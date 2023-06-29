Американские учёные показали видео о последствиях ядерной войны между Россией и странами НАТО

Итог - гибель 5 миллиардов людей и 10 лет без солнечного света.
Сотрудники Массачусетского технологического института сделали ролик о ядерной войне и том, что будет после. По мнению учёных, будет два основных участника: Россия и США. В случае конфликта, на сторону американцев встанет НАТО - Великобритания, Франция, Германия и все остальные страны блока. Если по уставу НАТО они обязаны защищать своего партнёра, значит к ним тоже прилетят ракеты. Китай тоже вступит в противостояние и расчехлит свой ядерный боезапас.
По расчётам аналитиков и исследователей, поднятый в атмосферу пепел на 10 лет закроет Землю от солнечного света и наступит ядерная зима. В результате обоюдных ударов, радиации, голода и холода, погибнут 99% жителей России, Западной Европы, Китая, США и других государств. Прогноз восстановления цивилизации после такой суеты - очень туманный. Если оно вообще будет возможно, это восстановление.
Как говорится в ролике: «Победителей в такой войне не будет».
Источник:
Источник:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
Спросите любого отдельновзятого человека, хочет ли он войну.
-Да
- Скажите, а какие страны после Японии во Второй мировой войне нападали на США?
- ..........