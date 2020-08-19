Кто будет в Белоруссии власть распределять

Белорусская оппозиция объявила имена людей, вошедших в состав Координационного совета, который «будет представлять интересы законной власти». Помните, как работяги смело выступали на заводах против Лукашенко. А кто то позвал их представителей в этот совет? Нет, нафиг они там не вперлись.



Тут есть и художники и музыканты. Есть врачи и журналисты. Даже несколько кинорежиссеров и культурологов, а вот от рабочих коллективов никого. Видимо не хотят их отвлекать от уборки хлеба и сборки тракторов.



Светлана Алексиевич — Нобелевский лауреат по литературе

Людмила Антоновская — председатель ассоциации «Инновационное приборостроение»

Павел Белоус — основатель и владелец Symbal.by

Алесь Беляцкий — правозащитник, председатель правозащитного центра «Вясна»

Андрей Витушко — детский врач-реаниматолог, кандидат медицинских наук

Лилия Власова — международный медиатор, юрист

Виталий Волянюк — директор Probusiness

Алана Гебремариам — активистка Молодёжного Блока

Юрий Губаревич — политик, председатель движения «За Свободу»

Павел Данейко — управляющий Группы компаний ИПМ

Александр Добровольский — политик, член Политсовета ОГП

Владимир Дунаев — профессор, эксперт Общественного Болонского комитета

Андрей Егоров — политолог, директор Центра европейской трансформации

Максим Знак — юрист

Светлана Калинкина — журналист

Ольга Ковалькова — доверенное лицо Светланы Тихановской

Николай Козлов — доверенное лицо Светланы Тихановской

Мария Колесникова координатор штаба Виктора Бабарико

Дмитрий Крук —экономист

Игорь Кабушков — представитель студенческого сообщества

Андрей Курейчик — киносценарист, драматург, режиссёр, публицист

Евгений Ливянт — педагог, руководитель репетиторского центра «100 баллов»

Татьяна Маринич — основатель группы компаний BELBIZ

Владимир Пугач — J-MORS, музыкант, юрист

Виталий Рымашевский — сопредседатель БХД

Анна Северинец — учитель, писатель, литературовед

Андрей Стрижак — активист кампании BY-COVID

Юрий Хащевацкий — кинорежиссёр

Владимир Цеслер — художник

Сергей Чалый — независимый аналитик, экономист

Юлия Чернявская — культуролог, профессор

Алексей Щурко — бизнесмен





Помнится все смеялись над списком тех, кто у нас в России поправки в Конституцию собирал. Так тут в принципе такой же принцип.



Вот типовой комментарий белорусов по этому поводу: