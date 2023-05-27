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12 реальных исторических личностей, которые были превращены в персонажей мультфильмов

12 реальных исторических личностей, которые были превращены в персонажей мультфильмов

Автор:
27 мая 2023 09:16
Сообщество : Кино
Метки: интересно   историческая личность   кино   мультфильм   персонаж   фото   
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Несколько примеров превращения реальных людей в персонажей мультфильмов существует. Их то мы и вспомнили.

Так уж повелось, что знаменитых исторических персонажей чаще всего помещают в художественные фильмы — им редко посвящают мультики. Хотя, казалось бы, нарисовать и анимировать человека по его фото или портрету гораздо проще, чем подобрать похожего и хорошо играющего актёра. Но, вероятно, анимационные байопики станут популярными когда-нибудь в будущем, когда всем надоедят художественные.

Дзиро Хорикоси

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Японскому конструктору истребителей времён Второй мировой войны посвящён последний на данный момент полнометражный мультфильм Хаяо Миядзаки «Ветер крепчает» (2013).


Покахонтас

Знаменитой индейской принцессе посвящён одноимённый диснеевский мультфильм 1995 года.


Шарлотта Саломон

Немецкой художнице-экспрессионистке, убитой в Освенциме в 1943 году, посвящён мультфильм «Шарлотта» (2021).


Анастасия Романова

Великая княжна, одна из четырёх дочерей императора Николая II стала главной героиней мультфильма «Анастасия» (1997).


Николай II

Последний российский император составил компанию дочери в мультфильме «Анастасия».


Григорий Распутин

Загадочный приближённый Николая II также появляется в мультфильме «Анастасия».


Мария Фёдоровна 

Российская княжна, супруга Александра III и мать Николая II стала четвёртой исторической личностью, появившейся в «Анастасии». А это, между прочим, американский мультфильм компании 20th Century Fox.


Эрнан Кортес

Испанский конкистадор, завоевавший Мексику, появляется в мультфильме «Дорога на Эльдорадо» (2000).


Князь Владимир Святославич

Князю новгородскому и киевскому, крестившему Русь, посвящён мультфильм «Князь Владимир» (2004).


Рамзес II

Фараон Древнего Египта из 19-й династии появляется в мультфильме «Принц Египта» (1998).

Какие ещё подобные примеры вы знаете?

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Метки: интересно   историческая личность   кино   мультфильм   персонаж   фото   
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АнтонПолднев 18 минут назад
Распутин просто одно лицо. Я сначала подумал, что он лично снимался.
Миядзаки, как всегда, зачёт.
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