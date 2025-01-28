481
24
Люди и события на фотографиях 1925 года.
Все подписи к фото от авторов.
Интересного вам просмотра!
×
3.
Общее построение войск на Красной площади в честь седьмой годовщины Красной Армии. 23 февраля.
На фотографии – 1-й постоянный мавзолей (проект Алексея Щусева), который простоял на Красной площади с конца мая 1924 по конец 1928 года. Автор: Аркадий Шайхет. Москва.
4.
Строительство памятника Владимиру Ленину на Алом поле
Каменотесы за работой. Март – май. Памятник был открыт 15 июля 1925 года. Скульптор Василий Козлов; проектировщик Н. М. Чекасин; инженер Павел Искосков. Челябинск.
7.
Александр Родченко у входа в павильон Константина Мельникова на выставке 1925 года в Париже. Март – октябрь. Автор: Анри Мануэль. Франция.
10.
Оформление кинотеатра в связи с премьерой фильма «Броненосец "Потемкин"» в кинотеатре «Великан» в Краснодаре.
11.
«Субботний базар на селе». 16 мая. Неизвестный автор. Уральская область, Челябинский округ, село Бродокалмак.
12.
«Единогласно». Выборы в местные Советы. Автор: Аркадий Шайхет. Московский уезд, Бедняковская волость, деревня Поворово
16.
Открытие крестьянского курорта «Ливадия». Экскурсия отдыхающих по бывшему царскому дворцу: в царской спальне. Автор: Аркадий Шайхет. Ялта.
18.
Праздничное оформление магазина «Пассаж», посвященное Международному дню кооперации. Июль. Неизвестный автор. Ленинград.
20.
У Колонного зала Дома Союзов на похоронах Михаила Фрунзе.
Первый слева – Иосиф Уншлихт. Гроб несут (на переднем плане, слева направо): Григорий Зиновьев, Алексей Рыков, Лев Каменев. Справа – Иосиф Сталин (закрыл ладонью лицо), Авель Енукидзе. 3 ноября. Неизвестный автор. Москва.
21.
Теннис. Победительница 2-го чемпионата СССР по теннису Елена Дмитриевна Александрова-Посельская. Авторы: Степан Красинский и Соломон Тулес. Москва.
Источник:
Новости партнёров
реклама
Tesla was deceived !
а кто ? .. неужели илон/маск ..
ему точно резер/форд на мерце/дерце помогал, вместе с вольтом и анпером