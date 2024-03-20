Велосипедист чудом ушёл от двух питбулей, преследовавших его на трассе

Видео Эда, опубликованное на его странице в соцсети, набрало почти 245 000 лайков и множество комментариев.

Эд Хак возглавляет велотур Soluna Cycle Tour — путешествие протяженностью 2000 км от северной границы Калифорнии до южной границы Мексики в партнерстве с приложением для психического здоровья «Солуна». Он рассказал, что в отдаленных районах нередки случаи погони с собаками.

«Местные не ожидают, что на дороге окажутся велосипедисты, поэтому оставляют двери открытыми, и собаки могут выбежать. Собаки не очень понимают, кто такие велосипедисты. Это в их природе — преследовать. Но пугаться не нужно. Такие ситуации в велоспорте все же редкость. И из них выходишь с новообретенной уверенностью в себе».