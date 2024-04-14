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Сколько всего демонов в аду?

Сколько всего демонов в аду?

Автор:
14 апреля 2024 21:58
Метки: ад   божество   демон   демонология   смерть   шайтан   
2240
6

Во всех религиозных учениях и национальных культурах культивируются свои представления о демонах и Аде. Христианство говорит о Сатане как об олицетворении вселенского Зла. Ислам разделяет понятия Ада и Шайтана - лидера всех злых существ. Древнегреческая мифология полна различных божеств-демонов, каждый из которых играет определенную роль в борьбе с богами или в жизни людей.


Содержание

Точное число демонов в аду, как они выглядят, а также их «качественный» состав установить невозможно, поскольку это зависит от точки зрения господствующих религиозных канонов или верований. Ответ всегда будет неопределенным. Однако, независимо от всего, демоны остаются мистическими и ужасающими существами, продолжающими волновать наше воображение и вызывать интерес к тайнам потустороннего мира.

Мировая демонология

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Научные описания демонов Ада в традиционном понимании науки отсутствуют, так как наука занимается изучением явлений, которые можно наблюдать и измерить. Однако существуют различные культурные и мифологические исследования, которые можно рассматривать как околонаучные. Например, демонология включает в себя классификацию демонов, описание их поведения, а также обряды по вызову, борьбе и контролю сил Зла.

Одним из самых знаменитых описаний видов демонов является «Божественная комедия» Данте Алигьери, где он подробно излагает структуру Ада и характеристики его обитателей.

Христианские демоны

В христианской теологии утверждается, что Сатана (Люцифер) сумел соблазнить значительную часть ангелов и сделать их своими союзниками в борьбе против Создателя. В результате, они стали демонами и оказались изгнанными в Ад. Точное количество падших ангелов, а также их имена ни в одном из общедоступных религиозных источников не указаны.

При этом общая концепция имеет две ветви. Сторонники одной из них убеждены, что Сатана периодически воспроизводит новых адептов, с чем категорически несогласны их оппоненты. Их точка зрения базируется на том, что Творец только один и имя ему Бог. Силы зла пополняют свои ряды за счет провинившихся ангелов.

Список имен демонов ада

Самым известным из имен, безусловно, является Дьявол (Сатана, Люцифер), позиционируемый в качестве единоличного Властителя Ада. Традиционно его изображают в виде безобразного темно-красного дракона с огромными кожистыми крыльями, рогами и когтями на пальцах. Он женат на Касикандриэре, о которой практически ничего не известно.

«Первым замом» Сатаны в демонической иерархии идет прекрасный и жестокий Астарот, обладающий, как не странно, человеческим обликом. Он не только обладает «энциклопедическими» знаниями, но и способностью превращать человека в «невидимку». Иногда вместе с супругой – Астартой – они сливаются в единое целое, усиливая своё могущество.

Не менее известен командующий легионами Ада – Вельзевул. Некоторые считают его еще одним воплощением Сатаны, а другие называют «Повелителем мух» в контексте «мертвой плоти». Его жену зовут Буфовирт.

Первым из «женских» демонов считает Лилит, которая была вместе с Адамом задолго до появлении Евы. Как и любая другая женщина, она способна являться миру, то в образе кроткого ангела, то безжалостного и кровожадного демона.

Демоны с животным обликом

Некоторые падшие ангелы не имеют человеческих обличий и существуют исключительно в образе мистических чудовищ. Чаще всего упоминают Бегемота и Левиафана.

Бегемот считается олицетворением плотских грехов – чревоугодия и прелюбодейства. Именно он несет ответственность за наше проявление самых низменных, «животных» инстинктов. Как он выглядит – неизвестно.

О происхождении Левиафана ходят самые разные слухи. Согласно одному из них, речь идет о Змее, созданном Богом раньше всего остального на Земле. Творец ужаснулся содеянным и уничтожил его. Упоминание об «извивающемся звере» присутствует в тексте Ветхого Завета.

Демоны и смертные грехи

Существуют ассоциативные связи демонов и смертных грехов:

  • Люцифера с гордыней;
  • Вельзевула с чревоугодием;
  • Левиафана с завистью;
  • Асмодея с похотью;
  • Мамона с жадностью;
  • Бельфегора с ленью;
  • Сатаны с гневом.

Хотите узнать, какой из демонов вселился в вас? Переходите по ссылке 15 интересных фактов об одержимости демонами.

Сатана, Люцифер, Дьявол - одно и то же?

До конфликта с Богом ангел носил имя «Люцифер», которое переводится с латыни, как «несущий свет». После изгнания в Ад он стал врагом господа, что по латыни звучит как «Сатана». У «врага» есть синоним «клеветник», или «Diaboli», то есть, «Дьявол».

Ангел смерти Самаэль

Логично предположить, что «ангелы» - положительные сущности, а «демоны» - отрицательными. Поэтому словосочетание «ангел смерти» является противоестественным и неоднозначным. Есть точка зрения, согласно которой Самаэль просто контролирует естественный ход событий – никто из нас не вечен.

Антихрист

Это не Сатана, поскольку не является падшим ангелом. Приставка «анти» имеет два толкования - «вместо» и «против». В данном контексте Антихрист – это божественная сущность, которое придет на Землю вместо Иисуса Христа и/или отвергнет его учение.

Инкубы и суккубы

Инкубы и суккубы - одна из низших категорий в иерархии демонов, известных во многих религиях и мифологиях. Инкубы являются мужскими демонами, а суккубы - женскими. Они питаются жизненной энергией и сексуальным желанием жертв, оставляя их истощенными и изможденными.

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Метки: ад   божество   демон   демонология   смерть   шайтан   
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21  комментарий
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3k
Voland 2 часа назад
А с х... почему это Люцифер стал демоном? Он как бы ангел.
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966
ZeroCross.ru 17 минут назад
Ад пуст, все демоны здесь
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165
Евгений Бобр 17 минут назад
Ну умрем и посмотрим что там к чему)
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92k
sapér Vodička 19 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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558
Алексей Куликов 22 минуты назад
И где спам?
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42k
Бабай Полчаса назад
Эммм... в Библии об аде вроде вообще ничего особо не говорится, так, упоминается в нескольких местах нечто. А может это особенности перевода. Откуда тогда перечень тамошних обитаталей? Целая история про Сатану из какого места высосана?
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13k
Copycat Полчаса назад
В Коране по моему вообще как такового Ада нет, есть "Сатана" он же Шайтан он же Иблис, который тоже как и в библии, один из ангелов кто не захотел поклониться Адаму и Еве и был изгнан, но он как я понял не в аду сидит, а ходит по земле и искушает людей, а т.н. "Гиена огненная" её пока и нет вовсе, она появится после великого суда и тогда туда и грешников отправят
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254
glot___ Полчаса назад
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74k
SAndre 36 минут назад
Прочитайте, наконец, первоисточник - Библию. Может тогда не будете плодить глупости
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34
Самуил Маршак 37 минут назад
На главный вопрос не ответил афтар. Сколько их там?
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20k
владимир сидорский 43 минуты назад
как выглядит Бегемот мы все знаем - он - кот!
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10k
nihilists 44 минуты назад
Прочитал?
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1k
b_e_l_i_a_l 53 минуты назад
подскажите, что употреблял автор?
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19k
Михаил Гривин Час назад
Где какодемон? Где бароны ада и хеллнайты? Какое-то неполное описание.
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29k
Alex Час назад
Хуже ( свирепей) людей никого нет...
Человек-зло.
Остальные- выдуманные персонажи...
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63
gratz Alex 59 минут назад
Это аллегория на человеческие пороки)
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5k
Феликс Дзержинский Час назад
Какие на}{уй демоны? Нет ни ангелов ни демонов. Церковники придумали разных мифических персонажей лишь с одной целью, данная цель управление стадом людей через страх, если человек не боялся ни бога ни дьявола, то такого человека просто убивали в назидание другим.
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11k
Vacony 2 часа назад
... вот кто это придумал, что у "них там" должны быть жены и мужья .. )
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Человек и пароход
  • Дата регистрации: 03.03.2023
  • 271 пост (264 в горячем)

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