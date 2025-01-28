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Моменты столетней давности

Моменты столетней давности

Автор:
28 января 2025 21:30
Метки: СССР   Фото   история   
481
24

Люди и события на фотографиях 1925 года.

Все подписи к фото от авторов.

Интересного вам просмотра!

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Источник:

Метки: СССР   Фото   история   
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8  комментариев
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9k
Бритва 2 часа назад
хорошо в те времена шофёром работалось - автомобилей мало, гаишники скромные, из всех проблем только "чёртов драндулет" и лечение зубов без анестезии
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Ганс 2 часа назад
Хосе Рауль Капабланка дает автограф деду Брюса Уиллиса
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19k
Bill 2 часа назад
А вы знаете что «Лампочку Ильича» изобрел не Ильич?
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 6220 постов (6213 в горячем)

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