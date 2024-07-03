90 потрясающих вещей и фотографий из прошлого, которые сохранились для будущих поколений

Но, как сообщает сайт Letters of Note, "для 26 человек, переживших первый взрыв, боковой проход шахты оказался безопасным убежищем, но ненадолго - когда спасатели добрались до них, все они задохнулись. Рядом с телами 26 погибших были найдены письма к близким, одно из которых можно увидеть ниже. Его написал Джейкоб Воуэлл Саре Эллен, своей любимой жене и матери их 6 детей, один из которых, 14-летний Элберт, был рядом с ним в шахте. ("Малыш Эдди" был сыном, которого они потеряли ранее.) В тот день погибли все взрослые мужчины Фратервиля, кроме троих; более сотни женщин мгновенно овдовели; около тысячи детей потеряли своих отцов. Катастрофа на шахте Фратервиль остается самой страшной в истории Теннесси". "Эллен, дорогая, прощай за нас обоих. Элберт сказал, что Господь спас его. Мы все молимся о воздухе, чтобы он поддержал нас, но без воздуха становится так плохо. Эллен, я хочу, чтобы ты жила правильно и попала на небеса. Воспитывай детей как можно лучше. О, как я хочу быть с тобой, прощай. Похорони нас с Элбертом в одной могиле рядом с маленьким Эдди. До свидания Эллен, до свидания Лили, до свидания Джемми, до свидания Гораций. Мы вместе. Сейчас 25 минут второго. Еще немногие из нас живы. Джейк и Элберт О Боже, еще один вздох. Эллен помни меня, пока ты жива Прощай, дорогая".