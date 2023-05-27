12 реальных исторических личностей, которые были превращены в персонажей мультфильмов

Так уж повелось, что знаменитых исторических персонажей чаще всего помещают в художественные фильмы — им редко посвящают мультики. Хотя, казалось бы, нарисовать и анимировать человека по его фото или портрету гораздо проще, чем подобрать похожего и хорошо играющего актёра. Но, вероятно, анимационные байопики станут популярными когда-нибудь в будущем, когда всем надоедят художественные.

Дзиро Хорикоси