«Мужчины - доминирующий класс»: красноярская феминистка, которая хотела перестрелять всех мальчиков в садике, рассказала о своих мотивах

А перед этим она убила своего отца.
Полина Дворкина в прошлом году прогремела на всю страну. Тогда она с утра посмотрела любимую передачу про морскую живность, позавтракала и убила отца. Потом прихватила ружьё и отправилась в детский сад №31, там она собиралась расправиться со всеми мальчиками. К счастью, на неадекватную мадам обратили внимание сотрудники садика, они же её и скрутили.
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Во время следствия выяснилось, что Дворкина считает себя феминисткой. А главный мотив убийства отца и чудом сорвавшейся бойни в садике - «протест против эксплуатации женщин».
К выводу о том, что мужчины — доминирующий класс, которому принадлежат все имения капитала, а женский класс эксплуатируется мужчинами, я пришла самостоятельно. Кроме того, мужчины совершают преступления в большей мере, чем женщины, - сказала Дворкина на сегодняшнем судебном заседании. Вину свою частично признала, вскоре ей вынесут приговор. Процесс она просила сделать закрытым, но в этом Дворкиной отказали.
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А женщинам, которые помешали Дворкиной сотворить страшное преступление, вручили правительственные награды.
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А почему? Она же хотела выразить протест и обратить внимание.
-вот дура, не просекла самую главную бабскую фишку. У баб есть средство отъёма этого капитала у лохов - писечка. Но тут и самой надо быть не дурой и не перебарщивать. А то вместо госпожи станешь эскортницой.)))