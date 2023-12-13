Мужчина создал мир, в котором может видеться с умершей любимицей

Люди стараются обеспечить четвероногих компаньонов лучшими лакомствами и множеством игрушек, а те искренне любят хозяев и всегда с неподдельной радостью встречают их дома. Каким бы плохим ни был ваш день, вид счастливой собаки согревает душу.

Лабрадор был для Даниэля целым миром. Куда бы ни отправился один из них, другой следовал за ним.

"Сэм была моим компаньоном почти 13 лет, - вспоминает Дэниел. - Она была очень милым и умным лабрадором".