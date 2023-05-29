«Мужчины - доминирующий класс»: красноярская феминистка, которая хотела перестрелять всех мальчиков в садике, рассказала о своих мотивах

Полина Дворкина в прошлом году прогремела на всю страну. Тогда она с утра посмотрела любимую передачу про морскую живность, позавтракала и убила отца. Потом прихватила ружьё и отправилась в детский сад №31, там она собиралась расправиться со всеми мальчиками. К счастью, на неадекватную мадам обратили внимание сотрудники садика, они же её и скрутили.