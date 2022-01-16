Уилл Смит получил премию "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль

Первый раз Уилла Смита номинировали на "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в телесериале, мюзикле или комедии в 1993 году, а затем снова в 1994 году за главную роль в популярном комедийном сериале "Принц из Беверли-Хиллз". Однако в первый год он проиграл Джону Гудману, а в 1994 году - Джерри Сайнфелду.



Позже актер перешел к более серьезным ролям, и в 2002 году его вновь номинировали на "Золотой глобус" за роль в фильме о Мухаммеде Али. Однако победа тогда досталась Расселу Кроу за роль в " Играх разума". Далее была номинация в 2007 году за фильм "В погоне за счастьем", в котором Смит снялся вместе со своим сыном Джейденом, и в 2016 году за фильм "Защитник". Но эти награды также ему не достались.