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"Он поднимал меня за волосы...": ревнивый стриптизёр из Хакасии жестоко изуродовал лицо своей жены, подавшей на развод

"Он поднимал меня за волосы...": ревнивый стриптизёр из Хакасии жестоко изуродовал лицо своей жены, подавшей на развод

Автор:
21 июня 2024 17:33
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Абакан   Видео   Хакасия   абьюз   домашнее насилие   избиение   семья   стриптизёр   
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После четырёх лет брака молодая женщина, устав от постоянных подозрений в неверности и скандалов, решила, что им лучше расстаться. Её благоверный не ожидал такого финала - и решил аргументированно высказаться против, но увлёкся.

Тарина Чебодаева и Дмитрий Кискидосовы жили в благополучном браке. Девушка была актрисой и моделью, муж трудился вахтами.



В один прекрасный момент он увлёкся спортивными танцами на пилоне, да столь успешно, что стал побеждать на профессиональных соревнованиях, а затем начал работать фитнес-тренером у взрослых, а также преподавал воздушную гимнастику в студии у детей. По вечерам Дмитрий выступал в стриптиз-клубах.


Как при такой занятости он находил время на ревность, непонятно, тем не менее, Тарина регулярно выслушивала предположения в её неверности. Мужчина поднимал на жену руку, пилил и постепенно превратил её жизнь в ад.


"Он мог меня толкнуть, схватить за волосы при ребенке, я кричала, а дочка плакала. Синяки я сначала скрывала под одеждой, никому не хотела рассказывать об этом. Но с каждым годом становилось все тяжелее жить вместе. В сентябре прошлого года он вернулся с вахты и сильно избил меня. Поводы всегда одни и те же — он ревновал меня ко всем, даже подружкам. Тогда меня спасать приехали мой папа и друг, они утихомирили пьяного мужа. Следующие полгода мы ссорились, но жить было можно, только я так больше не хотела. В апреле подала на развод,. Мы продолжали жить вместе в квартире, так как в суде идет развод и в том числе раздел имущества", - рассказывает Тарина.


Тарина решила развестись ,чем окончательно взбесила своего пока еще супруга. Выпив, он явился к жене и избил её так, что женщине пришлось две недели провести в больнице.


«Я получала различные удары по голове, в живот он мне бил, падала, он меня поднимал за волосы, просил, чтобы я ему смотрела в глаза и не отворачивалась. В какой-то момент он достал нож и начал к горлу подносить, есть порезы на ногах»., - рассказывает она.


Медики диагностировали у Тарины перелом скулы со смещением, многочисленные ушибы и травмы на теле, а также сотрясение головного мозга.



После больницы Тарина решила не замалчивать историю домашнего насилия. В конце концов, дамы, с которыми её муж ведёт себя как галантный кавалер, должны знать, на что способен этот человек.


Сам Дмитрий удалил все свои профили в соцсетях и уехал в Новосибирск.


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Метки: Абакан   Видео   Хакасия   абьюз   домашнее насилие   избиение   семья   стриптизёр   
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6  комментариев
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Ультратрахуил Полчаса назад
Надо браки отменять! Всё равно уже 80% разводов, да и не даёт он ничего, государство и без него на стороне женщины, а мужчина , что для женщины, что для государства расходник.
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6k
fkamash 20 минут назад
Просто пятничная фотка и фотка, сделанная в понедельник. Не более того...
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7k
Трям Полчаса назад
Чет разницы не заметил. Просто накрашенная и не накрашенная.
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2k
Руслана Тарасова 37 минут назад
Да...Любовь зла, полюбишь и козла, ой, стриптизера. Девчушка мне искренне жаль, но хочется и сказать:"Девочка, ты дура"? Выходить замуж за профессионального стриптизера и ожидать нормальной семейной жизни? ....
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Schreibikus
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