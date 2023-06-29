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Американские учёные показали видео о последствиях ядерной войны между Россией и странами НАТО

Американские учёные показали видео о последствиях ядерной войны между Россией и странами НАТО

Автор:
29 июня 2023 17:33
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Прогноз   США   америка   институт   последствия   ученые   ядерная война   
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Итог - гибель 5 миллиардов людей и 10 лет без солнечного света.

Сотрудники Массачусетского технологического института сделали ролик о ядерной войне и том, что будет после. По мнению учёных, будет два основных участника: Россия и США. В случае конфликта, на сторону американцев встанет НАТО - Великобритания, Франция, Германия и все остальные страны блока. Если по уставу НАТО они обязаны защищать своего партнёра, значит к ним тоже прилетят ракеты. Китай тоже вступит в противостояние и расчехлит свой ядерный боезапас.

По расчётам аналитиков и исследователей, поднятый в атмосферу пепел на 10 лет закроет Землю от солнечного света и наступит ядерная зима. В результате обоюдных ударов, радиации, голода и холода, погибнут 99% жителей России, Западной Европы, Китая, США и других государств. Прогноз восстановления цивилизации после такой суеты - очень туманный. Если оно вообще будет возможно, это восстановление.

Как говорится в ролике: «Победителей в такой войне не будет».

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Метки: Видео   Прогноз   США   америка   институт   последствия   ученые   ядерная война   
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31  комментарий
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31k
Ego sum qui sum 2 часа назад
к сожалению, если чем то пугать очень долго, то страх уходит
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23k
Валерий 12 минут назад
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2k
Alex 13 минут назад
Все же в СССР, как нигде могли донести всю опасность конфликтов в доступной форме
Ссылка youtu.be
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2k
Alex 18 минут назад
Проблема в том, что у нынешних гнид в правительствах абсолютно нет чувства самосохранения. Они считаю, что ядерная война - это как в боевике. Похоже человечеству реально пиз**ц наступает. Хохлы уже готовятся взорвать Запорожскую АЭС. И после взрыва дамбы, у меня остается очень мало сомнений, что они это не сделают.
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4k
vfrcbvec 19 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Alex Полчаса назад
Это видео круче!
Ссылка youtu.be
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8k
Trenzel2003 Полчаса назад
У нас РЭБы. Включим по всему периметру страны, подменим координаты GPS и их ракеты полетят обратно.
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1k
Миша Полчаса назад
Ядерная гонка вооружений это всё равно, как два мужика, стоящих по пояс в бензине. У одного три спички, у другого пять...
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71k
Пётровыч Полчаса назад
Короче, едем в Африку и Индию.
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31k
Ashabad Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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1M
NAZARETH (модер) 36 минут назад
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26k
Руслан 49 минут назад
Зачем нам Мир, если там не будет России ?
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5k
Трям 51 минуту назад
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25k
Влад 52 минуты назад
Вот объясните мне, тупому технарю, почему пепел на 10 лет закроет солнце и почему наступит ядерная зима? "Оркестр из 120 музыкантов может сыграть девятую симфонию Бетховена за 40 минут. Сколько времени понадобится 60 музыкантам, чтобы сыграть эту мелодию?" - бл..., это задача того.же порядка. Если пепел от вулкана осел за неделю то за сколько осядет пепел от 100 вулканов? Да тоже за неделю. Его будет больше, но масса частиц и скорость их оседания окажется прежней. Хватит мучить "искусственный интеллект", он туп как пробка. Хорошо, Какое-то количество пепла задержится дольше, пусть. Венера покрыта облаками из серной кислоты с очень высокой степенью отражения. При этом на её поверхности чудовищная температура в 460 градусов, ученые утверждают что это из-за парникового эффекта. Так какого черта на Земле должна наступить зима? Если пепел будет мешать солнечным лучам проникать к поверхности то и отводить тепло он тоже не даст, механизм работает в обе стороны, но почему-то смотрят на проблему только с одной, с которой выгодней.
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17k
Михаил Гривин Час назад
Этим пугалкам 100 лет в обед, они появились ещё во времена холодной войны. Есть подозрение, что США начинают подобные кампании после очередной неутешительной оценки своего ядерного потенциала. А у них сейчас со средствами доставки проблема: основные средства - это старинные "Минитмэны" и самолёты. Против Китая и РФ это будет неэффективно. Вот и завели волыну "о ужас, ядерная зима" и всё такое. "Ядерная зима" - то лишь теория, на деле сценариев много и большинство из них отнють не апокалиптические.
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100
Ариманов Михаил Гривин 13 минут назад
Ирония ситуации в том, что как раз нам выгодно, чтобы все думали, что будет смертельная ядерная зима. Потому что как только заокеанские правители поверят, что смогут выжить в отнюдь не апокалиптичной ядерной войне, в нас всё, что у них есть, полетит мгновенно. Поэтому такие ролики нам полезны. Ну и всему нормальному человечеству, разумеется, тоже.
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3k
Горбовский Час назад
что интересно, что при таком варианте развитий событий нам по гейропе даже запускать ничего не надо будет - её "дружественным огнём" из-за океана накроет! интересно, они об этом догадываются?
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9k
Борис Карабанов Час назад
Раньше говорили, что победителей не будет, но победит социализм.
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5k
BenderRodriguez Час назад
Если человечество за всю свою историю так и не научилось мирно сосуществовать на земном шаре, то может оно этого и заслуживает.
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100
Ариманов Владимир 19 минут назад
16 миллионов ветеранов. Почти 5% населения.
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