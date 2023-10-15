Мэрилин, а точнее Норма, как до начала карьеры звали актрису, была третьей дочерью киномонтажницы Глэдис Бейкер, а вот отец так и остался неизвестен. Девочка практически не знала мать, вскоре после рождения ее отдали в приемную семью, где уже воспитывалось несколько детей. Глэдис забирала малышку только на выходные, а потом, когда посчитала, что уже может содержать ее, взяла к себе насовсем. Но вскоре после этого Глэдис поставили неутешительный диагноз «параноидальная шизофрения» и отправили в лечебницу. Не успев обрести мать, Мэрилин тут же потеряла ее. До конца жизни Глэдис практически не контактировала с дочерью, а ей до совершеннолетия пришлось жить то в приемной семье, то у друзей семьи, то в сиротском приюте.

Впервые девочка задумалась о карьере актрисы именно потому, что мир вокруг был не слишком дружелюбен к ней.

«Когда мне было 5 лет, я думаю, что тогда я и захотела стать актрисой. Я любила играть. Мне не нравился мир вокруг меня, потому что он был немного мрачный, но я любила играть дома. Мои опекуны отправляли меня в кино, чтобы вытащить из дома, где я сидела весь день и всю ночь. Мир на экране настолько большой, а я была маленьким ребенком, находившимся в полном одиночестве. Так я влюбилась в кино», — делилась актриса.