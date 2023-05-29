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«Мужчины - доминирующий класс»: красноярская феминистка, которая хотела перестрелять всех мальчиков в садике, рассказала о своих мотивах

«Мужчины - доминирующий класс»: красноярская феминистка, которая хотела перестрелять всех мальчиков в садике, рассказала о своих мотивах

Автор:
29 мая 2023 14:52
Сообщество : Криминал
Метки: видео   вина   детский сад   красноярск   отец   показания   полина дворкина   ружье   суд   
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А перед этим она убила своего отца.

Полина Дворкина в прошлом году прогремела на всю страну. Тогда она с утра посмотрела любимую передачу про морскую живность, позавтракала и убила отца. Потом прихватила ружьё и отправилась в детский сад №31, там она собиралась расправиться со всеми мальчиками. К счастью, на неадекватную мадам обратили внимание сотрудники садика, они же её и скрутили.

Во время следствия выяснилось, что Дворкина считает себя феминисткой. А главный мотив убийства отца и чудом сорвавшейся бойни в садике - «протест против эксплуатации женщин».

К выводу о том, что мужчины — доминирующий класс, которому принадлежат все имения капитала, а женский класс эксплуатируется мужчинами, я пришла самостоятельно. Кроме того, мужчины совершают преступления в большей мере, чем женщины, - сказала Дворкина на сегодняшнем судебном заседании. Вину свою частично признала, вскоре ей вынесут приговор. Процесс она просила сделать закрытым, но в этом Дворкиной отказали.

А женщинам, которые помешали Дворкиной сотворить страшное преступление, вручили правительственные награды.

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Метки: видео   вина   детский сад   красноярск   отец   показания   полина дворкина   ружье   суд   
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14  комментариев
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16k
Сергей 49 минут назад
Феменистка? Марш на пожизненное. У нас только женщинам нельзя вышку, а фемкам можно. Равноправие кхули
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9k
au3 Минуту назад
"Процесс она просила сделать закрытым, но в этом Дворкиной отказали."

А почему? Она же хотела выразить протест и обратить внимание.
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37k
Александр 2 минуты назад
А виноваты то родители, хорошо хоть они и пострадали, а не невинные люди. Я вот лично не представляю, что мне нужно сделать, чтоб меня одна из дочерей убила. Любят меня больше всех на свете...
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0
Лео 8 минут назад
Кукуха крч, причём тут детский сад. В дурку её.
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57k
Опиум для народа 10 минут назад
-"мужчины доминирующий класс, которому принадлежат все имения капитала, а женский класс эксплуатируется мужчинами"-
-вот дура, не просекла самую главную бабскую фишку. У баб есть средство отъёма этого капитала у лохов - писечка. Но тут и самой надо быть не дурой и не перебарщивать. А то вместо госпожи станешь эскортницой.)))
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111k
Барон Мюнхгаузен. 22 минуты назад
Лицо, не обезображенное интеллектом....
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9k
МихА 24 минуты назад
Усыпить ТВАРЬ... нах она обществу нужна со своей башкой протухшей
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14k
FatZilla 37 минут назад
Доминирующий? Ну, допустим. Но в этом мире ничего не бывает бесплатно. За доминирование и спрос куда больше - что требуется от женщины - просто быть, и более или менее миловидная внешность - никому кроме альфонсов не придёт в голову выспрашивать у девушки есть ли у неё перспективы в карьере, сколько она получает, есть ли жильё, автомобиль, сможет ли она себе позволить вывозить на отдых парня два раза в год за рубеж и т. д. и т.п. А чтобы всё это предоставить мужчине надо постоянно конкурировать с другими мужчинами и весьма и весьма напрягаться. Плюс к тому, я что-то не видел феминисток, рвущихся в армию, на работу шахтёрами, ассенизаторами, сантехниками, сталеварами и т. д. И кто здесь доминирует, если потом, после всех этих усилий, плоды их кладутся к ногам женщин фактически.
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33k
Fat Lynx 42 минуты назад
них*я себе до*бо*бина тупая... Это же надо до такого додуматься!
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19k
Александр 48 минут назад
Ссылка coub.com
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