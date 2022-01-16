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Уилл Смит получил премию "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль

Уилл Смит получил премию "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль (6 фото + 1 видео)

Автор:
16 января 2022 13:32
Сообщество : Кино
Метки: Серена Уильямс   Уилл Смит   биографический фильм   золотой глобус   кинопремия   лучшая мужская роль   премия   
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53-летний американский актер Уилл Смит получил свою первую награду "Золотой глобус" за роль в фильме "Король Ричард". Это биографическая картина, в которой он сыграл Ричарда Уильямса, отца известных теннисисток Венеры и Серены Уильямс.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Серена Уильямс   Уилл Смит   биографический фильм   золотой глобус   кинопремия   лучшая мужская роль   премия   
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7  комментариев
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10k
Сережа 2 часа назад
Эта что-ли его дочь по фильму?
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60k
Андрей 55 минут назад
Вот уже и "глобус" прогнулся под текущий момент, как ранее это сделала Нобелевская премия мира.
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19k
Will2006 Час назад
Про "много отец вложил в своих дочерей" (анаболики) в фильме тоже рассказано "правдиво и трогательно" ?
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2k
cnob7 Час назад
неграм и пид.ор.ам сейчас хорошо, за все премии дают. Расисты.
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5k
Алекс Крайчек 2 часа назад
Надеюсь, все нормы толерастии соблюдены и "сестер" Уильямс в фильме играют трансгендеры?
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6k
Думай о хорошем! 2 часа назад
негрорадости.
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9k
MakDag 3 часа назад
Артист хороший несомненно, но фильм смотреть не буду. Слишком омерзительны, эти две гориллы, а как Голливуд умеет из го.на конфетку сделать, всем известно.
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