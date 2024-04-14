Научные описания демонов Ада в традиционном понимании науки отсутствуют, так как наука занимается изучением явлений, которые можно наблюдать и измерить. Однако существуют различные культурные и мифологические исследования, которые можно рассматривать как околонаучные. Например, демонология включает в себя классификацию демонов, описание их поведения, а также обряды по вызову, борьбе и контролю сил Зла.

Одним из самых знаменитых описаний видов демонов является «Божественная комедия» Данте Алигьери, где он подробно излагает структуру Ада и характеристики его обитателей.

Христианские демоны

В христианской теологии утверждается, что Сатана (Люцифер) сумел соблазнить значительную часть ангелов и сделать их своими союзниками в борьбе против Создателя. В результате, они стали демонами и оказались изгнанными в Ад. Точное количество падших ангелов, а также их имена ни в одном из общедоступных религиозных источников не указаны.

При этом общая концепция имеет две ветви. Сторонники одной из них убеждены, что Сатана периодически воспроизводит новых адептов, с чем категорически несогласны их оппоненты. Их точка зрения базируется на том, что Творец только один и имя ему Бог. Силы зла пополняют свои ряды за счет провинившихся ангелов.

Список имен демонов ада