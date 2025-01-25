Ученые обеспокоены ускорением появления нового континента

«Может произойти так, что воды Индийского океана хлынут и затопят то, что сейчас является Восточно-Африканской рифтовой долиной», — сказал Макдональд.

Он также отметил, что новый океан может стать таким же глубоким, как Атлантический, если воды продолжат поступать в этот район.