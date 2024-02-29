Письма из Ада – райский остров со входом в настоящую Преисподнюю

Необычные названия для любого места – уже полдела, если хочется привлечь туристов. Скажем, жителям городка Hell на острове Большой Кайман (те самые "райские" Каймановы острова) даже не особо надо думать на тему того, какую тематику взять для привлечения туристов. Они сами платят деньги, чтобы попасть в Ад.
"Адом" это место назвали, судя по всему, из-за необычных известняковых скал зубчатой формы. Разумеется, есть и вполне предсказуемые легенды (они вообще везде одинаковые).
Вроде как один из первых поселенцев или служителей церкви (люди тут очень религиозны, кстати), увидев "чёрную дыру", воскликнул: "Да это же настоящий ад!"
Ещё говорят, что если в эту "чёрную дыру" бросить камешек, то звук эхом разнесётся среди известняковых вершин – это вроде как похоже на звук падающих в ад камней (вы его слышали когда-нибудь?).
Они небольшие, людей туда не пускают – чтоб ничего не испортить, поскольку это геологическое образование считается уникальным.
Само название, скорей всего, появилось из-за формы этих скал или даже их цвета (они почти чёрные), и означает оно не сам ад, а что-то вроде входа в него.
По крайней мере про размеры скального образования пишут, что это примерно половина футбольного поля – не так уж много для полноценного ада, согласитесь.
К тому же для ада – тут не очень людно. Зато есть чёрт или даже может сам Сатана. Не знаем, как сейчас, но уже лет 10 пишут про владельца местной сувенирной лавки, который переодевается в соответствующие одежды и встречает туристов зловещим смехом.
Казалось бы, само название этого места – богатая тема для разного рода сувенирной продукции и мерча. Но сувенирная лавка - только одна.
Здесь можно купить футболки с надписями вроде "Побывал в Аду и вернулся живым", соответствующие магнитики и кружки с рисунками. В общем, как в любом туристическом месте, наверняка ещё и изготовлено всё в Китае.
Входы в местные кафе, дорожки к мостикам и другие указатели тут, конечно, сопровождаются надписями Welcome to Hell – но опытный путешественник скажет, что ничего особенного в этом нет.
Можно было бы придумать пару-тройку аттракционов вроде купания в кипящем котле или какого-нибудь батута под названием "Низвержение в Ад".
Посмотреть и сфотографировать сам "Ад" можно со специальных смотровых площадок, бесплатных, кстати. А вот "внутрь" никого не пускают, дабы, как мы уже сказали, ничего не поломать – всё же это просто известняк.
Но есть, пожалуй, одна фишка, которая для туристов на этом фоне будет интересней всего остального (что, кстати, подтверждает и статистика упоминаний в отзывах об этом Аде) – посещение местного почтового отделения.
Сами представьте – "Адское почтовое отделение", из которого можно отправить кому-нибудь настоящую открытку или письмо из Ада.
Открытки продаются прямо в почтовом отделении, на них клеятся местные марки и ставятся соответствующие штампики, подтверждающие, что почта отправлена прямиком из Ада.
В Сети можно найти примеры этих открыток – в том числе на сайтах типа eBay, видимо, коллекционеры ценят такие «экспонаты». Для примера (выше) – уже заполненная текстом открытка (и, видимо, уже полученная адресатом, который её и выложил) – обе стороны.
Источник:
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