6 поразительных открытий в Антарктиде, о которых вы возможно не знали

Этот загадочный континент как магнитом притягивает не только учёных и исследователей, но и конспирологов. Невероятные явления в Антарктиде часто ставят деятелей науки в тупик. В этом посте пойдёт речь об удивительных открытиях современных учёных.
27 декабря 1984 года в Антарктиде, в горах Аллан-Хиллз был найден марсианский метеорит. Его назвали Аллан-Хиллз 84001. Учёные НАСА в 1996 году опубликовали данные исследований метеорита, на котором они обнаружили окаменевшие микроскопические структуры, которые были похожи на бактерии. Этот факт мог являться доказательством следов жизни на Марсе. Гипотеза об инопланетном происхождение микроорганизмов всё ещё открыта, так как размер найденных структур составляет от 20 до 100 нанометров в диаметре, что значительно меньше, чем любая клеточная форма жизни на Земле. По мнению учёных, метеорит откололся от поверхности Марса около четырёх тысяч миллионов лет назад, когда на планете ещё была жидкая вода.
Одним из значимых географических событий XX века стало открытие российскими полярниками в Антарктиде подледного озера Восток. Оно находилось в изоляции от окружающей среды несколько миллионов лет, скрытое под слоем льда толщиной в четыре километра. Размеры озера огромны, его общая площадь составляет около 16000 квадратных километров, а глубина его может достигать 1200 метров. Озеро не замерзало, благодаря подземным геотермальным источникам.
Попытки достичь озера были длительные и сложные. Первая скважина была пробурена в 1989 году, но в 1999 году, на расстоянии приблизительно в 120 метров до поверхности озера, работы были приостановлены. Ученые выразили опасения, что может произойти загрязнение воды, и уникальная экосистема будет повреждена. Только в 2003 году Санкт-Петербургский горный университет разработал новую технологию бурения, и в 2006 году работы были возобновлены. С 2015 года начался этап активного исследования озера. В образцах воды с поверхности учёные обнаружили ранее неизвестные науке типы микроорганизмов. Но наибольший интерес представляет взятие проб со дна озера, ведь неизвестно как протекала эволюция в спрятанном под глыбами льда водоёме.
С первых дней исследования Антарктиды учёные выдвигали теорию, что сотни миллионов лет назад она была зелёным континентом. Недавно эта гипотеза была подкреплена удивительными находками. В разных районах Антарктиды были обнаружены обугленные окаменелости лесов. Исследование окаменелостей показало, что растительность на континенте была уничтожена огромным пожаром. Есть предположения, что это могло произойти вследствие падения метеорита, или извержением вулкана. Учёные до сих пор трудятся над разрешением этой сложной загадки.
В 2017 году группа исследователей из Эдинбургского университета обнаружили в Антарктиде 91 вулкан. Эта западная гряда претендует на звание самого крупного вулканического пояса планеты. Учёным пока неизвестна степень их активности, ведь хребет скрыт под двухкилометровым слоем льда. Район был обследован с помощью радаров и другого специального оборудования. Эксперты считают, что на дне моря, под ледниковой платформой могут скрываться и другие вулканы. Учёных беспокоит тот факт, что если хотя бы один из них проснётся, то это приведёт к непоправимой катастрофе.
В 1911 году учёный Гриффит Тейлор во время экспедиции в Антарктиду обнаружил «водопад крови». Потоки красной воды низвергались из белоснежного ледника, и могли бы испугать кого угодно. Однако исследователь не потерял голову, а сделал вывод, что красному цвету вода обязана водорослям, которые каким-то чудом сохранились в толще льда. Загадка была решена только в XXI веке. С помощью проб воды учёные определили, что она поступает из изолированного подлёдного озера. А цвет ей придают выжившие без света и кислорода микроорганизмы, которые смогли пройти процесс эволюции. Они научились получать жизненные силы восстанавливая растворенные в воде сульфаты в сульфиты. Это удивительное открытие дало возможность учёным предположить, что таким образом могла сохраниться жизнь и на других планетах.
Ещё одно подтверждение теории «зелёного континента» учёные нашли в Антарктиде впервые в 1986 году. Это были останки динозавров. А в 2006 году экспедиции Джеймса Росса посчастливилось найти ещё большее захоронение древних гигантов. Количество полученного материала, по мнению учёных, поможет пролить свет на вымирание динозавров. Некоторым из образцов примерно 70 миллионов лет. Исследование этих останков не прекращается, и уже известно, что некоторые кости принадлежат плезиозаврам и мезозаврам, и даже уткам мелового периода.
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