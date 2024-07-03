В Москве курьер спас мальчика, которого незнакомец тащил за руку в кусты

Оказалось, незнакомец был с двумя знакомыми. Зачем им нужен был 10-летний мальчик - выясняют следователи.
В Москве неизвестный мужчина пытался увести 10-летнего мальчика. Это заметил курьер, включил камеру и тут же бросился спасать мальчика. Когда он начал снимать незнакомца, тот заявил, что ребёнок не его. Подозрительный неприятный мужчина тащил ребёнка в сторону кустов, когда его отогнал курьер. Мальчик, которому на вид 10 лет, отделался лёгким испугом и дружеским советом от спасителя не общаться с незнакомцами, сообщает Baza.
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Позже стало известно, что спасителем оказался курьер из Омска Алекс Мелентьев, который уже несколько лет живёт в Москве. Мужчина рассказал SHOT, что неизвестный мужик был в компании ещё двух друзей, все они задержаны. Мелентьев пояснил, что у него самого есть дети и он просто не мог пройти мимо.
Мужчину, который пытался забрать ребёнка, задержали и доставили в СК. На допросе он заявил, что мальчик сам к нему пристал. Сообщается, что мужчине — 28 лет, ранее он был судим за грабеж, а во время инцидента с ребенком был пьян. Следствие продолжается.
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Б.ядь! Рожу раздолбить этой мрази бородатой и приятелям за одно, чтобы трупы не поддавались визуальному опознанию и оттащить всех до мусоросжигателя.