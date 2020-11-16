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Челябинские рабочие предложили министру труда прожить на МРОТ

Челябинские рабочие предложили министру труда прожить на МРОТ (2 фото + 2 видео)

Автор:
16 ноября 2020 16:51
Сообщество : Жить в России
Метки: МРОТ   видеообращение   министр труда   петиция   политика   рабочие   челябинск   
2998
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В своем видеообращении челябинские металлурги высмеяли бессмысленные законы, принимаемые Министерством труда и соцзащиты, и поблагодарили министра за "щедрое" увеличение минимальной зарплаты.

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Метки: МРОТ   видеообращение   министр труда   петиция   политика   рабочие   челябинск   
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66  комментариев
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12k
Ligov 2 часа назад
Ну и ряха. От больших трудов видать...)
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9
Александр Портениер Минуту назад
Да Да Да со всем согласен.
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0
StaroduB62 3 минуты назад
Петицию говорите?)))) Против повышения пенсионного возраста уже одну подписали. Только народное мнение никто не услышал....
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340
O. Engelhardt 10 минут назад
Антошка с Чайкой не родственики..? ))
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340
O. Engelhardt 6 минут назад
P.S. Зачем выставлять видео с ВК, если большинство из них "закрыты"..?!
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633
Веселый Пук 11 минут назад
Видел он всех на х.... ю
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2k
Voland 13 минут назад
Ну ок, допустим завтра МРОТ станет 100к и? Думаете, что вам будут платить эти 100к? Да сча, переведут по бумагам на 0,1 ставку и будете получать так же, только большинство после этого уволится и попробует через центр занятости выбить этот МРОТ (но не факт, что получится). И это в бюджетной сфере,а про частников даже говорить нечего! И, если честно, очень мало специалистов, которые достойны такой з/п (а те, которые действительно крутые спецы и так по 200к-300к получают, а то и больше и ниразу не депутаты и не рядом - разработчики ПО, например, слесаря высокой квалификации, адвокаты, проектировщики... я знаю многих, у кого планка з/п за 200к, но люди долго шли до этого, упорно работали, учились новому...). Представьте себе, что поломойка тетя Валя вдруг стала получать 100к, то сколько должен получать архитектор высоконагруженных систем или ведущий инженер в авиакосмосе? Ну и цены на все вырастут пропорционально (если не больше) и толку от высокого МРОТа не будет никакого.
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3k
стопудовый 14 минут назад
я бы очень хотел надеяться, что это видео посмотрит этот чинуша, а ещё лучше его руководитель), нет, не Мишустин....
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11k
Вася Александрович 16 минут назад
Судя по хлеборезке, министр трудится за троих... в министерской столовке.
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9k
Дмитрий 17 минут назад
"Челябинские металлурги записали видеообращение"...
Ролик снят и смонтирован профессионально.
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1k
andrey morozov 22 минуты назад
Переживает днями и ночами за народ и жрет на нервной почве, особенно по ночам переживает судя по таблу
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2k
OLDer andrey morozov 19 минут назад
Интересно сколько кубиков у него дома холодильник(ов)
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689
Oldman andrey morozov 3 минуты назад
"Утром мажу бутерброд...." (с)
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676
И Полчаса назад
Надо не просить или предлагать, надо это все вместе с ними сносить. Они как змеи (гады) будут извиваться. Плести вм чушь, обманывать и врать. Вы для них рабы. А они за место и стулья свои держатся. Им на вас плевать. Достаточно посмотреть на его фейс. Да все понятно уже очень давно. Только безмозглые еще что-то не понимают.
Придет то время, когда всему этому будет ясное и правильное название. Придет, надеюсь, то время, когда земля, под их ногами, гореть будет.
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815
Рихарт Круспе Полчаса назад
где поставить подпись под петицией?
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238k
Dionysus Автор поста Рихарт Круспе 21 минуту назад (изменен)
Ссылка на петицию в последнем абзаце.
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996
Parabellum Полчаса назад
Автор, ты заработать на этом хотел чтоли? При переходе по ссылке подписания петиции в поддержку актуальных изречений попадаешь на сайт-побирушку. Что за спам?
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613
Леонид Parabellum 20 минут назад
Платить не обязательно. В уже подписали - зайдите еще раз и проверьте.
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3k
Пепелац 44 минуты назад
Адресата попутали...
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108
Вадим 47 минут назад
Видно министр хорошо кушает. У ряхи на экране 4:3 щеки обрезаются, только на 16:9 влазят.
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6k
Олег Вадим Полчаса назад
Где жевать там широко, а где думать-узко...
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2k
OLDer Вадим 18 минут назад
Надо два монитора рядом поставить
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4k
Sintson 50 минут назад
Ссылка vk.com
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718
Дмитрий 51 минуту назад
Хотел чегото гневного написать , только толку не будет. Одни жируют другие выживают.
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303
Алиса 53 минуты назад
Есди эту тушку на котлетки пустить, то пол Челябинска прокормить можно
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430
Виталий Алиса 45 минут назад
Там мяса мало, один жир и кость широкая.
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2k
OLDer Алиса 17 минут назад
Мяса то маловато будет. Тут салом можно разбогатеть.
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4k
Nobody Noname 54 минуты назад
Как это стало министром труда? На корпоративе съел предыдущего чтоли?
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4k
кот базилий Nobody Noname 21 минуту назад
Он много трудился ....наверно
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6k
Matthew Hopkins Час назад
Очень культурные люди там, даже говорят без мата.
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−196
Алещенко Олександр Час назад
Старичок.Ты отстал от жизни.Если правительство заявило что платить надо минимум,то и платят частники так.Минималку в стране частники устанавливают,или это опухшое эбло????
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