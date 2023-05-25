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В Красноярске осудили семиклассника, собиравшего у школьников плату за туалет

В Красноярске осудили семиклассника, собиравшего у школьников плату за туалет

Автор:
25 мая 2023 12:02
Сообщество : Криминал
Метки: Вымогательство   красноярск   курьёз   прокуратура   суд   туалет   школа   
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Такой маленький, а уже рэкетир.

В Красноярской прокуратуре рассказали про "короля туалетов" — школьника, который требовал у одноклассников и других учеников плату за вход в уборную. Малолетний вымогатель установил цену в 20 рублей с человека, а тех, кто не мог заплатить ставил на счётчик.


К «злостным неплательщикам» подросток применял весь арсенал «коллекторских» средств: от уговоров, угроз до физической силы


Примечательно, что криминальную бизнес-модель раскрыли не учителя, а родители пострадавших школьников, причём случайно. Одни из учеников пришёл домой побитым и рассказал родителям, что задолжал "королю туалетов" 2 тысячи рублей. Мать школьника поделилась рассказом с другими родителями и те отметили, что в последнее время их дети слишком быстро тратят карманные деньги.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что рассказы учеников о малолетнем рэкетире не выдумки. Против него завели уголовное дело за вымогательство. С учётом возраста суд приговорил "туалетного короля" к году заключения условно и двум годам испытательного срока.


Отмечается, что некоторые педагоги знали о "бизнесе" семиклассника, но никаких мер не принимали. За это их привлекли к дисциплинарной ответственности. В какой именно школе он орудовал, в прокуратуре не сообщают. Но известно, что бизнес школьника процветал с января по март 2022 года. И интересно, что осужденный ни в чём не нуждался и был из благополучной семьи.

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Метки: Вымогательство   красноярск   курьёз   прокуратура   суд   туалет   школа   
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7  комментариев
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Умница-красавица 22 минуты назад
А школьники что, не могли собраться все вместе и обоссать его?
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9k
Александр Маслов 3 минуты назад
Напомнило из классики кинематографа СССР «Республика ШКИД» (кто видел – тот знает)
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48k
Андрей 22 минуты назад
С учётом возраста суд приговорил "туалетного короля" к году заключения условно и двум годам испытательного срока.
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Это что значит? Два года туалетным бизнесом нельзя заниматься? А через подставных?
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9k
МихА 23 минуты назад
Саша Белый, начало
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