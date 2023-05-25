В Красноярске осудили семиклассника, собиравшего у школьников плату за туалет

В Красноярской прокуратуре рассказали про "короля туалетов" — школьника, который требовал у одноклассников и других учеников плату за вход в уборную. Малолетний вымогатель установил цену в 20 рублей с человека, а тех, кто не мог заплатить ставил на счётчик.





К «злостным неплательщикам» подросток применял весь арсенал «коллекторских» средств: от уговоров, угроз до физической силы





Примечательно, что криминальную бизнес-модель раскрыли не учителя, а родители пострадавших школьников, причём случайно. Одни из учеников пришёл домой побитым и рассказал родителям, что задолжал "королю туалетов" 2 тысячи рублей. Мать школьника поделилась рассказом с другими родителями и те отметили, что в последнее время их дети слишком быстро тратят карманные деньги.