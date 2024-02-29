Письма из Ада – райский остров со входом в настоящую Преисподнюю

"Адом" это место назвали, судя по всему, из-за необычных известняковых скал зубчатой формы. Разумеется, есть и вполне предсказуемые легенды (они вообще везде одинаковые).

Вроде как один из первых поселенцев или служителей церкви (люди тут очень религиозны, кстати), увидев "чёрную дыру", воскликнул: "Да это же настоящий ад!"

Ещё говорят, что если в эту "чёрную дыру" бросить камешек, то звук эхом разнесётся среди известняковых вершин – это вроде как похоже на звук падающих в ад камней (вы его слышали когда-нибудь?).