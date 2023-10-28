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Хозяин нашел пропавшую слепую собаку с помощью дрона

Хозяин нашел пропавшую слепую собаку с помощью дрона

Автор:
28 октября 2023 13:02
Сообщество : Животные
Метки: Великобритания   беспилотники   домашние животные   дроны   лабрадор   собака   спасение животных   
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11-летний лабрадор по кличке Молли пропал 20 октября в деревне Тиссингтон, графство Дербишир. 58-летний хозяин собаки фермер Майк Херридж безуспешно искал питомца вместе с семьей в течение трех дней

«Честно говоря, я не думал, что мы найдем ее живой. Я начал искать ее в канавах или ямах, куда она могла провалиться. Она полностью слепа и малоподвижна», — рассказал мужчина


Когда Херридж потерял надежду на воссоединение с питомцем, его старшая дочь Натали обратилась в благотворительную организацию Drone to Home, которая занимается поиском пропавших животных с помощью дронов. На ферму Херриджа приехал специалист. За несколько часов ему удалось отыскать Молли, бродящую по пастбищу всего в 600 метрах от дома.


Хозяин тут же отправился к собаке на машине. По словам мужчины, когда Молли услышала его голос, то начала радостно прыгать вокруг него. «Я обнял ее и подумал: "Не могу поверить, что сейчас держу тебя в своих руках"» — вспоминает фермер. Вскоре истощенная собака вернулась домой.


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Метки: Великобритания   беспилотники   домашние животные   дроны   лабрадор   собака   спасение животных   
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5  комментариев
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19k
Андрей 3 часа назад
Бедный собакен. Три дня в полной темноте, непонятно куда идти, что есть, хорошо ещё не провалился никуда. Пусть заведет ещё одну собаку, зрячую, всё под присмотром будет.
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798
Странник 54 минуты назад
Искренне, от всей души желаю Рая этому ЧЕЛОВЕКУ !!!
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16k
Majul 2 часа назад
Что-то глаза защипало )
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18k
Роберт Шекли 5 часов назад
Я сперва подумал, он ее за руль посадил, а потом вспомнил, что это Англия
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5k
Babangdida 6 часов назад
GPS ошейник, передающий свои координаты в сеть надо. Моего балбеса хрена найдёшь на охоте без него.
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
26485



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