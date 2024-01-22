"Не за ваш счёт пьём!": Прохор Шаляпин прокомментировал алкоголизм Анастасии Волочковой

После недавнего скандала со слитым видео Волочковой и Джигурды, на балерину снова посыпались обвинения в алкоголизме и распутстве. 20 января Волочкова отмечала свой день рождения, куда был приглашён Прохор Шаляпин. Он рассказал в беседе с журналистами о том, что не осуждает Волочкову.

Друзья, не за ваш счет пьем, едим, танцуем. Но я соглашусь, что надо уметь себя держать в руках, контролировать поведение. Но Настя безвредная, никому ничего плохого не сделала. Спровоцировать можно любого. Вы что, никогда не ругались с бортпроводниками? Никогда не рычали в магазине или на почте? Мы такие же люди. Просто на артистов обращают внимание и сразу об этом пишут. И люди забывают, что сами вчера и ругались, и в метро толкнули кого-то. Настя не несет опасности обществу. Выпивает она или не выпивает — это ее личное дело, — заявил музыкант.