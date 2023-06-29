Американские учёные показали видео о последствиях ядерной войны между Россией и странами НАТО

По расчётам аналитиков и исследователей, поднятый в атмосферу пепел на 10 лет закроет Землю от солнечного света и наступит ядерная зима. В результате обоюдных ударов, радиации, голода и холода, погибнут 99% жителей России, Западной Европы, Китая, США и других государств. Прогноз восстановления цивилизации после такой суеты - очень туманный. Если оно вообще будет возможно, это восстановление.

Как говорится в ролике: «Победителей в такой войне не будет».