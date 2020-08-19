6 поразительных открытий в Антарктиде, о которых вы возможно не знали

27 декабря 1984 года в Антарктиде, в горах Аллан-Хиллз был найден марсианский метеорит. Его назвали Аллан-Хиллз 84001. Учёные НАСА в 1996 году опубликовали данные исследований метеорита, на котором они обнаружили окаменевшие микроскопические структуры, которые были похожи на бактерии. Этот факт мог являться доказательством следов жизни на Марсе. Гипотеза об инопланетном происхождение микроорганизмов всё ещё открыта, так как размер найденных структур составляет от 20 до 100 нанометров в диаметре, что значительно меньше, чем любая клеточная форма жизни на Земле. По мнению учёных, метеорит откололся от поверхности Марса около четырёх тысяч миллионов лет назад, когда на планете ещё была жидкая вода.