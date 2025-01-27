Никому не нужные дома? Единственный японец, кто придумал прибыльную схему

В Японии уже давно есть проблема разваливающихся домов в провинции, в которых никто не стремится жить. И чинить дороже, еще и налог платить за ничего не стоящее жилище. И вот как у нас умирали деревни в девяностые, сейчас миллионы домов умирают по всей Японии.
Никакая государственная программа «живите, только почините» не в силах спасти эти дома. А ведь многие из них практически культурные памятники, так как построены в чисто японском стиле.
Самый инициативный японец
И наконец нашелся достаточно инициативный человек, который превратил эту социальную катастрофу в доход и что-то приличное.
38-летний Хаято Кавамура выкупил 200 ветхих, рассыпающихся домов. После небольшого ремонта он начал сдавать их всех в аренду, за что получил годовой доход в 140 миллионов иен (88 миллионов рублей!).
Хитрый Кавамура даже ходил смотреть на старые дома, когда приглашал девушек на свидание-прогулку. Он работал в бюро недвижимости, но когда рынок просел, стало ясно, что нельзя полагаться на концепцию «одна фирма – работаешь до старости», как это принято в Японии. И он решил обеспечить себя стабильным доходом.
В 23 года он купил квартиру на аукционе за 1,7 миллиона иен (миллион рублей) и, заработав около 340 000 иен (214 тысяч рублей) в год на аренде, продал ее шесть лет спустя за 4,3 миллиона иен (2,7 миллиона рублей).
Что тут такого, все хотят стать рантье, скажете вы. Суть в уникальных обстоятельствах, которые сложились сейчас в Японии на рынке недвижимости.
Сотни домов просто нуждаются в хозяевах, а никто их брать не хочет! И правительство устало пытаться их хоть кому-то всучить. И наконец нашелся человек, который нашел адекватную схему экономически состоятельного использования «мертвой недвижимости».
Спасет ли это Японию
Каждый заброшенный дом стоит менее миллиона иен. Сейчас в Японии есть несколько энтузиастов, в том числе иностранных блогеров, кто покупает и ремонтирует эти дома за право жить. Но это все точечные инициативы, не приводящие в сферу недвижимости более крупных операторов.
И Кавамура стал первым, кто показал, что это не мертвый груз!
Кавамура сказал о своем пути: «Я никогда не ожидал, что разбогатею за одну ночь. Инвестиции в недвижимость — это долгосрочная игра, требующая терпения и пристального внимания».
Вряд ли он первый японец, который подробно подсчитал доходы и расходы. Скорее он первый японец, который отважился уволиться и сделать самостоятельные вложения и принятие решений делом своей жизни. С такой инициативностью в Японии прямо беда, и отсюда заброшенные довольно неплохие дома.
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