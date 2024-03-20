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Велосипедист чудом ушёл от двух питбулей, преследовавших его на трассе

Велосипедист чудом ушёл от двух питбулей, преследовавших его на трассе

Автор:
20 марта 2024 13:17
Сообщество : Животные
Метки: Ynews   Велосипедист   Погоня   Собаки и люди   видео с животными   люди и собаки   питбули   поведение животных   собаки   
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Собаки любят за кем-то или чем-то гоняться. 28-летний велосипедист Эд Хак, участник благотворительного заезда по Калифорнии, испытал эту любовь на себе и, по собственному признанию, испугался не на шутку. За его велосипедом на сельской дороге увязались два мощных и очень быстрых питбуля — и не было похоже, что они настроены дружелюбно.


«Адские гончие» появились будто бы из ниоткуда (понятно, что они выбежали из какого-то дома или со двора) и ринулись вслед одинокому велосипедисту. Эд испугался, но не потерял самообладания.



На кадрах, которые Эду удалось снять на телефон, видно, как агрессивные животные на большой скорости несутся за ним, а он восклицает «ух, ух, ух», и повторяет «уходите» и «остыньте».


Питбули развивают среднюю скорость от 32 до 48 км в час. Одна из собак была особенной быстрой и настойчивой.


«Обычно мне не бывает страшно. Но это нападение собак действительно испугало меня не на шутку, — признался Эд. — Этот пес подбирался все ближе и ближе, выдавливал меня с дороги, и я выехал на встречную полосу. К счастью, машин не было. Чуть не началась настоящая собачья драка: кто кого столкнет с дороги. Собака явно хотела меня цапнуть, мне пришлось поднять ногу. Но пронесло».


В последнюю секунду Эду удается обогнать животных и добраться до безопасного места. На радостях он выдыхает «О Боже!». «Оторвавшись, я почувствовал огромное облегчение. Настоящей проблемой было бы, если бы собака укусила меня за ногу или если бы я упал с велосипеда и она напала на меня», — говорит он.


Видео Эда, опубликованное на его странице в соцсети, набрало почти 245 000 лайков и множество комментариев.


Эд Хак возглавляет велотур Soluna Cycle Tour — путешествие протяженностью 2000 км от северной границы Калифорнии до южной границы Мексики в партнерстве с приложением для психического здоровья «Солуна». Он рассказал, что в отдаленных районах нередки случаи погони с собаками.


«Местные не ожидают, что на дороге окажутся велосипедисты, поэтому оставляют двери открытыми, и собаки могут выбежать. Собаки не очень понимают, кто такие велосипедисты. Это в их природе — преследовать. Но пугаться не нужно. Такие ситуации в велоспорте все же редкость. И из них выходишь с новообретенной уверенностью в себе».




Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Велосипедист   Погоня   Собаки и люди   видео с животными   люди и собаки   питбули   поведение животных   собаки   
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6  комментариев
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26k
сеньор Леонсио Час назад
Но пугаться не нужно. (с)
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47k
Игорь 21 секунду назад
Замечать не раз, что собака, которая ровно относится к пешеходам, часто бежить за мотоциклистами, велосипедистами, самокатчиками и т.п. Есть и не, кто бегает за машинами, но они долго не живут.
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9k
vasilykopkov 4 минуты назад
Да что вы боитесь, они поиграют и отпустят.
Но это не точно...
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6k
Babangdida 59 минут назад
В добавок к телефону:
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690
Quantimus 59 минут назад
Явно домашние псы (наличие ошейника) шастают по улице без поводков и намордников. А говорят, что у нас бардак - везде так же. Дело в США происходит, у них можно и с оружием кататься. Считаю, в случае такого нападения есть полное право пристрелить. Это вот ему повезло, ушёл не покусанный, а могло бы и не получиться. И уж своё здоровье я точно ценю больше чьих-то собак без присмотра.
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1739 постов (1654 в горячем)

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