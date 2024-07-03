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В Москве курьер спас мальчика, которого незнакомец тащил за руку в кусты

В Москве курьер спас мальчика, которого незнакомец тащил за руку в кусты

Автор:
03 июля 2024 18:57
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   курьер   мужчина   пытался украсть   спас ребёнка   украл ребёнка   фото   
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Оказалось, незнакомец был с двумя знакомыми. Зачем им нужен был 10-летний мальчик - выясняют следователи.

В Москве неизвестный мужчина пытался увести 10-летнего мальчика. Это заметил курьер, включил камеру и тут же бросился спасать мальчика. Когда он начал снимать незнакомца, тот заявил, что ребёнок не его. Подозрительный неприятный мужчина тащил ребёнка в сторону кустов, когда его отогнал курьер. Мальчик, которому на вид 10 лет, отделался лёгким испугом и дружеским советом от спасителя не общаться с незнакомцами, сообщает Baza.

Позже стало известно, что спасителем оказался курьер из Омска Алекс Мелентьев, который уже несколько лет живёт в Москве. Мужчина рассказал SHOT, что неизвестный мужик был в компании ещё двух друзей, все они задержаны. Мелентьев пояснил, что у него самого есть дети и он просто не мог пройти мимо.

Мужчину, который пытался забрать ребёнка, задержали и доставили в СК. На допросе он заявил, что мальчик сам к нему пристал. Сообщается, что мужчине — 28 лет, ранее он был судим за грабеж, а во время инцидента с ребенком был пьян. Следствие продолжается.

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Метки: Видео   курьер   мужчина   пытался украсть   спас ребёнка   украл ребёнка   фото   
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7  комментариев
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2k
Corkscrew 14 минут назад
"Оказалось, незнакомец был с двумя знакомыми. Зачем им нужен был 10-летний мальчик - выясняют следователи."

Б.ядь! Рожу раздолбить этой мрази бородатой и приятелям за одно, чтобы трупы не поддавались визуальному опознанию и оттащить всех до мусоросжигателя.
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15k
кот базилий 7 минут назад
Сразу - я, я не хатель, а рожа какая паскудная.
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1k
ФЫВАПРОЛ 8 минут назад
Блин, обезьяностан вообще края потерял. Если наши им сдачи дают, то мы фашисты.
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2k
Pioner76 9 минут назад
А меня за коментарии против них Степашки заминусили. И вот тебе. Кад день, так новость про чурок.
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19k
Kucher 10 минут назад
И опять рыло "незаменимого азиатского специалиста".
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2k
дмитрий викторович 16 минут назад
Опять вешалки для бород.
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24k
kσρβγς 18 минут назад
Как всегда - аблизьяны...
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PokemonKa
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Pika-Pika?
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