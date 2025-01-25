Они существуют: 17 изумительных кадров, практически точно повторивших известные сцены из мультфильмов

Смотреть онлайн

Пелле Сванслос и секрет его популярности

Неистовые зевальщики, при виде которых тянет в сон

12 реальных исторических личностей, которые были превращены в персонажей мультфильмов

Мультфильмы, которые были перерисованы на новый лад

Унылый Аладдин и панкующая Урсула: как по замыслу мультипликаторов должны были выглядеть...