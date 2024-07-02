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16 идей обустройства детской комнаты

16 идей обустройства детской комнаты

Автор:
02 июля 2024 13:29
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дети   детская комната   дизайн   дизайн детской   интересно   мебель для детей   ремонт   
865
17

Родители всегда хотят, что детство малышей продлилось как можно дольше. Поэтому даже дизайны комнат создают с учётом интересов своих чад. В этом посте собраны функциональные и лаконичные идеи, которые можно применить даже в небольшой квартире.

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Метки: дети   детская комната   дизайн   дизайн детской   интересно   мебель для детей   ремонт   
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2  комментария
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424
Alexander 36 минут назад
В магазине ковров и половых покрытий:
- Что мадам желает?
- Что нибудь практичное в детскую комнату!
- Сколько у мадам детей?
- шестеро!
- Практичнее всего будет заасфальтировать!
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Сталкер Полчаса назад
Набери рандомных интерьерных фото и наваяй подписи, абсолютно не соответствующие картинкам. Пост готов.

Не будь как тупая кукурузина!
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1778 постов (1731 в горячем)

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