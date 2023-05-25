В Красноярске осудили семиклассника, собиравшего у школьников плату за туалет

Такой маленький, а уже рэкетир.
В Красноярской прокуратуре рассказали про "короля туалетов" — школьника, который требовал у одноклассников и других учеников плату за вход в уборную. Малолетний вымогатель установил цену в 20 рублей с человека, а тех, кто не мог заплатить ставил на счётчик.
К «злостным неплательщикам» подросток применял весь арсенал «коллекторских» средств: от уговоров, угроз до физической силы
Примечательно, что криминальную бизнес-модель раскрыли не учителя, а родители пострадавших школьников, причём случайно. Одни из учеников пришёл домой побитым и рассказал родителям, что задолжал "королю туалетов" 2 тысячи рублей. Мать школьника поделилась рассказом с другими родителями и те отметили, что в последнее время их дети слишком быстро тратят карманные деньги.
В ходе прокурорской проверки выяснилось, что рассказы учеников о малолетнем рэкетире не выдумки. Против него завели уголовное дело за вымогательство. С учётом возраста суд приговорил "туалетного короля" к году заключения условно и двум годам испытательного срока.
Отмечается, что некоторые педагоги знали о "бизнесе" семиклассника, но никаких мер не принимали. За это их привлекли к дисциплинарной ответственности. В какой именно школе он орудовал, в прокуратуре не сообщают. Но известно, что бизнес школьника процветал с января по март 2022 года. И интересно, что осужденный ни в чём не нуждался и был из благополучной семьи.
Источник:
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Это что значит? Два года туалетным бизнесом нельзя заниматься? А через подставных?