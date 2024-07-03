В Москве курьер спас мальчика, которого незнакомец тащил за руку в кусты

Позже стало известно, что спасителем оказался курьер из Омска Алекс Мелентьев, который уже несколько лет живёт в Москве. Мужчина рассказал SHOT, что неизвестный мужик был в компании ещё двух друзей, все они задержаны. Мелентьев пояснил, что у него самого есть дети и он просто не мог пройти мимо.