Самарский институт культуры выдал студенческий билет лабрадору

В Самаре лабрадор-повыдырь стал «студентом» Самарского института культуры. В соцсетях вуза опубликовали фото студенческого билета животного.
«Сувенирный экземпляр на имя первокурсника факультета современного искусства и художественных коммуникаций Снежка Валентиновича Бычкова за подписью ректора выдали его хозяйке Анне Казаевой», — говорится в публикации института.
Отмечается, что осенью прошлого года Снежок стал вольнослушателем в СГИКе, а ранее прошел подготовку в учебно-кинологическом центре в Балашихе и стал членом семьи Валентина Бычкова и Анны Казаевой. Супруги учатся по направлению эстрадно-джазового искусства, а также преподают вокал и игру на саксофоне, они оба слабовидящие.
По словам хозяев, Снежок иногда храпит во время пар и очень любит хоровое пение, часто окружен вниманием студенток.
«Собака нас с женой еще больше сблизила. До него вечерами мы занимались каждый своим делом, а теперь в семь или полвосьмого надо выходить, как минимум, на час на прогулку. И мы идем всей толпой, втроем. Гуляем по району, наворачиваем круги, общаемся, смеемся над Снежком, когда он что-то милое вытворяет», — рассказывают Анна и Валентин.
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