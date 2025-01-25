Ученые обеспокоены ускорением появления нового континента

Я к вам с радостной новостью, буквально через миллион лет на планете появится еще и новый океан.
Итак, как все мы помним (а точнее, давно про это забыли, так как нас это напрямую не касается), в 2005 году в пустыне Эфиопии появилась трещина. Не маленькая такая, в 56 км длинной. И с каждым годом она только продолжает увеличивать свои размеры. Сейчас она проходит через Сомали, Кению, Танзанию и половину Эфиопии.
Ученые долго изучали эту трещину и пришли к выводу, что все, Африка разваливается. Причем в прямом смысле, на два континента. Хотя две части дрейфуют чрезвычайно медленно, американский профессор Кен Макдональд сказал, что это впечатляет, учитывая огромные размеры Африки.
Если раньше ученые предполагали, что на распад Африки потребуется не меньше 10 миллионов лет, то теперь, с учетом того, с какой скоростью увеличивается трещина, на полный раздел хватит и 1 миллиона лет.
«Может произойти так, что воды Индийского океана хлынут и затопят то, что сейчас является Восточно-Африканской рифтовой долиной», — сказал Макдональд.
Он также отметил, что новый океан может стать таким же глубоким, как Атлантический, если воды продолжат поступать в этот район.
И все бы ничего, жаль только, что мы этого не увидим. Максимум, что застанем, так это увеличение извержений, ну и землетрясений будет побольше, чем до этого.
Источник:
- Живут ли в Африке тигры?
- Африканский континент разделяется на две части, и это происходит быстрее, чем мы думали
- Эфиопка сумела вдеть в губу диск рекордной величины!
- Фотограф запечатлел обряд экзорцизма в Эфиопии
- Гигантская трещина в Кении свидетельствует об активном разделении континента на две части
кто знает, кто знает, вон, раньше говорили про 10 миллионов лет, теперь уже про миллион
И, вот....хотел вложить в недвижимость в том районе, о котором говорится в статье!!!!
Спасибо ученым. Предупредили.
Уж не придется ни мне, ни тебе."
Н.А.Некрасов
Как в воду глядел.
А природе насрать на их беспокойство.