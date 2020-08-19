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Кто будет в Белоруссии власть распределять

Кто будет в Белоруссии власть распределять (2 фото)

Автор:
19 августа 2020 11:35
Метки: белоруссия   политика   факты   
1152
2
Сначала жена блогера объявила себя лидером белорусской нации, а потом белорусская оппозиция выбрала координационный совет, который будет заниматься передачей власти от нынешнего диктатора народу. Сливки общества, так сказать.
Вот только народ в этот совет позвать забыли...

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Метки: белоруссия   политика   факты   
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13k
Максим 4 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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24k
Вован 2 дня назад
Кто будет в Белоруссии власть распределять
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2k
System 2 дня назад
Вангую, скриньте. После затихания митингов ох много присядет по статье УК Беларуси ст.356 Измена государству.
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6k
maxim1357 3 дня назад
Плохой список! Боксера нет! Кондитера нет! Как они страной управлять собрались?
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9k
vvv maxim1357 3 дня назад
Резонно! И комика забыли...
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38k
SAndre 3 дня назад
да... перепись дебилов
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220
g789 3 дня назад
Набор выдернутых из контекста фактов.
+ Что было вчера не помним.
О они создали совет! А зачем они вдруг создали совет? Ни с того, ни с сего взяли и создали какой-то совет, дураки.
Я в такой манере всё что угодно могу обосновать.
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2k
System g789 2 дня назад
Чуть погодя весь состав этого совета уедет по УК ст 356 "Измена государству".
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3k
Фомич 3 дня назад
Вспомнилось,как на Майдане Яценюка у машины спрашивали...-"А почему ты уже охраной обзавелся,в машине крутой? Не рано начинаешь?" И как он оправдывался,чтобы быстрее сбежать оттуда.
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7k
Дмитрий 3 дня назад
Сборище мразей
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2k
SNZV 3 дня назад
Судя по фото в Белоруссии очень холодно ... )
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4k
просто Дмитрий 3 дня назад
Ну ладно... J-MORS, музыкант, юрист есть... А ГДЕ ЖЕ БОКСЁР???
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1k
Ян Баян 3 дня назад
Светлана Алексиевич, вообще конченная баба. Сожрала тоннами агрессина и пишет какой-то откровенный бред. Нобель ей дали? Именно для таких целей и дали. Чтоб сильнее воняла.
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5k
Вадим Ян Баян 3 дня назад
и живет она не в Беларуси, вроде бы ...
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71k
Иван Иванов 3 дня назад
Белорусы, не оставайтесь в стороне от протестного движения!

Идешь по улице, увидел митинг, не отстраняйся, не стесняйся, не бойся, не оставайся в стороне. Возьми булыжник, запусти в майдаунов, сохрани свою работу и будущее для своих детей.

Если так будут поступать все нормальные жители Белоруссии, никакой майдан вас не победит.
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18k
Правдоруб 4 дня назад
Кто будет в Белоруссии власть распределять
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3k
Mike Snow 4 дня назад
Я как здравомыслящий белорус скажу так: конечно вся эта кодла клоунов ни о чем. Главная цель - вернуть конституцию с верховным советом. Провести реальные выборы. Лично я никогда бы не проголосовал за прозападного кандидата т.к. это просто глупо, когда вся твоя промышленность заточена под Российские ресурсы. Не хотелось бы быть конечно Белорусским федеральным округом, а сохранить независимость в рамках союзного государства. Но оставлять как есть нельзя - 26 лет топтания на месте и накапливание долгов это как минимум не умно.
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174k
NAZARETH Mike Snow 4 дня назад
Белоруссия почти на 30 лет задержалась в СССР. Теперь начнутся святые годы Российских 90-х . Приватизация , ваучеры , распродажа и развал предприятий ну и т.д и т.п. Мы это уже проходили и хотим вас предостеречь. Сегодня у нас , кстати ,годовщина ПУТЧа.
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25k
Ashabad NAZARETH 3 дня назад
Повторю здесь

Ссылка youtu.be
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38k
SAndre Mike Snow 3 дня назад
Не хотелось бы быть конечно Белорусским федеральным округом, а сохранить независимость в рамках союзного государства.
----------------------------------------------------------
как тоже белорус хочу задать тебе вопрос: насколько это реально - остаться НЕЗАВИСИМЫМ государством при отсутствии ресурсов и развитой промышленности в окружении экономически сильных стран?

Как я понимаю создавшуюся ситуацию и товарища ВВП, халява с дешманскими кредитами и продажами "белорусских" креветок сворачивается чрезвычайно быстрыми темпами. Перед носом маячит приватизация по примеру российских 90-ых, когда промышленность покупателям нужна только в качестве металлолома. На что жить будем? Точнее - кто подаст? Пугать РФ уже бесполезно. Ответ будет прост: хотите уйти в Польшу? скатертью дорога! без кредитов и без входа на русский рынок.
Вот и выходит, что Белорусский федеральный округ - самое выгодное, что только возможно в создавшейся ситуации. Хозяйство все равно придется перестраивать на новые рельсы, как в том же Крыму. Но там это проходит в качестве федеральной программы на деньги центра. И это еще в том случае, когда на референдумах в России и Белоруссии выскажется за объединение большинство. Если выскажется................
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7k
Александр 4 дня назад
Был дурак дураком, а революция сделала властью.
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4k
Ya 4 дня назад
Дворняжки с площади-наглые и безмозглые. Список отличный-врагов народа и разрушителей государства должны знать все. И фото раскрывает суть. Вот только лозунг "беларусь не Россия"-заменить надо. Придурки -этого никто никогда и не предполагал. Лозунг должен звучать так-"Фашисты двух стран объединяйтесь" Всё должно соответствовать атрибутике, тут и знаки и флажки всё соответствует.
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2k
Lurds 4 дня назад
что бы понять кто есть кто в Белоруссии, ИМХО достаточно посмотреть на фото где бандеровский (ОУН-новский) флаг с белокраснобелым соседствует..
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19k
предводитель дворянства! 4 дня назад
Никто уже не будет распределять.Теран уже все распределил.Косоглазое б.л.я.д.в.о отсосало.
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3k
Дмитрий Горчилин 4 дня назад
Первая фамилия хорошая, Алексиевич. Это действительно шизанутая на всю голову баба. Типичная рЭволюционЭрка.
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38k
SAndre Дмитрий Горчилин 3 дня назад
не только. Она еще и потомок сотрудничавших с фрицами
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28k
Юр21 Дмитрий Горчилин 3 дня назад
Как же хорошо что наша сдохла...
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1k
Pioner76 4 дня назад
Вопрос бульбам... Вы хотите стать такой задницой Европы как литва? Тогда вы идиоты.
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40
freshmaniac Pioner76 4 дня назад
Ну все же лучше , чем быть как вы- жопой всего мира.
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6k
Олег freshmaniac 3 дня назад
Факты есть? или как всегда говном лоб обмазал и прыгаешь довольный?
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1k
Pioner76 Олег 3 дня назад
Привет Бро. Он идиот.
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6k
Олег Pioner76 3 дня назад
Да это видно)))
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40
freshmaniac Олег 3 дня назад
Ну мой коммент стерли. Что хочешь узнать? Факты про что? То, чно 4-5 лет у нас в прибалтике стройбаны белорусские трудятся? 90 процентов строителей из БР и Украины. И это при луке ведь. Вот факт. То, что прибалтийские и польские торговые центры заполнены белорусами тот же период. Вот факт. То, что отдыхать едут в европу и прибалтику. Еще один. А в РФ и БР есть ли подобный наплыв прибалтов? Ну ты знаешь ответ. Вот тебе разница между вашей картиной и реалией. А говном кидаться начал не я. Но пионерик скрытно и подло подтер свой коммент. Я не поддерживаю многие политические моменты прибалтики. Однако открыто гнобить и п.и.з.д.и.т.ь. народ за инакомыслие. Это за рамками демократии. И естественно никаким образом не законно. Задержанный человек не может подвергатся насилию. Суд должен быть. Вынести приговор и т.п.
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15k
Maks Es 4 дня назад
Отличный список для КГБ РБ
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