Бюстгальтеры для кадыка – зачем китайцы начали их носить

«Если женщины носят бюстгальтеры для защиты своих гениталий, почему мужчины не должны? Прикрытие кадыка — для них», — сказала блогерша.

И тут же в китайских онлайн-магазинах начали продаваться эти мужские бра! Как быстро реагирует китайский рынок.

«Прикрытие для кадыка» стоит от 20 юаней (270 рублей) в зависимости от материала изготовления, могут быть игривые кружевные, могут быть смелые кожаные или шерстяные для зимы. Очень смешно. Бюстгальтер для кадыка в форме свиного носа был продан тиражом более 7000 единиц.