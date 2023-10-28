Хозяин нашел пропавшую слепую собаку с помощью дрона

Хозяин тут же отправился к собаке на машине. По словам мужчины, когда Молли услышала его голос, то начала радостно прыгать вокруг него. «Я обнял ее и подумал: "Не могу поверить, что сейчас держу тебя в своих руках"» — вспоминает фермер. Вскоре истощенная собака вернулась домой.