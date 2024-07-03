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90 потрясающих вещей и фотографий из прошлого, которые сохранились для будущих поколений

90 потрясающих вещей и фотографий из прошлого, которые сохранились для будущих поколений

Автор:
03 июля 2024 11:56
Метки: Фотографии   история   факты   
1350
90
В мире существует множество загадок. В некоторых случаях требуются годы исследований, прежде чем эксперты или ученые смогут объяснить вопросы о нашем прошлом. Понятно, что когда совершаются новые открытия, это углубляет наше понимание древней истории и помогает увидеть ушедшие эпохи в новом свете.
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В мире существует множество загадок. В некоторых случаях требуются годы исследований, прежде чем эксперты или ученые смогут объяснить вопросы о нашем прошлом. Понятно, что когда совершаются новые открытия, это углубляет наше понимание древней истории и помогает увидеть ушедшие эпохи в новом свете. К счастью, мы легко можем найти такие интригующие лакомые кусочки о былых временах в группе “История, тайны и чудеса света” на Facebook*. Как следует из названия, это сообщество делится увлекательными историческими вещами, событиями и местами со всего мира. Прокручивай дальше, панды, чтобы утолить свою жажду знаний.
Как людей, нас часто завораживают таинственные вещи вокруг нас, поскольку они бросают вызов нашему пониманию мира. В некоторых случаях мы даже склонны верить популярным "объяснениям", которые бросают вызов логике. А иногда мы придумываем свои собственные повествования. Например, есть теории, которые считают, что самолеты и корабли исчезают в Бермудском треугольнике из-за инопланетян. Уже много лет существуют предположения о таинственных исчезновениях вещей на Бермудах. Однако до сих пор неясно, сколько конкретно судов исчезло. Наиболее распространенная оценка - 20 самолетов и 50 кораблей.
С другой стороны, ученые связывают эти инциденты с природными явлениями, такими как необычные погодные условия и волны-изгои. Бермудский треугольник расположен в районе Атлантического океана, где могут сходиться штормы с разных направлений. Это может вызывать огромные волны, которые могут достигать высоты до 30,5 метра (100 футов).
Группа “История, тайны и чудеса света” на Facebook*, насчитывающая более 200 тысяч любопытных поклонников, часто делится историческими фотографиями, археологическими открытиями и другой увлекательной информацией. Их посты напомнят тебе о том, что, хотя мы можем знать некоторые истины о нашем прошлом, всегда есть еще больше тайн, которые ждут разгадки. Некоторые из этих фотографий даже демонстрируют изобретательность и мастерство древних людей.
Инженерные достижения и точность пирамид Гизы, которые были построены без помощи современной техники вроде экскаваторов и бульдозеров, до сих пор вызывают недоумение у многих людей. Древний комплекс был построен между 2550 и 2490 годами до нашей эры. National Geographic отмечает: “Ученые и инженеры до сих пор спорят о том, как именно были построены пирамиды. Обычно считается, что египтяне перемещали массивные каменные блоки на высоту по большим пандусам, смазанным водой или мокрой глиной, используя систему саней, канатов, роликов и рычагов”
Затерянный город Атлантида - одна из самых известных неразгаданных тайн прошлого. Считается, что город под названием Атлантида, который процветал примерно за 9000 лет до времен Платона, был полностью уничтожен за один день и ночь катастрофическими землетрясениями и наводнениями. Несмотря на то что были предприняты всевозможные усилия по поиску города, он так и не был найден. Даже сегодня эта тайна порождает бесчисленные исследования, когда энтузиасты-любители и профессиональные исследователи пытаются найти легендарный затерянный город.
До того как Хайрам Бингем открыл Мачу-Пикчу в 1911 году, большинство людей не знало о древнем мегаполисе инков, расположенном в горах Анд. Однако назначение и функции этого места до сих пор остаются загадкой. По мнению многих современных археологов, он был построен как резиденция для правителя инков Пачакути (1438–1472). Но есть и другие теории о предназначении этого места, в том числе и то, что это священное религиозное место или даже церемониальный центр.
Такие исторические загадки часто показывают нам, что наше прошлое - это гораздо больше, чем ряд известных фактов. С развитием технологий и значительным научным прогрессом мы можем узнать и понять о нашем прошлом гораздо больше. Например, древние цивилизации, погребенные глубоко под землей, не видны невооруженным глазом. Однако с помощью спутниковой съемки специалисты могут обнаружить скрытые археологические памятники.
Точно так же анализ ДНК помог исследователям понять связь между древними популяциями и закономерностями миграции людей. Благодаря цифровым технологиям, таким как 3D-моделирование, мы можем восстанавливать исторические артефакты, не беспокоясь о том, что их можно физически повредить. Ты тот, кому нравится разгадывать тайны прошлого? Или тебе нравится смотреть на интригующие исторические посты? Расскажи нам, какой из них тебе больше всего понравился, и не забудь поставить "апдейт".
* Запрещены в РФ

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Фотографии   история   факты   
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4  комментария
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63k
Мойша 45 минут назад
Комментарий к фото
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1k
DuckTales 40 минут назад
Супер
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63k
Мойша 50 минут назад
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А прилегающие фундаменты-остатки строений вычистили?
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537
Самуил Маршак 54 минуты назад
Отличная подборка! Очень интересно!

4. Солдаты кормили белых медведей банками со сгущенным молоком. Советский Союз - кормили сгущеным молоком из банок.
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