кормушке.
Вот такие как раз говнокарму фишкинскую сделали, что даже ответ не напишешь.
Сам понапридумывал проблем про ковид, недовакцину, которую даже российские врачи опасаются, гомиков, которых на минутку немало и в раше. Одно только голосование за кончиту вурст россиянами показало, что их в ней как в Европе. Да и от гомиков вреда меньше чем от паразитов. Они хоть остальным мужикам шансы повышают. А паразитов по ходу только уничтожать. Прикольно будет когда вождь отправится в мир иной, или просто не в состоянии будет править, а никто ещё вечно не правил. Сколько паразитов без кормушки останется и какая скубня за власть начнётся
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32k
dima423 2 дня назад
ой да хорош...всем покую глубоко на этого навального, какая жертва...) И уж любому здравомыслящему человеку, очевидно что ТАКАЯ оппозиция только на руку Путину и ничем ему не угрожает)) именно поэтому западные кураторы его и убрали...да не получилось до конца...
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