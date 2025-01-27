Самарский институт культуры выдал студенческий билет лабрадору

«Сувенирный экземпляр на имя первокурсника факультета современного искусства и художественных коммуникаций Снежка Валентиновича Бычкова за подписью ректора выдали его хозяйке Анне Казаевой», — говорится в публикации института.

Отмечается, что осенью прошлого года Снежок стал вольнослушателем в СГИКе, а ранее прошел подготовку в учебно-кинологическом центре в Балашихе и стал членом семьи Валентина Бычкова и Анны Казаевой. Супруги учатся по направлению эстрадно-джазового искусства, а также преподают вокал и игру на саксофоне, они оба слабовидящие.

По словам хозяев, Снежок иногда храпит во время пар и очень любит хоровое пение, часто окружен вниманием студенток.



