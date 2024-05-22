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"Нашли в капусте" и другая ложь о том, откуда берутся дети: как родители просвещают малышей

"Нашли в капусте" и другая ложь о том, откуда берутся дети: как родители просвещают малышей

Автор:
22 мая 2024 10:37
Сообщество : Истории из жизни
Метки: дети   интересно   малыши   откуда берутся дети   половое образование   половое созревание   родители и дети   щепетильная тема   
1668
14

Рано или поздно у детей возникает вопрос - откуда они взялись и как родились. Многие родители идут по пути сказок и лжи, чтобы не травмировать ребёнка, выдумывают классические небылицы про аистов и капусту. Но это больше путает детей. Герои нашей подборки рассказали, как их дети узнали откуда берутся малыши.

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А как вы рассказывали детям?

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Метки: дети   интересно   малыши   откуда берутся дети   половое образование   половое созревание   родители и дети   щепетильная тема   
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8  комментариев
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7k
Отвратительный Мужик Час назад
Судя по тому что ребёнок в 5 лет смотрел фильм "Чужой" у родителей мозгов нет от слова совсем.
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45
Анечка 15 минут назад
На такой вопрос можно ответить,что из животика мамы. И на самом деле этого достаточно. Подробности узнает от сверстников. Когда время придет.
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4k
americos Полчаса назад
Вовочка подходит к маме:
- Мама, мы сочинение пишем - "Как я родился", называется.
Так как я родился?
- В капусте мы тебя нашли, - улыбается мама.
Вовочка с тем же вопросом идет к папе.
- Аист тебя принес, - отвечает папа.
Вовочка пишет в сочинении:
"Мои родители размножались вегетативным способом,
так и не познав радости секса..."
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26k
sssss3 Полчаса назад
Дети берутся из капусты
Сиськи растут от капусты
Деньги в СССР называли капустой.
Да, особо не заморачивались предки с фантазией....
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6k
Наталья 48 минут назад
дурдом какой-то. сын спросил и я ответила, что дети берутся из животиков мам. всё- тема закрылась до периода полового созревания)
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6k
Денис Час назад
Мама-Мама я появился из животика?
Да.
А ты говорила, что если сосать грязные пальцы то в животике заведутся черви. А что надо сосать чтобы в животике завёлся малыш?
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1694 поста (1649 в горячем)

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