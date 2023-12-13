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Мужчина создал мир, в котором может видеться с умершей любимицей

Мужчина создал мир, в котором может видеться с умершей любимицей

Автор:
13 декабря 2023 10:56
Сообщество : Животные
Метки: виртуальный мир   животные   история   лабрадор   собака   утрата   
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Даниэль Эспарза работает в быстро развивающейся области виртуальной реальности, и он использовал свои навыки самым душевным образом - создал мир, где он может навещать свою любимую собаку.

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Люди стараются обеспечить четвероногих компаньонов лучшими лакомствами и множеством игрушек, а те искренне любят хозяев и всегда с неподдельной радостью встречают их дома. Каким бы плохим ни был ваш день, вид счастливой собаки согревает душу.

Лабрадор был для Даниэля целым миром. Куда бы ни отправился один из них, другой следовал за ним.

"Сэм была моим компаньоном почти 13 лет, - вспоминает Дэниел. - Она была очень милым и умным лабрадором".

"Из-за возраста у неё возникли проблемы с мозгом, - рассказывает мужчина. - Мы должны были в последний раз поехать на пляж, но её здоровье не позволило нам этого сделать. Однажды она уснула и не проснулась".

Эспарза утешал себя, что его любимица больше не страдает, но они так и не попали на тот особенный пляж. Однако преданный хозяин не собирался сдаваться. Он использовал 3D-технологии, чтобы отсканировать Сэм, когда она мирно спала. Так или иначе, но он должен был отвезти её на прекрасный пляж.

Теперь его питомица спит среди самых красивых цветов у моря, а он регулярно навещает её.

"Это как окно в прошлое. Мне приятно осознавать, что я смогу вспомнить её в старости, когда моя память, возможно, ухудшится".

Ему удалось воссоздать тот самый пляж, куда он хотел сводить Сэм. Теперь у него есть место, где он может регулярно навещать свою любимую подругу.

Потеря питомца может быть такой же тяжелой, как и утрата близкого человека. Некоторые не понимают, как можно горевать по животному, но эти люди никогда не испытывали безусловной любви и привязанности, которые может дать только животное.

История Даниэля напоминает нам о том, что мы живем в удивительном, быстро меняющемся мире, где технологии способны создавать прекрасные вещи.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: виртуальный мир   животные   история   лабрадор   собака   утрата   
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2  комментария
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193
ruslan d 2 часа назад
А мне во снах все снятся ... придумывать ничего не надо ...
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Владимир 21 минуту назад
Стоит пересмотреть " Суррогаты ".
Замена реальности на виртуальность...
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