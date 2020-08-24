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А что с Навальным? Почему никто не дергает немецких врачей?

А что с Навальным? Почему никто не дергает немецких врачей? (2 фото)

Автор:
24 августа 2020 13:15
Метки: врачи   навальный   политика   
292
2
А чего это интересно, сразу поступления Навального в Омскую больницу все стали доставать врачей на предмет анализов, результатов, токсинов, выводов, диагнозов.
Как только Навального перевезли в Германию, так пару суток уже все молчат и ждут, чтобы немецкие врачи делали свою работу.
А в Омске значит врачей не считают за врачей и можно похайпить?

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Метки: врачи   навальный   политика   
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12  комментариев
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4k
Бу 11 часов назад
Ответ простой - он бухал, потом обдолбался.
Вот и итог, интоксикация организма
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3k
Алексей 4 часа назад
напишу банальность, но напишу - в Германии и врачи и полицейские правильные, а в России нет. Кто ж будет кусать кормящую руку!
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50
taxcop Алексей Час назад
Алешенька, сынок, нам уже в 41-ом пытались правильные врачи и полицейские приехать. Не получилось. Дёрнетесь по-взрослому, рвать вас станем по-взрослому.
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14k
Александр 8 часов назад
Лучшеб пенсионеров в Германии лечили, а у Алеши есть свой ручной альянс врачей, пусть они им и занимаются.
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17k
ЕвГений 9 часов назад
А что с Навальным? Почему никто не дергает немецких врачей?
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23k
Fat Lynx 9 часов назад
"Я не знаю, почему выбрали меня в команду от МЗ ( директор сказал: «Лети») - есть умнее, опытнее и регальнее, чем я. У меня только одно предположение - когда происходит трагедия, нужны люди, четко транслирующие ситуацию, без поправки на информационный шум. Мы вылетели в тот же день, точнее, ночь, когда произошло трагическое событие, до этого провели несколько дистанционных консультаций совместно со специалистами института нейрохирургии Бурденко. Команда Минздрава в лице меня, реаниматолога института Бурденко и нейрофизиолога оттуда же выдвинулась в аэропорт. В ожидании рейса стало понятно, что состояние пациента дестабилизируется. Мы экстренно обсудили врачами в Омске меры коррекции и диагностики, которые необходимо провести, пока мы в воздухе. Одновременно были в контакте с токсикологическими лабораториями и получали от них обновления онлайн" - интересно, а вот за какого-нибудь кубанского или ставропольского комбайнера будут так биться?
Или для этого надо вылить на Россию бочку говна?
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−603
Сергей Микула 9 часов назад
Почему никто не дергает немецких врачей?

Наверно потому, что не "басманный суд".
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2k
Hellgone 10 часов назад
Блин вот кого мне жалко в истории с отравлением этого алкаша,так это бедняг-врачей.Мало того что утырка этого спасли,так еще и передать надо было туда где его точно угробят,так еще и выслушивать от всяких недоврачей и ярмышей...
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4k
Ya 10 часов назад
А всего то и надо было что бы уборщица случайно выдернула шнур питания аппарата ИВЛ.
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11k
робт 10 часов назад
ему лучше из комы не выходить, тут ему ЯДРО сюрприз под выборы припасло
такой, что "вумное голосование овального" по 3.14зде пойдет
кароч собираются сделать подключение газа за счет поставщика
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48k
Серый 10 часов назад
Если на немцев вякнуть, то минимум шенген отберут, как потом на гранты и донаты на Лазурном берегу отдыхать?
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62k
Вит Вит 11 часов назад
Галоперидола ему надо было вколоть и пинком за ворота больницы
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