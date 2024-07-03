90 потрясающих вещей и фотографий из прошлого, которые сохранились для будущих поколений

#1 Бассейн Клеопатры
#3 Эта исключительная карта мира на вавилонских глиняных табличках является первой документально подтвержденной картой мира в истории. Сценарий на карте написан аккадской клинописью, датируемой VI веком до нашей эры.
#5 Римский денарий с изображением Юлия Цезаря, в честь которого назван месяц июль, в роли императора перед восьмилучевой звездой.
#6 Дервени Кратер; шедевр эллинистического искусства, Салоники, IV в. до н. э.
#7 Морской пехотинец США даёт воду бездомному котёнку, спрятавшемуся под подбитым японским лёгким танком Type 95 Ha-Gō на атолле Тарава 24 ноября 1943 года.
#8 Лучше всего сохранившиеся и наиболее неповрежденные римские доспехи Lorica Segmentata. Эти доспехи, обнаруженные в римском городе Корбридж возле Стены Адриана, имеют международное значение.
#10 Детям пришлось переходить реку с помощью шкивов по дороге в школу в окрестностях Модены, Италия!!! (1959)
#13 До и после раскопок и реставрации Великого Зиккурата Ура, построенного примерно 4000 лет назад
#15 Фермерский мальчик из Гошена, штат Индиана, снова среди своих кур с игрушечной колесной тачкой, которую он, возможно, использовал для доставки кукурузы, чтобы накормить их. 1930-е или 1940-е годы
#16 Меч из англосаксонского захоронения корабля Саттон-Ху, датируемый примерно 620 годом н. э.; Саффолк, Англия
#18 Одна из худших аварий на шахтах в истории, катастрофа на шахте Фратервиль в Теннесси, унесла жизни более 200 шахтеров в 1902 году.
#19 Римская мозаика, на которой изображен медальон с олицетворением весны. Она была сделана в Карфагене (современный Тунис) в IV веке нашей эры и выставлена в Британском музее в Лондоне, Англия.
#21 Nice View Of The Temple Of Hatshepsut A Mortuary Temple Built During the Reign Of Pharaoh Hatshepsut Of The Eighteenth Dynasty Of Egypt (1550 Bce - 1290 Bce). Шедевр древней архитектуры
#22 Повторные раскопки Ламассу, Курсбад, Ирак; ассирийское божество изображено с человеческими, птичьими и бычьими или леонинскими элементами. Город был новой столицей, построенной царем Саргоном II в 721 году до нашей эры.
#23 Бронзовая расписная лампа с диким гусем и рыбой Лампа, использовавшаяся во времена династии Хань 2000 лет назад
#24 Клад из 24 средневековых монет был найден металлоискателем возле деревни Каслмортон, Англия, в 2023 году
#25 Большая аттическая геометрическая амфора (большой закрытый сосуд с двумя вертикальными ручками для транспортировки или хранения жидких или твердых продуктов), со сценой погребения и скорби
#27 Menhir De Kerhouezel - Бретань - Франция
#29 Страусиная повозка, остановленная полицией за превышение скорости, Лос-Анджелес, 1930-е годы
#30 Пирамида ниш - потрясающий архитектурный объект, расположенный в древнем городе Эль-Тахин, Веракрус, Мексика.
#31 Фрески бронзового века из Кносса (на Крите), Теры (Санторини) и Микен (на Пелопоннесе); XVII-XIII века до нашей эры
#32 Пирамида Кох Кер, расположенная в Камбодже, высотой более 35 метров, является одной из самых больших пирамид в Юго-Восточной Азии.
#33 "Куин Мэри" с американскими войсками возвращается в гавань Нью-Йорка после окончания Второй мировой войны, 1945 год.
#35 Антиох I Феос поддерживал свою легитимность как персидский царь благодаря связи с Дарием I
#38 Интерьер аптеки Хелмболда, расположенной на Бродвее рядом с Принс-стрит, - яркий пример викторианской эпохи. Фотография сделана в 1886 году!
#39 Шерд римской керамики с изображением людей в цепях. Он датируется 150-200 годами, был найден в древнем военном форте Матило в Лейдене и принадлежит организации "Наследие Лейдена и окрестностей".
#40 Халди (Халди) был верховным богом урартского пантеона, и в древнем Эребуни существовал храм, посвященный ему. Реконструкция барельефа, К. Джанджиан. (Заповедник историко-археологической культуры Эребуни, Ереван).
#43 Сказочные дымоходы в Каппадокии, Турция, - это сюрреалистическое чудо природы. Эти уникальные скальные образования, созданные в результате вулканической активности и эрозии на протяжении тысяч лет, создают потусторонний пейзаж.
Наскальные рисунки #44 Wandjina, обнаруженные в районе Кимберли в Западной Австралии и считающиеся тысячелетними, изображают поразительные фигуры с ярко выраженными чертами лица: большие, выразительные глаза и заметное отсутствие ртов.
#47 The Gate Of The Sun In 1971
#49 Сасанидская империя при Шапуре I стремилась расширить свои территории и влияние, часто вступая в конфликт с Римской империей, которая также была доминирующей державой в этом регионе.
#51 Британский бригадный генерал Джон Воган Кэмпбелл выступает перед бойцами 137-й бригады (46-я дивизия) во время Первой мировой войны. Канал Сен-Квентин, Франция. 2 октября 1918 года
#53, обнаруженный металлоискателями в 2018 году в долине Борн, недалеко от города Солсбери. В кладе долины Борн более 1800 римских монет, и все они были найдены внутри римского кувшина из серой посуды.
#54 Королева Виктория со своими внуками, 26 ноября 1885 года
#55 Римский император Филипп Араб изображен стоящим на коленях перед персидским царем Шапуром I и просящим о мире. Стоящий император - Валериан, который был захвачен персами в 260 году н.э.
#57 Эта фотография 1908 года из храма Хар в Амритсаре, который христианские леваки называют "Золотым храмом".
#59 Самый высокий человек в Российской империи, Фёдор Андреевич Махнов (1878-1912)
#60 Группа мужчин, наслаждающихся старинным автомобилем, где-то в окрестностях Айовы, 1947 год
#61 Церемония танца солнца
#62 Гонщики на скачках в Лонгшампе во Франции в 1930-е годы демонстрируют последние меховые модели, Париж, Франция, 1930-е годы
#63 Картина "Парижский договор", изображающая окончание американской революционной войны с Великобританией
#66 Округ Клейборн, Теннесси, 1940-е / 1950-е гг.
#68 Анна Зиман, оператор телефонного коммутатора, Джад, N.d.
#69 Мы впервые увидели эту девочку на серии фотографий, посвященных морским пехотинцам, но она старается изо всех сил, как танцовщица хула в той сувенирной юбке из травы, которую он привез с Гавайев во время Второй мировой войны.
#70 Эти новые статуи, созданные кхмерским художником, напоминают золотого мальчика, который является королем Джаяварманом Ви, кхмерским королем, правившим с 1080 по 1107 год.
#71 Мужчины и женщины ткут на мельнице "Белый дуб" в Гринсборо, штат Северная Каролина, C.1909. Photo Courtesy Of The National Museum Of American History
#73 A! Мужчина за рулем молочного фургона 1925 года в Ла, одного из первых фургонов без лошади!
#76 Экипаж зенитного орудия армии США, управляющий своей 3-дюймовой пушкой M3 Aa на новой полосе для истребителей, Дободура, Новая Гвинея, 17 мая 1943 года.
#77 Всадник наполняет свой бочонок из пустынного колодца в 30 милях к северу от Паломаса, штат Аризона. Его лошадь освежается неподалеку. 1907
#78 Лагерь шахтёров с месторождений Норт Стар и Маунтэйнэр. Округ Сан-Хуан, Колорадо, 1875 год
#79 Самолеты летают между башнями, а пешеходы переходят дорогу в рамках празднования открытия моста Золотые Ворота в мае 1937 года.
#80 Погрузка груза на пароходной пристани в Виксбурге, штат Миссисипи, на реке Миссисипи (1906)
#81 Младший капрал Роберт А. Бишоп исследует комплекс туннелей Вьетконга, найденный кожевниками из 2-го батальона 26-й морской пехоты
#84 Айдахо-Спрингс, штат Колорадо. C.1910. Вид вниз по улице, переполненной пешеходами и конными повозками. Опубликовано Э. Дж. Дейсом. Источник фотографии: Висконсинское историческое общество
#85 Фотография 1915 года, на которой лесорубы рубят деревья на Тихоокеанском Северо-Западе, США, отражает суть лесозаготовительной промышленности той эпохи и рассказывает о трудностях и победах людей, которые в ней работали.
#87 67 лет назад пятеро братьев Маркс вместе выступили на телеканале Nbc в шоу The Tonight Show в 1957 году.
#88 Conestoga Wagon (неизвестная дата и место)
#89 Овощной рынок Нью-Йорка был очень оживленным и многолюдным в 1900-х годах. На здешних рынках можно было увидеть тот же шорох и гламур, что и на овощных рынках Индии.
Источник:
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