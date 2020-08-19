Кто будет в Белоруссии власть распределять

Сначала жена блогера объявила себя лидером белорусской нации, а потом белорусская оппозиция выбрала координационный совет, который будет заниматься передачей власти от нынешнего диктатора народу. Сливки общества, так сказать.
Вот только народ в этот совет позвать забыли...
Вот только народ в этот совет позвать забыли...
Белорусская оппозиция объявила имена людей, вошедших в состав Координационного совета, который «будет представлять интересы законной власти». Помните, как работяги смело выступали на заводах против Лукашенко. А кто то позвал их представителей в этот совет? Нет, нафиг они там не вперлись.
Тут есть и художники и музыканты. Есть врачи и журналисты. Даже несколько кинорежиссеров и культурологов, а вот от рабочих коллективов никого. Видимо не хотят их отвлекать от уборки хлеба и сборки тракторов.
Светлана Алексиевич — Нобелевский лауреат по литературе
Людмила Антоновская — председатель ассоциации «Инновационное приборостроение»
Павел Белоус — основатель и владелец Symbal.by
Алесь Беляцкий — правозащитник, председатель правозащитного центра «Вясна»
Андрей Витушко — детский врач-реаниматолог, кандидат медицинских наук
Лилия Власова — международный медиатор, юрист
Виталий Волянюк — директор Probusiness
Алана Гебремариам — активистка Молодёжного Блока
Юрий Губаревич — политик, председатель движения «За Свободу»
Павел Данейко — управляющий Группы компаний ИПМ
Александр Добровольский — политик, член Политсовета ОГП
Владимир Дунаев — профессор, эксперт Общественного Болонского комитета
Андрей Егоров — политолог, директор Центра европейской трансформации
Максим Знак — юрист
Светлана Калинкина — журналист
Ольга Ковалькова — доверенное лицо Светланы Тихановской
Николай Козлов — доверенное лицо Светланы Тихановской
Мария Колесникова координатор штаба Виктора Бабарико
Дмитрий Крук —экономист
Игорь Кабушков — представитель студенческого сообщества
Андрей Курейчик — киносценарист, драматург, режиссёр, публицист
Евгений Ливянт — педагог, руководитель репетиторского центра «100 баллов»
Татьяна Маринич — основатель группы компаний BELBIZ
Владимир Пугач — J-MORS, музыкант, юрист
Виталий Рымашевский — сопредседатель БХД
Анна Северинец — учитель, писатель, литературовед
Андрей Стрижак — активист кампании BY-COVID
Юрий Хащевацкий — кинорежиссёр
Владимир Цеслер — художник
Сергей Чалый — независимый аналитик, экономист
Юлия Чернявская — культуролог, профессор
Алексей Щурко — бизнесмен
Помнится все смеялись над списком тех, кто у нас в России поправки в Конституцию собирал. Так тут в принципе такой же принцип.
Вот типовой комментарий белорусов по этому поводу:
Тут есть и художники и музыканты. Есть врачи и журналисты. Даже несколько кинорежиссеров и культурологов, а вот от рабочих коллективов никого. Видимо не хотят их отвлекать от уборки хлеба и сборки тракторов.
Светлана Алексиевич — Нобелевский лауреат по литературе
Людмила Антоновская — председатель ассоциации «Инновационное приборостроение»
Павел Белоус — основатель и владелец Symbal.by
Алесь Беляцкий — правозащитник, председатель правозащитного центра «Вясна»
Андрей Витушко — детский врач-реаниматолог, кандидат медицинских наук
Лилия Власова — международный медиатор, юрист
Виталий Волянюк — директор Probusiness
Алана Гебремариам — активистка Молодёжного Блока
Юрий Губаревич — политик, председатель движения «За Свободу»
Павел Данейко — управляющий Группы компаний ИПМ
Александр Добровольский — политик, член Политсовета ОГП
Владимир Дунаев — профессор, эксперт Общественного Болонского комитета
Андрей Егоров — политолог, директор Центра европейской трансформации
Максим Знак — юрист
Светлана Калинкина — журналист
Ольга Ковалькова — доверенное лицо Светланы Тихановской
Николай Козлов — доверенное лицо Светланы Тихановской
Мария Колесникова координатор штаба Виктора Бабарико
Дмитрий Крук —экономист
Игорь Кабушков — представитель студенческого сообщества
Андрей Курейчик — киносценарист, драматург, режиссёр, публицист
Евгений Ливянт — педагог, руководитель репетиторского центра «100 баллов»
Татьяна Маринич — основатель группы компаний BELBIZ
Владимир Пугач — J-MORS, музыкант, юрист
Виталий Рымашевский — сопредседатель БХД
Анна Северинец — учитель, писатель, литературовед
Андрей Стрижак — активист кампании BY-COVID
Юрий Хащевацкий — кинорежиссёр
Владимир Цеслер — художник
Сергей Чалый — независимый аналитик, экономист
Юлия Чернявская — культуролог, профессор
Алексей Щурко — бизнесмен
Помнится все смеялись над списком тех, кто у нас в России поправки в Конституцию собирал. Так тут в принципе такой же принцип.
Вот типовой комментарий белорусов по этому поводу:
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Метки: белоруссия политика факты
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+ Что было вчера не помним.
О они создали совет! А зачем они вдруг создали совет? Ни с того, ни с сего взяли и создали какой-то совет, дураки.
Я в такой манере всё что угодно могу обосновать.
Идешь по улице, увидел митинг, не отстраняйся, не стесняйся, не бойся, не оставайся в стороне. Возьми булыжник, запусти в майдаунов, сохрани свою работу и будущее для своих детей.
Если так будут поступать все нормальные жители Белоруссии, никакой майдан вас не победит.
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как тоже белорус хочу задать тебе вопрос: насколько это реально - остаться НЕЗАВИСИМЫМ государством при отсутствии ресурсов и развитой промышленности в окружении экономически сильных стран?
Как я понимаю создавшуюся ситуацию и товарища ВВП, халява с дешманскими кредитами и продажами "белорусских" креветок сворачивается чрезвычайно быстрыми темпами. Перед носом маячит приватизация по примеру российских 90-ых, когда промышленность покупателям нужна только в качестве металлолома. На что жить будем? Точнее - кто подаст? Пугать РФ уже бесполезно. Ответ будет прост: хотите уйти в Польшу? скатертью дорога! без кредитов и без входа на русский рынок.
Вот и выходит, что Белорусский федеральный округ - самое выгодное, что только возможно в создавшейся ситуации. Хозяйство все равно придется перестраивать на новые рельсы, как в том же Крыму. Но там это проходит в качестве федеральной программы на деньги центра. И это еще в том случае, когда на референдумах в России и Белоруссии выскажется за объединение большинство. Если выскажется................