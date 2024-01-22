"Не за ваш счёт пьём!": Прохор Шаляпин прокомментировал алкоголизм Анастасии Волочковой

Анастасия Волочкова 20 января отметила своё 48-летие в кругу друзей, знакомых и журналистов. На праздник пришёл друг Волочковой Прохор Шаляпин и рассказал, что Волочкова "абсолютно безвредная".
После недавнего скандала со слитым видео Волочковой и Джигурды, на балерину снова посыпались обвинения в алкоголизме и распутстве. 20 января Волочкова отмечала свой день рождения, куда был приглашён Прохор Шаляпин. Он рассказал в беседе с журналистами о том, что не осуждает Волочкову.
Друзья, не за ваш счет пьем, едим, танцуем. Но я соглашусь, что надо уметь себя держать в руках, контролировать поведение. Но Настя безвредная, никому ничего плохого не сделала. Спровоцировать можно любого. Вы что, никогда не ругались с бортпроводниками? Никогда не рычали в магазине или на почте? Мы такие же люди. Просто на артистов обращают внимание и сразу об этом пишут. И люди забывают, что сами вчера и ругались, и в метро толкнули кого-то. Настя не несет опасности обществу. Выпивает она или не выпивает — это ее личное дело, — заявил музыкант.
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На свой день рождения Анастасия Волочкова позвала знаменитостей и некоторых журналистов в столичный караоке-клуб. Перед гостями именинница предстала в роскошном бирюзовом платье стоимостью 500 тысяч рублей.
На празднике не было ни её друга Никиты Джигурды, ни её дочери. Джигурду Анастасия не позвала осознанно, заявив, что их дружба кончена.
Передо мной никто не извинился, я просто хочу забыть о существовании этой семьи в моей жизни. Не хочу о них говорить, вспоминать то, что мне пришлось расхлебывать, — добавила Анастасия.
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Умоляю Вас о помощи:
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома из еды абсолютно ничего нет. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.
Если вы остaвите свои контaкты, то я обещаю вернуть как только найду работу, с первой зарплаты.
Пополните, пожалуйста, номер телефона на любую сумму: +7-950-633-74-20 (я могу выводить деньги с телефона на свою карту без комиссии)
Заранее Вам большое человеческое спасибо..
А ЗА ЧЕЙ?
Или по мнению Прохора финансовое состояние медиа-личностей не от кассового дохода, который народная публика им делает?
Что-то я не видел его и Настю за станком или со сварочным агрегатом в руке на стройплощадке. Или их труд намного сложнее физического? Рот разевать и ножками махать.
Вот реально, в жизни от кого больше пользы: от того, кто детали вытачивает на станке или от того, кто песенки поёт и по сцене скачет? Кто на самом деле своим опытом и талантом зарабатывает хлеб в поте лица, а кто просто пользуется временной скукой публики и делает то, что по сути может сделать ЛЮБОЙ?!
Вы сами в караоке ни разу не пели? Сами ни разу не плясали на праздниках?
Я по молодости ещё 5 лет на сцене выступал: в КВН, в поп-группе.
Сейчас ремонтирую компы и занимаюсь графическим дизайном.
А вот Вы чем можете похвалиться? Хоть раз свой талант на публику показывали или смелости не хватило?
Ну поржали-бы над пьяными идиотскими выходками, и забыли. Тем более таких скоморохов! Так нет-же, надо обязательно поупражняться в подборе эпитетов!
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Как это ? Именно за наш счет.
Вы же не производите никакого товара. Никаких услуг.
Думал про нормальных людей, от
оно как....
Фраза "Хлеба и зрелищ" не знакома? Даже во время великих войн артисты и певцы продолжали работать, кино снималось. Скажите зачем? Они же не производили никакого товара.
Ещё одна звезда. Следующая после Зверева.
У него превосходное умение под всех подмазаться.
не надо размещать для хайпа и позориться в интернете
против одного моего "тошнит"!
Что за хрень???