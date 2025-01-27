FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 18772 поста • 1747 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Самарский институт культуры выдал студенческий билет лабрадору

Самарский институт культуры выдал студенческий билет лабрадору

Автор:
27 января 2025 08:35
Сообщество : Животные
Метки: Самара   животные   институт культуры   лабрадор   собака   студенческий билет   фото   
680
2

В Самаре лабрадор-повыдырь стал «студентом» Самарского института культуры. В соцсетях вуза опубликовали фото студенческого билета животного.

«Сувенирный экземпляр на имя первокурсника факультета современного искусства и художественных коммуникаций Снежка Валентиновича Бычкова за подписью ректора выдали его хозяйке Анне Казаевой», — говорится в публикации института.

Отмечается, что осенью прошлого года Снежок стал вольнослушателем в СГИКе, а ранее прошел подготовку в учебно-кинологическом центре в Балашихе и стал членом семьи Валентина Бычкова и Анны Казаевой. Супруги учатся по направлению эстрадно-джазового искусства, а также преподают вокал и игру на саксофоне, они оба слабовидящие.

По словам хозяев, Снежок иногда храпит во время пар и очень любит хоровое пение, часто окружен вниманием студенток.


«Собака нас с женой еще больше сблизила. До него вечерами мы занимались каждый своим делом, а теперь в семь или полвосьмого надо выходить, как минимум, на час на прогулку. И мы идем всей толпой, втроем. Гуляем по району, наворачиваем круги, общаемся, смеемся над Снежком, когда он что-то милое вытворяет», — рассказывают Анна и Валентин.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Самара   животные   институт культуры   лабрадор   собака   студенческий билет   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Правила

!!! Оскорбления в комментариях автора поста или собеседника. Комментарий скрывается из ленты, автору выписывается бан на неделю. Допускаются более свободные споры в ленте с политикой, но в доступных, не нарушающих УК РФ, пределах.

! Мат на картинке/в комментарии. Ваш комментарий будет скрыт. При злоупотреблении возможен бан.

! Флуд - дублирующиеся комментарии от одного и того же пользователя в разных постах, систематические ложные вызовы модераторов с помощью функции @moderator, необоснованные обращения в техническую поддержку сайта, комментарии не несущие смысловой нагрузки и состоящие из хаотичного набора букв. Санкции - предупреждение с дальнейшим баном при рецидиве.

! Публикация рекламных постов. Несогласованное размещение рекламного материала, влечет незамедлительную приостановку действий учетной записи пользователя.

! Публикация материала, запрещенного на территории РФ и преследуемого УК РФ. Незамедлительная приостановка действия учетной записи пользователя.

! Мультиаккаунты. Использование нескольких активных аккаунтов, принадлежащих одному пользователю (исключение - дополнительный аккаунт для обращения в тех. поддержку при блокировке основного аккаунта) запрещено. За нарушение предусмотрено отключение основного аккаунта с возможной дальнейшей блокировкой любого аккаунта от данного пользователя.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Infinite
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2359 постов (2329 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

484064



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Каждое преступление рассматривается словно под лупой!": Маргарита Лянге раскритиковала отношение к мигрантам в РФ
"Каждое преступление рассматривается словно под лупой!": Маргарита Лянге...
В Уфе освободился первый серийный убийца в РФ, которому высшую меру наказания заменили на пожизненное заключение
В Уфе освободился первый серийный убийца в РФ, которому высшую меру наказания заменили...
Смотреть онлайн
Смотреть онлайн
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#СССР#интересно#кино#кошка#Мигрант#кадр#Реакция#сарказм
#животные#новости#ЧП#Юмор#подборка#полиция#Кража#Москва#Прикол#Китай
#в мире#Люди#кот#США#собака#отношения#Любовь#Россия#факты
Смотреть онлайн Смотреть онлайн Мужчина создал мир, в котором может видеться с умершей любимицей Мужчина создал мир, в котором может видеться с умершей любимицей Лабрадоров взяли на службу в аббатство Тьюксбери Лабрадоров взяли на службу в аббатство Тьюксбери Четвероногий друг помог мальчику принять себя Четвероногий друг помог мальчику принять себя Причины чрезмерно активной линьки лабрадора Причины чрезмерно активной линьки лабрадора Хозяин нашел пропавшую слепую собаку с помощью дрона Хозяин нашел пропавшую слепую собаку с помощью дрона

На что жалуетесь?

Вернуться