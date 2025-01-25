Бюстгальтеры для кадыка – зачем китайцы начали их носить

Девушка-блогер придумала «Бюстгальтеры для кадыка» ради защиты прав женщин!
Зачем нужно прикрывать кадык?
Китайский инфлюенсер Чжу Мяолинь (или коротко А Мяо) утверждает, что это выступающая часть мужской гортани «деликатна», «чувствительна» и даже «в некоторых случаях сексуальна», ровно как женская грудь
И потом у она призвала своих друзей-мужчин носить «бюстгальтеры» в форме кадыка, чтобы отстаивать права женщин. И многие ее поддержали!
«Если женщины носят бюстгальтеры для защиты своих гениталий, почему мужчины не должны? Прикрытие кадыка — для них», — сказала блогерша.
И тут же в китайских онлайн-магазинах начали продаваться эти мужские бра! Как быстро реагирует китайский рынок.
«Прикрытие для кадыка» стоит от 20 юаней (270 рублей) в зависимости от материала изготовления, могут быть игривые кружевные, могут быть смелые кожаные или шерстяные для зимы. Очень смешно. Бюстгальтер для кадыка в форме свиного носа был продан тиражом более 7000 единиц.
Потому что это в шуточной форме оборачивает гендерные стереотипы и помогает их высмеять. У Чжу уже была заинтересованная проблемой полов публика, потому что она часто пародировала непочтительно отношение мужчин к женщинам (например, свист в след или она снимала, как пристает на улице к мужчинам теми же фразами, какими приставали к ней. И когда это зеркалится, выглядит особо дико).
Или когда она понукала своего парня, пока тот смиренно пылесосил: «Если ты не можешь родить мне дочь, возвращайся в дом своего отца!».
Чжу с ее историями о смене гендерных ролей очень быстро стала популярной, так что мода на мужское бра для кадыка тоже выстрелила молниеносно.
Конечно, это все иронично. Но миллион бра от 20 юаней и дороже уже проданы, так что индустрия работает.
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Где гениталии, и где лифчик для сисек и лифчик для кадыка?
Никто этим дурам не сказал что у них его нету.
кальсоны с мешочком для яиц
"Женщины не могут работать газо- и электросварщиками ручной сварки в закрытых емкостях и на высоте."
Правда, не скажу, что они прям так туда рвутся...