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"Не за ваш счёт пьём!": Прохор Шаляпин прокомментировал алкоголизм Анастасии Волочковой

"Не за ваш счёт пьём!": Прохор Шаляпин прокомментировал алкоголизм Анастасии Волочковой

Автор:
22 января 2024 19:18
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Шаляпин   алкоголизм   волочкова   день рождения   интересное   слитые видео   фото   
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Анастасия Волочкова 20 января отметила своё 48-летие в кругу друзей, знакомых и журналистов. На праздник пришёл друг Волочковой Прохор Шаляпин и рассказал, что Волочкова "абсолютно безвредная".

После недавнего скандала со слитым видео Волочковой и Джигурды, на балерину снова посыпались обвинения в алкоголизме и распутстве. 20 января Волочкова отмечала свой день рождения, куда был приглашён Прохор Шаляпин. Он рассказал в беседе с журналистами о том, что не осуждает Волочкову.

Друзья, не за ваш счет пьем, едим, танцуем. Но я соглашусь, что надо уметь себя держать в руках, контролировать поведение. Но Настя безвредная, никому ничего плохого не сделала. Спровоцировать можно любого. Вы что, никогда не ругались с бортпроводниками? Никогда не рычали в магазине или на почте? Мы такие же люди. Просто на артистов обращают внимание и сразу об этом пишут. И люди забывают, что сами вчера и ругались, и в метро толкнули кого-то. Настя не несет опасности обществу. Выпивает она или не выпивает — это ее личное дело, — заявил музыкант.

На свой день рождения Анастасия Волочкова позвала знаменитостей и некоторых журналистов в столичный караоке-клуб. Перед гостями именинница предстала в роскошном бирюзовом платье стоимостью 500 тысяч рублей.

На празднике не было ни её друга Никиты Джигурды, ни её дочери. Джигурду Анастасия не позвала осознанно, заявив, что их дружба кончена.

Передо мной никто не извинился, я просто хочу забыть о существовании этой семьи в моей жизни. Не хочу о них говорить, вспоминать то, что мне пришлось расхлебывать, — добавила Анастасия.


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Метки: Шаляпин   алкоголизм   волочкова   день рождения   интересное   слитые видео   фото   
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47  комментариев
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5k
Григорий 2 часа назад
а кто этот самый проха? чем известен в узких кругах? я как то не в курсе что это за туловище.
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14k
Иван Иваныч 10 минут назад
Прохор и ей вдул?
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−9
Александр 18 минут назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде...

Умоляю Вас о помощи:

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома из еды абсолютно ничего нет.
Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.

Если вы остaвите свои контaкты, то я обещаю вернуть как только найду работу, с первой зарплаты.

Пополните, пожалуйста, номер телефона на любую сумму: +7-950-633-74-20 (я могу выводить деньги с телефона на свою карту без комиссии)

Заранее Вам большое человеческое спасибо..
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2k
Звёздный странник 24 минуты назад
Цитата: "...не за ваш счет пьем, едим, танцуем."
А ЗА ЧЕЙ?
Или по мнению Прохора финансовое состояние медиа-личностей не от кассового дохода, который народная публика им делает?
Что-то я не видел его и Настю за станком или со сварочным агрегатом в руке на стройплощадке. Или их труд намного сложнее физического? Рот разевать и ножками махать.
Вот реально, в жизни от кого больше пользы: от того, кто детали вытачивает на станке или от того, кто песенки поёт и по сцене скачет? Кто на самом деле своим опытом и талантом зарабатывает хлеб в поте лица, а кто просто пользуется временной скукой публики и делает то, что по сути может сделать ЛЮБОЙ?!
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395
темная_мышь АнтонПолднев 10 минут назад
Ну не все же готовы работать проститутками. Пусть даже и поющими...
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24
Al Di Полчаса назад
Прохор подсидел Джигурду таки.)
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−4
Vladimir 36 минут назад
концерты кто платит? куй педальный все бан тебе (хотя ты только по старухам)
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21k
babuby 40 минут назад
Тут я согласен с высказываниями и Волочковой, и этого "Прохора". Громче всех раскричались те, кто в своём глазу и бревна не видит, если вспомнить одну фразу умную. Тысячи людей по пьянке чудят, тысячи роликов с этими чудачествами в сеть выбрасывается, но это так бурно и подробно не обсуждается и не смакуется. А в этом случае, осуждающий народ из себя таких правильных и высокоморальных корчит, что это становится уже противно читать и слушать.
Ну поржали-бы над пьяными идиотскими выходками, и забыли. Тем более таких скоморохов! Так нет-же, надо обязательно поупражняться в подборе эпитетов!
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391k
Алексей 42 минуты назад
тебя шляпа забыли спросить.иди старух ублажай.только это и умеешь
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6k
Владимир 42 минуты назад
это тот который сушёную курагу любит.
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16k
BARcyk 43 минуты назад
Друзья, не за ваш счет пьем, едим, танцуем.
--------------------------------------------------
Как это ? Именно за наш счет.
Вы же не производите никакого товара. Никаких услуг.
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4k
Евгений 48 минут назад
Я никогда не ругался с бортпроводниками, даже в голову не приходило, не рычал в магазине и на почте и даже в банке-понимаю люди не медленно работают, а такие особенности их работы. А все эти волочковы да шаляпины считают себя исключительными и уверены что к ним должно быть особое отношение
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61k
Олег 51 минуту назад
да, я никогда не ругался с бортпроводниками, проводниками.... Не орал на почте и в магазине, не трахал богатых старух..... Что со мной не так?
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3k
Froll 51 минуту назад
Мы такие же люди.
МЫ....
Ещё одна звезда. Следующая после Зверева.
У него превосходное умение под всех подмазаться.
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4k
Руслан 58 минут назад
Прохор невесту присматривает себе) Учитывая его любовь к старому, через 2-3 года Волочкова как раз будет в той кондиции, которая Прохору по нраву)
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5k
Хачик Час назад
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25k
Slawa49 Час назад
а чем таким прославился прошка? кроме того что украл знаменитую фамилию и геронтофил вдобавок!
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6k
Евгений Д Час назад
Да пусть пьют хоть за чей счет-
не надо размещать для хайпа и позориться в интернете
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24k
Тигран Саркисян Час назад
А да , серьёзно а за чей (я не в счёт) таим калом засирать мозг не собираюсь , убогие тридварасты.
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7k
Кружок Час назад
11 нравится???
против одного моего "тошнит"!
Что за хрень???
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42k
Сергей 2 часа назад
Ну хоть не на шпагате, уже плюс.
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11k
MakDag 2 часа назад
Ну, так-то он прав.
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