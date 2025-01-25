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Бюстгальтеры для кадыка – зачем китайцы начали их носить

Бюстгальтеры для кадыка – зачем китайцы начали их носить

Автор:
25 января 2025 09:26
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Бюстгальтеры для кадыка   Люди   в мире   кадык   китайцы   мужчина   фото   
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Девушка-блогер придумала «Бюстгальтеры для кадыка» ради защиты прав женщин!

Зачем нужно прикрывать кадык?

Китайский инфлюенсер Чжу Мяолинь (или коротко А Мяо) утверждает, что это выступающая часть мужской гортани «деликатна», «чувствительна» и даже «в некоторых случаях сексуальна», ровно как женская грудь

И потом у она призвала своих друзей-мужчин носить «бюстгальтеры» в форме кадыка, чтобы отстаивать права женщин. И многие ее поддержали!

«Если женщины носят бюстгальтеры для защиты своих гениталий, почему мужчины не должны? Прикрытие кадыка — для них», — сказала блогерша.

И тут же в китайских онлайн-магазинах начали продаваться эти мужские бра! Как быстро реагирует китайский рынок.

«Прикрытие для кадыка» стоит от 20 юаней (270 рублей) в зависимости от материала изготовления, могут быть игривые кружевные, могут быть смелые кожаные или шерстяные для зимы. Очень смешно. Бюстгальтер для кадыка в форме свиного носа был продан тиражом более 7000 единиц.

Потому что это в шуточной форме оборачивает гендерные стереотипы и помогает их высмеять. У Чжу уже была заинтересованная проблемой полов публика, потому что она часто пародировала непочтительно отношение мужчин к женщинам (например, свист в след или она снимала, как пристает на улице к мужчинам теми же фразами, какими приставали к ней. И когда это зеркалится, выглядит особо дико).

Или когда она понукала своего парня, пока тот смиренно пылесосил: «Если ты не можешь родить мне дочь, возвращайся в дом своего отца!».

Чжу с ее историями о смене гендерных ролей очень быстро стала популярной, так что мода на мужское бра для кадыка тоже выстрелила молниеносно.

Конечно, это все иронично. Но миллион бра от 20 юаней и дороже уже проданы, так что индустрия работает.

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Метки: Бюстгальтеры для кадыка   Люди   в мире   кадык   китайцы   мужчина   фото   
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42  комментария
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18k
Вася 5 часов назад
открывайте форточку. Büstenhalter, он же "бюстгальтер", он же поддерживатель груди. Если на кадык, тогда Adamsapfelhalter (держатель Адамова яблока)
Закрывайте форточку
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188k
parallax Час назад
Вирус западного дебилизма добрался и до поднебесной.
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1k
Hornet Час назад
Вот куда эмигрировали противники Трампа.
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10k
Vалѣнтиныч Час назад
"Если женщины носят бюстгальтеры для защиты своих гениталий, почему мужчины не должны? "
Где гениталии, и где лифчик для сисек и лифчик для кадыка?
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1k
Andrey G Час назад
Про нос забыли.
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614
Hitriy Zhuk 2 часа назад
Судя по фото - носят его бабы.
Никто этим дурам не сказал что у них его нету.
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3k
Deniss 2 часа назад
скоро как в анекдоте бyдет...
кальсоны с мешочком для яиц
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355
Андрей Маркин 2 часа назад
Шейный платок, галстук - не, не слышали!
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8k
serega57_ 3 часа назад
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12
страйкер 3 часа назад
Ребята, что до такого додумались такие умные, им мозги не жмут?
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4k
Андерсен 3 часа назад
Не, так не пойдет. Пусть ради равноправия начнут с себя и ходят с голыми сиськами.
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1k
Guntis 3 часа назад
А бюстгальтер это по сути костили для обвисшей груди. А по поводу навязывания всеобщего ношения надо спрашивать не мужиков а баб с потерявшим форму частям тела. У кадыка такой проблемы нету. А член и так спрятан. Вот папуасы мужики, по причине не надобности одежды, по такому же поводу носят специальный чехол для члена из тыквы внушительных размеров.
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46
Дмитрий Поздняков 3 часа назад
Какие еще права женщин? У женщин уже давно больше прав, чем у мужчин. Хоть одно право мне назовите, которое есть у мужчин, но нет у женщин! При этом я без труда могу назвать целый список прав, которых нет у мужчин.
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15k
Доктор 3 часа назад
Так и до кепки на залупу дойдут )
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2k
Alexandr 4 часа назад
Вот прям все китайцы носят подобную ху.ню. А про сотню долбо.бов смысла нет писать.
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4k
Кореш 4 часа назад
Сфигали грудь является гениталиями? "Гениталии это половые органы, органы размножения"
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322
Boka 4 часа назад
бред, конечно, но есть же такая вещь как бафф
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5k
Igor Grishaev 4 часа назад
Это чтобы трансвеститов не палить
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48k
Цыц тут у меня 4 часа назад
Ипанутым нет покоя...
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952
Рерих- легат белого братства Розенкрейцеров 4 часа назад
Опять баба придумали хрень. Не живётся им нормально.
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6k
CruelAsm 4 часа назад
А можно поподробнее про свист в след? Что даёт, как и когда делается, какие условия? След обыкновенный или вынутый?
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3818 постов (3776 в горячем)

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