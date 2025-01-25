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Ученые обеспокоены ускорением появления нового континента

Ученые обеспокоены ускорением появления нового континента

Автор:
25 января 2025 16:13
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Африка   континенты   моря   разлом   ученые   эфиопия   
5447
5

Я к вам с радостной новостью, буквально через миллион лет на планете появится еще и новый океан.

Итак, как все мы помним (а точнее, давно про это забыли, так как нас это напрямую не касается), в 2005 году в пустыне Эфиопии появилась трещина. Не маленькая такая, в 56 км длинной. И с каждым годом она только продолжает увеличивать свои размеры. Сейчас она проходит через Сомали, Кению, Танзанию и половину Эфиопии.


×

Ученые долго изучали эту трещину и пришли к выводу, что все, Африка разваливается. Причем в прямом смысле, на два континента. Хотя две части дрейфуют чрезвычайно медленно, американский профессор Кен Макдональд сказал, что это впечатляет, учитывая огромные размеры Африки.


Если раньше ученые предполагали, что на распад Африки потребуется не меньше 10 миллионов лет, то теперь, с учетом того, с какой скоростью увеличивается трещина, на полный раздел хватит и 1 миллиона лет.


«Может произойти так, что воды Индийского океана хлынут и затопят то, что сейчас является Восточно-Африканской рифтовой долиной», — сказал Макдональд. 

Он также отметил, что новый океан может стать таким же глубоким, как Атлантический, если воды продолжат поступать в этот район.


И все бы ничего, жаль только, что мы этого не увидим. Максимум, что застанем, так это увеличение извержений, ну и землетрясений будет побольше, чем до этого.


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Метки: Африка   континенты   моря   разлом   ученые   эфиопия   
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43  комментария
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9k
Максим Макашев 10 часов назад
"Отец народов" давно уже над подобным проектом думал
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154
Harm Полчаса назад
Миллион лет, жаль, а я хотел посмотреть на всё это
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776
Абракадабр Бредович Сивокобылов Час назад
Кто ей опять дал орех??? Кто я спрашиваю??
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14k
Кыся 5 часов назад
Там негров дофига, делать им особо нечего, пусть закапывают. Заодно проверим теорию, что труд сделал из обезьяны человека.
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869
3zo672nyb9t0 5 часов назад
>И все бы ничего, жаль только, что мы этого не увидим.

кто знает, кто знает, вон, раньше говорили про 10 миллионов лет, теперь уже про миллион
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18k
Александр 7 часов назад
Я удивлён тому, что еще кто-то не прокопал водовод из океана в эту новообразовашуюся трещину в земле. Думаю, что было бы занятно наблюдать поток воды.
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1k
Жизнь 7 часов назад
xjn белка совсем с катушек слетела со своим жёлудем
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4k
VPJ 8 часов назад
Я везучий человек. Мне не хватило денег купить домик в Калифорнии, Голливуд. Не успел купить...всё сгорело.
И, вот....хотел вложить в недвижимость в том районе, о котором говорится в статье!!!!
Спасибо ученым. Предупредили.
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2k
evzhur 8 часов назад
В море плавал кит, он сдох, море высохло, появился чернозем, выросла тайга, потом тайгу вырубили и построили Новосибирск, а скелет кита вырыли при строительстве и он сейчас в музее. Реально было рассказано мне музейным работником рядом со скелетом кита.
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2k
Agrippa Sferov 8 часов назад
Ну вот. Теперь кто-нибудь из умных людей подсуетится, создаст фонд защиты Африки от разлома и начнёт собирать деньги на скотч для укрепления материка.
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201k
Виктор Апрель 8 часов назад
и ещё фото этого разлома
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1k
idhr 8 часов назад
а что это?, к нам сегодня гости с рентиви пожаловали?
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13k
Ужас, летящий на крыльях ночи 8 часов назад
блин...теперь еще и это!!!
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188k
parallax 9 часов назад
Ученые обеспокоены...
А природе насрать на их беспокойство.
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13k
Сергей 9 часов назад
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16k
Дмитрий 9 часов назад
Все плиты двигаются. Одни медленнее, другие быстрее. Так что ничего, в принципе, нового.
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2k
cascha68 9 часов назад
Сбылась мечта Бисмарка. Из Намибии в Индийски океан! А то, ка то в прошлый раз, не срослось
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16k
Александр Сучков 9 часов назад
одно дело- расстояние! А глубина какая? Согласен- нашему и нескольким поколениям вперед (десяткам)- похер. Пусть ученые готовят основу, как там выжить....
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73k
turyst 9 часов назад
Не привыкать, было уже.
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10k
Алексей 10 часов назад
Да прибейте уже кто-нибудь эту белку с орехом
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Denis Oleinik 10 часов назад
Думаю, верна теория растущей Земли.
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