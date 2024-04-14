Во всех религиозных учениях и национальных культурах культивируются свои представления о демонах и Аде. Христианство говорит о Сатане как об олицетворении вселенского Зла. Ислам разделяет понятия Ада и Шайтана - лидера всех злых существ. Древнегреческая мифология полна различных божеств-демонов, каждый из которых играет определенную роль в борьбе с богами или в жизни людей.
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Точное число демонов в аду, как они выглядят, а также их «качественный» состав установить невозможно, поскольку это зависит от точки зрения господствующих религиозных канонов или верований. Ответ всегда будет неопределенным. Однако, независимо от всего, демоны остаются мистическими и ужасающими существами, продолжающими волновать наше воображение и вызывать интерес к тайнам потустороннего мира.
Мировая демонология
Научные описания демонов Ада в традиционном понимании науки отсутствуют, так как наука занимается изучением явлений, которые можно наблюдать и измерить. Однако существуют различные культурные и мифологические исследования, которые можно рассматривать как околонаучные. Например, демонология включает в себя классификацию демонов, описание их поведения, а также обряды по вызову, борьбе и контролю сил Зла.
Одним из самых знаменитых описаний видов демонов является «Божественная комедия» Данте Алигьери, где он подробно излагает структуру Ада и характеристики его обитателей.
Христианские демоны
В христианской теологии утверждается, что Сатана (Люцифер) сумел соблазнить значительную часть ангелов и сделать их своими союзниками в борьбе против Создателя. В результате, они стали демонами и оказались изгнанными в Ад. Точное количество падших ангелов, а также их имена ни в одном из общедоступных религиозных источников не указаны.
При этом общая концепция имеет две ветви. Сторонники одной из них убеждены, что Сатана периодически воспроизводит новых адептов, с чем категорически несогласны их оппоненты. Их точка зрения базируется на том, что Творец только один и имя ему Бог. Силы зла пополняют свои ряды за счет провинившихся ангелов.
Список имен демонов ада
Самым известным из имен, безусловно, является Дьявол (Сатана, Люцифер), позиционируемый в качестве единоличного Властителя Ада. Традиционно его изображают в виде безобразного темно-красного дракона с огромными кожистыми крыльями, рогами и когтями на пальцах. Он женат на Касикандриэре, о которой практически ничего не известно.
«Первым замом» Сатаны в демонической иерархии идет прекрасный и жестокий Астарот, обладающий, как не странно, человеческим обликом. Он не только обладает «энциклопедическими» знаниями, но и способностью превращать человека в «невидимку». Иногда вместе с супругой – Астартой – они сливаются в единое целое, усиливая своё могущество.
Не менее известен командующий легионами Ада – Вельзевул. Некоторые считают его еще одним воплощением Сатаны, а другие называют «Повелителем мух» в контексте «мертвой плоти». Его жену зовут Буфовирт.
Первым из «женских» демонов считает Лилит, которая была вместе с Адамом задолго до появлении Евы. Как и любая другая женщина, она способна являться миру, то в образе кроткого ангела, то безжалостного и кровожадного демона.
Демоны с животным обликом
Некоторые падшие ангелы не имеют человеческих обличий и существуют исключительно в образе мистических чудовищ. Чаще всего упоминают Бегемота и Левиафана.
Бегемот считается олицетворением плотских грехов – чревоугодия и прелюбодейства. Именно он несет ответственность за наше проявление самых низменных, «животных» инстинктов. Как он выглядит – неизвестно.
О происхождении Левиафана ходят самые разные слухи. Согласно одному из них, речь идет о Змее, созданном Богом раньше всего остального на Земле. Творец ужаснулся содеянным и уничтожил его. Упоминание об «извивающемся звере» присутствует в тексте Ветхого Завета.
Демоны и смертные грехи
Существуют ассоциативные связи демонов и смертных грехов:
- Люцифера с гордыней;
- Вельзевула с чревоугодием;
- Левиафана с завистью;
- Асмодея с похотью;
- Мамона с жадностью;
- Бельфегора с ленью;
- Сатаны с гневом.
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Сатана, Люцифер, Дьявол - одно и то же?
До конфликта с Богом ангел носил имя «Люцифер», которое переводится с латыни, как «несущий свет». После изгнания в Ад он стал врагом господа, что по латыни звучит как «Сатана». У «врага» есть синоним «клеветник», или «Diaboli», то есть, «Дьявол».
Ангел смерти Самаэль
Логично предположить, что «ангелы» - положительные сущности, а «демоны» - отрицательными. Поэтому словосочетание «ангел смерти» является противоестественным и неоднозначным. Есть точка зрения, согласно которой Самаэль просто контролирует естественный ход событий – никто из нас не вечен.
Антихрист
Это не Сатана, поскольку не является падшим ангелом. Приставка «анти» имеет два толкования - «вместо» и «против». В данном контексте Антихрист – это божественная сущность, которое придет на Землю вместо Иисуса Христа и/или отвергнет его учение.
Инкубы и суккубы
Инкубы и суккубы - одна из низших категорий в иерархии демонов, известных во многих религиях и мифологиях. Инкубы являются мужскими демонами, а суккубы - женскими. Они питаются жизненной энергией и сексуальным желанием жертв, оставляя их истощенными и изможденными.
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Человек-зло.
Остальные- выдуманные персонажи...
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