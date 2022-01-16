Уилл Смит получил премию "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль

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53-летний американский актер Уилл Смит получил свою первую награду "Золотой глобус" за роль в фильме "Король Ричард". Это биографическая картина, в которой он сыграл Ричарда Уильямса, отца известных теннисисток Венеры и Серены Уильямс.
Ранее Смит был пять раз номинирован на эту премию, но победил впервые. В этом году на лучшую мужскую роль, кроме него, были номинированы Махершала Али ("Лебединая песня"), Хавьер Бардем ("Быть Рикардо"), Бенедикт Камбербэтч ("Власть пса") и Дензел Вашингтон ("Макбет"). Как видите, очень достойные соперники.
Первый раз Уилла Смита номинировали на "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в телесериале, мюзикле или комедии в 1993 году, а затем снова в 1994 году за главную роль в популярном комедийном сериале "Принц из Беверли-Хиллз". Однако в первый год он проиграл Джону Гудману, а в 1994 году - Джерри Сайнфелду.
Позже актер перешел к более серьезным ролям, и в 2002 году его вновь номинировали на "Золотой глобус" за роль в фильме о Мухаммеде Али. Однако победа тогда досталась Расселу Кроу за роль в " Играх разума". Далее была номинация в 2007 году за фильм "В погоне за счастьем", в котором Смит снялся вместе со своим сыном Джейденом, и в 2016 году за фильм "Защитник". Но эти награды также ему не достались.
Позже актер перешел к более серьезным ролям, и в 2002 году его вновь номинировали на "Золотой глобус" за роль в фильме о Мухаммеде Али. Однако победа тогда досталась Расселу Кроу за роль в " Играх разума". Далее была номинация в 2007 году за фильм "В погоне за счастьем", в котором Смит снялся вместе со своим сыном Джейденом, и в 2016 году за фильм "Защитник". Но эти награды также ему не достались.
О нынешней победе Уилла Смита было объявлено в социальных сетях, поскольку в этом году "Золотой глобус" не транслировался по телевидению или в прямом эфире.
Кадр из фильма "Король Ричард"
"Король Ричард", режиссер - Рейнальдо Маркус Грин, продюсеры - Венера и Серена Уильямс.
Лента подробно рассказывает о планах Ричарда Уильямса сделать своих дочерей профессиональными теннисистами, когда они были еще детьми. О том, как много отец вложил в своих дочерей, и о том, какие плоды это принесло.
Лента подробно рассказывает о планах Ричарда Уильямса сделать своих дочерей профессиональными теннисистами, когда они были еще детьми. О том, как много отец вложил в своих дочерей, и о том, какие плоды это принесло.
В настоящее время фильм может похвастаться впечатляющим 90-процентным рейтингом свежести от критиков, опрошенных Rotten Tomatoes, большинство из которых высоко оценили игру Уилла Смита. Он сыграл правдиво и трогательно, фильм берет за душу.
Фильм, который был показан одновременно в кинотеатрах и на HBO Max, стал одним из первых претендентов на "Оскар", и победа Смита может сделать его фаворитом на получение приза за лучшую мужскую роль на предстоящей церемонии.
Номинанты на премию "Оскар" будут объявлены 8 февраля.
Номинанты на премию "Оскар" будут объявлены 8 февраля.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Серена Уильямс Уилл Смит биографический фильм золотой глобус кинопремия лучшая мужская роль премия
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