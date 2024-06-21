"Он поднимал меня за волосы...": ревнивый стриптизёр из Хакасии жестоко изуродовал лицо своей жены, подавшей на развод

Как при такой занятости он находил время на ревность, непонятно, тем не менее, Тарина регулярно выслушивала предположения в её неверности. Мужчина поднимал на жену руку, пилил и постепенно превратил её жизнь в ад.

"Он мог меня толкнуть, схватить за волосы при ребенке, я кричала, а дочка плакала. Синяки я сначала скрывала под одеждой, никому не хотела рассказывать об этом. Но с каждым годом становилось все тяжелее жить вместе. В сентябре прошлого года он вернулся с вахты и сильно избил меня. Поводы всегда одни и те же — он ревновал меня ко всем, даже подружкам. Тогда меня спасать приехали мой папа и друг, они утихомирили пьяного мужа. Следующие полгода мы ссорились, но жить было можно, только я так больше не хотела. В апреле подала на развод,. Мы продолжали жить вместе в квартире, так как в суде идет развод и в том числе раздел имущества", - рассказывает Тарина.

Тарина решила развестись ,чем окончательно взбесила своего пока еще супруга. Выпив, он явился к жене и избил её так, что женщине пришлось две недели провести в больнице.