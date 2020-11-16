Челябинские рабочие предложили министру труда прожить на МРОТ

В своем видеообращении челябинские металлурги высмеяли бессмысленные законы, принимаемые Министерством труда и соцзащиты, и поблагодарили министра за "щедрое" увеличение минимальной зарплаты.
Челябинские металлурги записали видеообращение чиновникам и лично министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову, в котором иронично поблагодарили слуг народа за их полезные законы и предположили каждому из них попробовать прожить на минимальную зарплату, которая составляет 12 700 рублей.
"Антон Олегович, а вы сами жили на этот щедрый МРОТ? А мы живём уже третью неделю. Не просто живём, а работаем. Перевожу металлоконструкции. Слежу за работой большого производственного участка. Разливаю серную кислоту. Гну трубы 12 часов, — перечисляют металлурги. — И живём на вашу потребительскую корзину, где на месяц выдается килограмм сахара и 200 грамм мяса. Где есть мука без дрожжей. Мы живём на 150 рублей в день. Это две сосиски в тесте или два гарнира или два супа за целый день. И не приведи господи жить на „минималку“ и внезапно заболеть…", - говорят в своем обращении рабочие.
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Помимо прочего рабочие решили провести эксперимент по выживанию, который назвали "жизнь на минималках". Они попробуют прожить на 4 тысячи рублей в месяц. Своей акцией они хотят привлечь внимание чиновников к минимальной оплате труда. Они считают, что МРОТ должен быть не ниже 60% от средней заработной платы по стране. А простых граждан они призывают подписать петициюпетициюпетицию, чтобы обязать чиновников прожить хотя бы месяц на 12 тысяч рублей, чтобы те на своей шкуре прочувствовали всю прелесть такой жизни.
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Почему господин министр Ваши реформы дают обратный эффект? Как министерство труда и на основании какой статистики рассчитало такой МРОТ? Почему такие низкие доходы-зарплата населения? Почему такие огромные разрывы в заплатах людей-налогоплательщиков - чиновников и депутатов?— Василий Баланюк (@VasiliyBalanyuk) November 16, 2020
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Ролик снят и смонтирован профессионально.
Придет то время, когда всему этому будет ясное и правильное название. Придет, надеюсь, то время, когда земля, под их ногами, гореть будет.