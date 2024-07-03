Женщина напала на ютубера после того, как он снял ее на видео

Разъяренная жительница Флориды попала на видео и стала «звездой Youtube» (в плохом смысле). Она набросилась на ютубера на парковке супермаркета за то, что тот снимал ее перепалку с другой дамой. Но не ждала, что ей прилетит ответка.
Wtfbroward, создатель контента на YouTube, который путешествует по Южной Флориде в поисках «публичных взаимодействий», стал свидетелем словесной перепалки между двумя женщинами на парковке супермаркета Publix в Уэст-Палм-Бич.
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Он начал снимать их ссору, которая, как выяснилось, произошла из-за парковочного места для инвалидов. Пожилая женщина (за рулем зеленого Subaru Forester) кричала на более молодую (за рулем черного Chevy Equinox), угрожая, что та «попадет в ад». Вторая в ответ хамила: «Спасибо. Вы сделали мой день. По крайней мере, я не одета, как дерьмо».
Внезапно обе спорщицы заметили, что их снимает ютубер. Первая не возражала против этого и даже подстрекала Wtfbroward выложить видео на YouTube. Однако владелица черного автомобиля направилась к мужчине и потребовала удалить видео. Он ей: «Леди, вы с ума сошли?» А она ему: «Сотри это на хрен, или я выбью из тебя всю дурь!».
Когда Wtfbroward отказался, женщина попыталась отнять у него телефон. Ютубер попытался разрядить обстановку и отойти, но женщина выполнила свою угрозу и ударила его.
Он ответил на агрессию — и нападавшая вдруг очутилась на спине на асфальте. У нее был очень удивленный вид — казалось, она такого вовсе не ожидала.
Далее Wtfbroward заснял, как она поднялась и начала угрожать ему вызвать полицию. Видно, как женщина расхаживает по парковке, указывая на блогера и требуя, чтобы он никуда не уходил, оставался на месте.
Он сказал ей, что у него есть право защищаться, а она ответила: «Нет, я так не думаю». Он объяснил, что снял, как она его ударила. Женщина попыталась изменить свою версию событий и заявила, что она лишь пыталась «схватить» его телефон.
Мужчина не стал с ней дальше спорить и сел в свою машину, чтобы уехать. Его остановила пожилая дама за рулем Subaru Forester, которая была второй стороной в перепалке, с которой все началось. Она сообщила ему, что все видела, поддерживает его и уже звонит в полицию.
Пока неизвестно, были ли выдвинуты какие-либо обвинения против участников инцидента.
В комментариях к видео на YouTube все как один на стороне мужчины. Поддерживают его и говорят, что он все сделал правильно.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Да, ударившая женщина должна получить ответочку!
А данное видео лишь подтверждает тот факт, что тупая пи*зда оторвала по тупому е*балу из-за непонимания того, что она тупая пи*зда. Данинг-Крюгер для баб-с.
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