Никому не нужные дома? Единственный японец, кто придумал прибыльную схему

Никакая государственная программа «живите, только почините» не в силах спасти эти дома. А ведь многие из них практически культурные памятники, так как построены в чисто японском стиле.

Самый инициативный японец

И наконец нашелся достаточно инициативный человек, который превратил эту социальную катастрофу в доход и что-то приличное.

38-летний Хаято Кавамура выкупил 200 ветхих, рассыпающихся домов. После небольшого ремонта он начал сдавать их всех в аренду, за что получил годовой доход в 140 миллионов иен (88 миллионов рублей!).