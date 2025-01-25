FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 10328 постов • 915 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
Они существуют: 17 изумительных кадров, практически точно повторивших известные сцены из мультфильмов

Они существуют: 17 изумительных кадров, практически точно повторивших известные сцены из мультфильмов

Автор:
25 января 2025 15:45
Сообщество : ФотоМир
Метки: Герой   Животное   кадр   мульт   мультфильм   персонаж   повтор   сходство   сцена   фото   
3664
18

Во многих мультфильмах есть сцены, близкие к повседневной жизни. Не только люди, но и животные или растения часто становятся объектом для подражания.

Поразительно, но есть некоторые сцены с животными, которые внимательные пользователи впоследствии обнаружили в реальном мире. Они доказывают, что природа – это великая волшебница и вдохновительница и, возможно, даже заставят смахнуть слезу умиления.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Герой   Животное   кадр   мульт   мультфильм   персонаж   повтор   сходство   сцена   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Правила

!!! Оскорбления в комментариях автора поста или собеседника. Комментарий скрывается из ленты, автору выписывается бан на неделю. Допускаются более свободные споры в ленте с политикой, но в доступных, не нарушающих УК РФ, пределах.

! Мат на картинке/в комментарии. Ваш комментарий будет скрыт. При злоупотреблении возможен бан.

! Флуд - дублирующиеся комментарии от одного и того же пользователя в разных постах, систематические ложные вызовы модераторов с помощью функции @moderator, необоснованные обращения в техническую поддержку сайта, комментарии не несущие смысловой нагрузки и состоящие из хаотичного набора букв. Санкции - предупреждение с дальнейшим баном при рецидиве.

! Публикация рекламных постов. Несогласованное размещение рекламного материала, влечет незамедлительную приостановку действий учетной записи пользователя.

! Публикация материала, запрещенного на территории РФ и преследуемого УК РФ. Незамедлительная приостановка действия учетной записи пользователя.

! Мультиаккаунты. Использование нескольких активных аккаунтов, принадлежащих одному пользователю (исключение - дополнительный аккаунт для обращения в тех. поддержку при блокировке основного аккаунта) запрещено. За нарушение предусмотрено отключение основного аккаунта с возможной дальнейшей блокировкой любого аккаунта от данного пользователя.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
30k
Влад 10 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
13k
Света Час назад
Насколько я знаю часть съёмочной группы "Кроля льва" отправляли в Африку наблюдать за дикой природой. Это сделали для того чтобы в мульте изобразили мир африканской саванны максимально похожей на натуральный. Туда ездили художники, операторы, вроде даже озвучатели тоже. Короче основные создатели как раз вот этих образов, что тут сравнивали с настоящими животными.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Galateya
  • Дата регистрации: 30.04.2019
  • 1632 поста (1015 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

58913



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Уфе освободился первый серийный убийца в РФ, которому высшую меру наказания заменили на пожизненное заключение
В Уфе освободился первый серийный убийца в РФ, которому высшую меру наказания заменили...
8-летний мальчик обменял свой скейтборд на котёнка, чтобы спасти малыша от обидчиков
8-летний мальчик обменял свой скейтборд на котёнка, чтобы спасти малыша от обидчиков
Смотреть онлайн
Смотреть онлайн
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#автомобили#собака#кот#факты#Автовсячина#Животное#Россия#полиция
#животные#автомир#США#Прикол#конфликт#отношения#авто аварии#Реакция#интересно#ПВЗ
#Люди#в мире#история#Юмор#позитив#аварии#ДТП#новости#кошка#кадр
Смотреть онлайн Смотреть онлайн Пелле Сванслос и секрет его популярности Пелле Сванслос и секрет его популярности Неистовые зевальщики, при виде которых тянет в сон Неистовые зевальщики, при виде которых тянет в сон 12 реальных исторических личностей, которые были превращены в персонажей мультфильмов 12 реальных исторических личностей, которые были превращены в персонажей мультфильмов Мультфильмы, которые были перерисованы на новый лад Мультфильмы, которые были перерисованы на новый лад Унылый Аладдин и панкующая Урсула: как по замыслу мультипликаторов должны были выглядеть персонажи известных мультфильмов? Унылый Аладдин и панкующая Урсула: как по замыслу мультипликаторов должны были выглядеть...

На что жалуетесь?

Вернуться