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6 поразительных открытий в Антарктиде, о которых вы возможно не знали

6 поразительных открытий в Антарктиде, о которых вы возможно не знали (8 фото)

Автор:
19 августа 2020 17:10
Сообщество : Наука
Метки: антарктида   загадки   континент   наука   современные   учёные   экспедиция   
2206
8

Этот загадочный континент как магнитом притягивает не только учёных и исследователей, но и конспирологов. Невероятные явления в Антарктиде часто ставят деятелей науки в тупик. В этом посте пойдёт речь об удивительных открытиях современных учёных.

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Метки: антарктида   загадки   континент   наука   современные   учёные   экспедиция   
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15  комментариев
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13k
AlexЕЙ 53 минуты назад
"...известно, что некоторые кости принадлежат плезиозаврам и мезозаврам, и даже уткам мелового периода" - однако это просто скелет кита, а не саблеклювой утки.))

"...известно, что некоторые кости принадлежат плезиозаврам и мезозаврам, и даже уткам мелового периода" - однако это просто скелет кита, а не саблеклювой утки.))
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28k
Азат Баширов 17 минут назад
6 поразительных открытий в Антарктиде, о которых вы возможно не знали
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−1
Oleg Pirogov Полчаса назад
"около четырёх тысяч миллионов лет назад" - а можно было написать просто миллиардов?
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166
Олег83 Час назад
Вот какого бабуина, я должен комент переписывать три раза и дробить его, что бы оно спамом не считалось ?
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16k
turyst Олег83 Полчаса назад
Робот у Фишек очень странно работает на тему выявления спама.
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166
Олег83 Час назад
Вулканы, подземные озера, красные водоросли, динозавры ..... да не вопрос !
Но как найдя какой то булыжник, решили, что это с Марса !? На нем бирка была - от ученых Марса, ученым Земли ?
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166
Олег83 Час назад
И во вторых. Попасть булыжником с Марса в Землю ? Это как ударить муху мухобойкой и отлетевшая молекула попадет в муху в соседнем доме за 500м, которой там еще нет ! Она круги по здоровенному двору нарезает и спустя десятки тысячь кругов и неделю, молекула в нее врежется. Ни куда угодно, а в муху !!!!
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166
Олег83 Час назад
И клещи на ней.
- Бл'я это с той мухи, неделю назад отлетело.
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24k
Aqueronte Час назад
Давайте только не в этом году.
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48k
Андрей Aqueronte 48 минут назад
а всё...
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418
VSh Час назад
По мнению учёных, метеорит откололся от поверхности Марса около четырёх тысяч миллионов лет назад, когда на планете ещё была жидкая вода. Это что за число такое 4 тысячи миллионов?
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24k
Aqueronte VSh Час назад
4 миллиарда?
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10
Salavat Burov VSh 36 минут назад
Это число неверно указано
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