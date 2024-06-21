"Он поднимал меня за волосы...": ревнивый стриптизёр из Хакасии жестоко изуродовал лицо своей жены, подавшей на развод

После четырёх лет брака молодая женщина, устав от постоянных подозрений в неверности и скандалов, решила, что им лучше расстаться. Её благоверный не ожидал такого финала - и решил аргументированно высказаться против, но увлёкся.
Тарина Чебодаева и Дмитрий Кискидосовы жили в благополучном браке. Девушка была актрисой и моделью, муж трудился вахтами.
В один прекрасный момент он увлёкся спортивными танцами на пилоне, да столь успешно, что стал побеждать на профессиональных соревнованиях, а затем начал работать фитнес-тренером у взрослых, а также преподавал воздушную гимнастику в студии у детей. По вечерам Дмитрий выступал в стриптиз-клубах.
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Как при такой занятости он находил время на ревность, непонятно, тем не менее, Тарина регулярно выслушивала предположения в её неверности. Мужчина поднимал на жену руку, пилил и постепенно превратил её жизнь в ад.
"Он мог меня толкнуть, схватить за волосы при ребенке, я кричала, а дочка плакала. Синяки я сначала скрывала под одеждой, никому не хотела рассказывать об этом. Но с каждым годом становилось все тяжелее жить вместе. В сентябре прошлого года он вернулся с вахты и сильно избил меня. Поводы всегда одни и те же — он ревновал меня ко всем, даже подружкам. Тогда меня спасать приехали мой папа и друг, они утихомирили пьяного мужа. Следующие полгода мы ссорились, но жить было можно, только я так больше не хотела. В апреле подала на развод,. Мы продолжали жить вместе в квартире, так как в суде идет развод и в том числе раздел имущества", - рассказывает Тарина.
Тарина решила развестись ,чем окончательно взбесила своего пока еще супруга. Выпив, он явился к жене и избил её так, что женщине пришлось две недели провести в больнице.
«Я получала различные удары по голове, в живот он мне бил, падала, он меня поднимал за волосы, просил, чтобы я ему смотрела в глаза и не отворачивалась. В какой-то момент он достал нож и начал к горлу подносить, есть порезы на ногах»., - рассказывает она.
Медики диагностировали у Тарины перелом скулы со смещением, многочисленные ушибы и травмы на теле, а также сотрясение головного мозга.
После больницы Тарина решила не замалчивать историю домашнего насилия. В конце концов, дамы, с которыми её муж ведёт себя как галантный кавалер, должны знать, на что способен этот человек.
Сам Дмитрий удалил все свои профили в соцсетях и уехал в Новосибирск.
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