Челябинские рабочие предложили министру труда прожить на МРОТ

Челябинские металлурги записали видеообращение чиновникам и лично министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову, в котором иронично поблагодарили слуг народа за их полезные законы и предположили каждому из них попробовать прожить на минимальную зарплату, которая составляет 12 700 рублей.





"Антон Олегович, а вы сами жили на этот щедрый МРОТ? А мы живём уже третью неделю. Не просто живём, а работаем. Перевожу металлоконструкции. Слежу за работой большого производственного участка. Разливаю серную кислоту. Гну трубы 12 часов, — перечисляют металлурги. — И живём на вашу потребительскую корзину, где на месяц выдается килограмм сахара и 200 грамм мяса. Где есть мука без дрожжей. Мы живём на 150 рублей в день. Это две сосиски в тесте или два гарнира или два супа за целый день. И не приведи господи жить на „минималку“ и внезапно заболеть…", - говорят в своем обращении рабочие.