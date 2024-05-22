"Нашли в капусте" и другая ложь о том, откуда берутся дети: как родители просвещают малышей

Рано или поздно у детей возникает вопрос - откуда они взялись и как родились. Многие родители идут по пути сказок и лжи, чтобы не травмировать ребёнка, выдумывают классические небылицы про аистов и капусту. Но это больше путает детей. Герои нашей подборки рассказали, как их дети узнали откуда берутся малыши.