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Женщина напала на ютубера после того, как он снял ее на видео

Женщина напала на ютубера после того, как он снял ее на видео

Автор:
03 июля 2024 14:23
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Видео   видеоблогер   инцидент на парковке   истории людей   нападение   ответка   ответка прилетела   шокирующее видео   
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Разъяренная жительница Флориды попала на видео и стала «звездой Youtube» (в плохом смысле). Она набросилась на ютубера на парковке супермаркета за то, что тот снимал ее перепалку с другой дамой. Но не ждала, что ей прилетит ответка.

Wtfbroward, создатель контента на YouTube, который путешествует по Южной Флориде в поисках «публичных взаимодействий», стал свидетелем словесной перепалки между двумя женщинами на парковке супермаркета Publix в Уэст-Палм-Бич.

Он начал снимать их ссору, которая, как выяснилось, произошла из-за парковочного места для инвалидов. Пожилая женщина (за рулем зеленого Subaru Forester) кричала на более молодую (за рулем черного Chevy Equinox), угрожая, что та «попадет в ад». Вторая в ответ хамила: «Спасибо. Вы сделали мой день. По крайней мере, я не одета, как дерьмо».

Внезапно обе спорщицы заметили, что их снимает ютубер. Первая не возражала против этого и даже подстрекала Wtfbroward выложить видео на YouTube. Однако владелица черного автомобиля направилась к мужчине и потребовала удалить видео. Он ей: «Леди, вы с ума сошли?» А она ему: «Сотри это на хрен, или я выбью из тебя всю дурь!».

Когда Wtfbroward отказался, женщина попыталась отнять у него телефон. Ютубер попытался разрядить обстановку и отойти, но женщина выполнила свою угрозу и ударила его.

Он ответил на агрессию — и нападавшая вдруг очутилась на спине на асфальте. У нее был очень удивленный вид — казалось, она такого вовсе не ожидала.

Далее Wtfbroward заснял, как она поднялась и начала угрожать ему вызвать полицию. Видно, как женщина расхаживает по парковке, указывая на блогера и требуя, чтобы он никуда не уходил, оставался на месте.


Он сказал ей, что у него есть право защищаться, а она ответила: «Нет, я так не думаю». Он объяснил, что снял, как она его ударила. Женщина попыталась изменить свою версию событий и заявила, что она лишь пыталась «схватить» его телефон.

Мужчина не стал с ней дальше спорить и сел в свою машину, чтобы уехать. Его остановила пожилая дама за рулем Subaru Forester, которая была второй стороной в перепалке, с которой все началось. Она сообщила ему, что все видела, поддерживает его и уже звонит в полицию.


Пока неизвестно, были ли выдвинуты какие-либо обвинения против участников инцидента.


В комментариях к видео на YouTube все как один на стороне мужчины. Поддерживают его и говорят, что он все сделал правильно.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Видео   видеоблогер   инцидент на парковке   истории людей   нападение   ответка   ответка прилетела   шокирующее видео   
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23  комментария
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
19k
11k
Trenzel2003 16 минут назад
Женщина поднявшая руку автоматически переходи из разряда слабый пол, в спарринг партнера!
Да, ударившая женщина должна получить ответочку!
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15k
кот базилий 18 минут назад
Нех. ручонками сучить.
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35k
Ego sum qui sum 23 минуты назад
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2k
Виктор Глущенко Полчаса назад
malovato budet .
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65k
Олег 39 минут назад
оказывается из бабы тоже можно выбить дерьмо!
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3k
Duke_kir 41 минуту назад
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104
Hitriy Zhuk 41 минуту назад
А разве у них снимать без согласия можно?
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12k
МихА 49 минут назад
Да как он посмел на даму руку поднять?
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1k
Аарон Чупа 59 минут назад
Все правильно. Он говорит что она первая подняла на него руку и он защищался
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8k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Типичная яжмать . И как типичная яжмать очень удивляется когда получает по епалу. В ментовке писдит про бедную женщину, плачет и скулит.
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37k
Fat Lynx 2 часа назад
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14k
Том Сойер 2 часа назад
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11k
Garpia121 2 часа назад
Эта идиотская манера все снимать, меня тоже раздражает. Сидишь на педикюре-бежит администратор всех снимает, идешь по улице-шизоидные блохеры видосики пишут, и так везде. А может я не желаю что-бы меня незнакомые люди снимали? Где моё право на личное пространство?
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3k
Сергей 2 часа назад
И зачем это нам знать?
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1931 пост (1846 в горячем)

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