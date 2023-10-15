Кокетливая блондинка в развевающемся платье, милая хохотушка из старых фильмов, сладкоголосая соблазнительница, которая спела именинную песню самому Джону Кеннеди. Мэрилин Монро запоминалась разными образами, ее обожали современники и вспоминают потомки. Но почти никто не знал ее настоящей. Несмотря на невероятный успех, стеснительная и неуверенная в себе девочка Норма Джин все время жила внутри блистательной Мэрилин Монро.
Мы изучили ее биографию и увидели 7 фактов, которые говорят о том, что эта неуверенность и то, что окружающие так мало знали и понимали ее, очень сильно повлияли на жизнь актрисы, а может, в какой-то степени погубили ее.
Мэрилин, а точнее Норма, как до начала карьеры звали актрису, была третьей дочерью киномонтажницы Глэдис Бейкер, а вот отец так и остался неизвестен. Девочка практически не знала мать, вскоре после рождения ее отдали в приемную семью, где уже воспитывалось несколько детей. Глэдис забирала малышку только на выходные, а потом, когда посчитала, что уже может содержать ее, взяла к себе насовсем. Но вскоре после этого Глэдис поставили неутешительный диагноз «параноидальная шизофрения» и отправили в лечебницу. Не успев обрести мать, Мэрилин тут же потеряла ее. До конца жизни Глэдис практически не контактировала с дочерью, а ей до совершеннолетия пришлось жить то в приемной семье, то у друзей семьи, то в сиротском приюте.
Впервые девочка задумалась о карьере актрисы именно потому, что мир вокруг был не слишком дружелюбен к ней.
«Когда мне было 5 лет, я думаю, что тогда я и захотела стать актрисой. Я любила играть. Мне не нравился мир вокруг меня, потому что он был немного мрачный, но я любила играть дома. Мои опекуны отправляли меня в кино, чтобы вытащить из дома, где я сидела весь день и всю ночь. Мир на экране настолько большой, а я была маленьким ребенком, находившимся в полном одиночестве. Так я влюбилась в кино», — делилась актриса.
2. Первый раз она вышла замуж совсем юной, второй ее брак не выдержал проверки популярностью, а третий тоже не принес счастья
В 16-летнем возрасте Мэрилин влюбилась в парня старше ее и, чтобы иметь возможность уехать с ним в другой штат, вышла за него замуж и бросила школу. Позже она рассказывала, что первый брак был довольно пресным и что они с мужем очень мало разговаривали друг с другом. Через год после свадьбы ее муж стал работать в торговом флоте, а сама она пошла на авиационный завод
Именно эта работа оказалась судьбоносной, потому что там ее заметил фотограф, который и предложил работу модели. Девушка согласилась, ее карьера стала развиваться очень быстро, вскоре последовали актерский контракт, изменение внешности, новое имя и... развод с мужем, который не принял нового образа жизни и осуждал его.
Уже много позже похожая ситуация произойдет со вторым супругом Мэрилин — звездой бейсбола Джо Ди Маджио. Спортсмен был склонен к сильным вспышкам ревности, что плохо сочеталось с тем, что он был женат на самой известной блондинке. Муж развелся с Мэрилин после одного эпизода фильма. Он увидел, что она снялась в проморолике картины «Зуд седьмого года», где стоит на решетке и придерживает развевающееся платье. Вернее, эти знаменитые кадры оказались последней каплей для ревнивого супруга. Эта рекламная съемка продолжалась несколько часов и собрала огромную толпу зевак. А их брак вскоре закончился.
Третий брак Мэрилин, с режиссером Артуром Миллером, тоже закончился разводом. По слухам, этому поспособствовал творческий кризис режиссера, он чувствовал себя материально зависимым от жены, а Мэрилин считала себя недостойной быть его музой.
Мэрилин улучшила свою внешность, но вместе с обретением новой красоты она, казалось, потеряла себя. Чтобы лоб казался выше, линию роста волос приподняли с помощью специальной процедуры электролиза. Волосы отбелили до платинового оттенка, был исправлен неправильный прикус, в челюсть вживлен силиконовый протез, скорректирована форма носа.
Она стала красавицей, но все равно продолжала стесняться себя. Жена личного фотографа и близкого друга Мэрилин Милтона Грина рассказывала:
«Она страдала от дислексии и заикания более сильного, чем кто-либо мог себе представить. На протяжении всей своей жизни мучилась кошмарами, которые способствовали ее постоянной бессоннице. У нее было биполярное расстройство и частый „отрыв от реальности“. И это не считая того, что она терпела ужасные боли во время менструации из-за эндометриоза. Сыпь, хронический колит, боли в животе и тошнота — она преодолела физический дискомфорт в дополнение к хорошо известным проблемам своего детства. Мать в психиатрической лечебнице; отец, которого она никогда не знала; постоянное перемещение между приемными семьями и сиротским приютом. А потом были разные лекарства, которые она принимала, чтобы справиться с давлением Голливуда: успокоиться или получить энергию».
Тем не менее Монро открыла в себе способность перевоплощения, от которого приходили в восторг все, кто ее знал. Еще минуту назад она была незаметной женщиной в серенькой одежде, а уже сейчас улыбка привлекала и гипнотизировала всех людей вокруг. И этот эффект хамелеона действительно говорил о врожденном актерском таланте.
Но страх сцены оставался с ней всегда, так как по натуре она была очень застенчивым человеком. Даже когда Монро была уже известна, но проходила курсы актерского мастерства, она вела себя максимально скромно в студенческих кругах. Вот как описывал это Сэм Кашнер в книге «Мэрилин и ее монстры»:
«Она всегда опаздывала на занятия, обычно приходила уже перед тем, как двери в класс запирались. Преподаватель строго следил за тем, чтобы никто не входил в класс посредине сцены. Проскользнув внутрь без макияжа, с блестящими волосами, спрятанными под шарфом, она старалась не привлекать к себе внимания. Обычно она занимала место в задней части одной из темных комнат студии „Малин“ на 46-й улице, в самом центре театрального квартала. Когда она поднимала руку, чтобы заговорить, это был слабый и тихий голос. Она не хотела привлекать к себе внимание, но другим студентам было трудно не заметить, что самая знаменитая кинозвезда в мире учится в их классе актерского мастерства».
Даже когда Мэрилин уже была очень популярной, она получала мало денег в Голливуде. Так произошло потому, что она подписала длительный контракт, который не подразумевал увеличения гонораров, ей уделяли меньше внимания, чем другим звездам такого же уровня, и она не могла выбирать, с кем работать, а с кем нет.
Еще одна причина ее неуверенности заключалась в том, что Мэрилин действительно хотела иметь детей, но страдала эндометриозом и не могла выносить ребенка. У нее случилось три выкидыша, но актриса не теряла надежды. Четвертая беременность стала предметом слухов и обсуждений. Сохранились фотографии, датированные 1960 годом, где звезда запечатлена с округлившимся животом. Поговаривали, что Мэрилин была беременна не от тогдашнего мужа, режиссера Артура Миллера, а от известного певца Ива Монтана. Но что случилось дальше и почему она не выносила эту беременность, так никогда и не стало известно.
Образ легкомысленной блондинки стал надоедать Монро, в разгаре своей карьеры она чувствовала, что может попробовать себя в других, более серьезных, драматических ролях. Но, конечно, ее бунты приводили к скандалам с руководителями студий, которые не были готовы отпустить приносящий прибыль типаж. Конфликты выходили за пределы Голливуда, просачивались в прессу.
Мелкие стычки по поводу ее амплуа случались и непосредственно во время работы над фильмами. Например, известна история, когда она снималась в ленте «Принц и танцовщица» вместе со знаменитым Лоуренсом Оливье, который к тому же выступал продюсером. Он не воспринимал партнершу всерьез и ужасно разозлил ее своей фразой: «Все, что от вас требуется, — это быть привлекательной!» Монро заявила ему, что он не уважает актеров и слишком высокомерен с ними.
Своеобразной местью стали ее опоздания на съемки, но при этом обострились проблемы с употреблением таблеток.
Позже Мэрилин даже основала свою продюсерскую студию, но попытка была не слишком удачной. Она понимала: чтобы оставаться на плаву в Голливуде, нужно продолжать быть глупенькой блондинкой и понижать планку требований, а не повышать ее.
Вся ее жизнь дала название специальному термину в психологии. Синдромом Мэрилин Монро психологи пытаются объяснить состояние человека, когда за видимым социальным успехом, благополучием прячется пустота, одиночество. Такого человека никто не пытается узнать лучше, достаточно того света, который он несет людям, скрывая за ним свою личную боль.
Впервые его описала в своей книге «Синдром Мэрилин Монро» доктор Элизабет Макавой. Еще до того, как Мэрилин умерла физически, она уже умерла от пустоты и одиночества, говорила Элизабет. За всем этим блеском, светом прожекторов и знаменитым «С днем рождения, господин президент», который она так смело пела для Джона Кеннеди, стояла женщина, которая уже давно была надломлена. Она понимала, что счастье — это то, что все ожидают увидеть в голливудских фильмах, а ее реальность — это эгоизм и обман.
Но все же маленькой Норме удалось подарить себе и миру невероятную Мэрилин и прожить яркую жизнь, где было место, пусть недолгим, счастью, любви и славе.
Нас очень тронула эта сторона личности и жизни необычайной актрисы. А вам нравится Мэрилин Монро?
Источник:
- Эдита Станиславовна Пьеха
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