Женщина напала на ютубера после того, как он снял ее на видео

Далее Wtfbroward заснял, как она поднялась и начала угрожать ему вызвать полицию. Видно, как женщина расхаживает по парковке, указывая на блогера и требуя, чтобы он никуда не уходил, оставался на месте.

Он сказал ей, что у него есть право защищаться, а она ответила: «Нет, я так не думаю». Он объяснил, что снял, как она его ударила. Женщина попыталась изменить свою версию событий и заявила, что она лишь пыталась «схватить» его телефон.