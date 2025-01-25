Они существуют: 17 изумительных кадров, практически точно повторивших известные сцены из мультфильмов

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Во многих мультфильмах есть сцены, близкие к повседневной жизни. Не только люди, но и животные или растения часто становятся объектом для подражания.
Поразительно, но есть некоторые сцены с животными, которые внимательные пользователи впоследствии обнаружили в реальном мире. Они доказывают, что природа – это великая волшебница и вдохновительница и, возможно, даже заставят смахнуть слезу умиления.
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