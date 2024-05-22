"Нашли в капусте" и другая ложь о том, откуда берутся дети: как родители просвещают малышей

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Рано или поздно у детей возникает вопрос - откуда они взялись и как родились. Многие родители идут по пути сказок и лжи, чтобы не травмировать ребёнка, выдумывают классические небылицы про аистов и капусту. Но это больше путает детей. Герои нашей подборки рассказали, как их дети узнали откуда берутся малыши.
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А как вы рассказывали детям?
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Метки: дети интересно малыши откуда берутся дети половое образование половое созревание родители и дети щепетильная тема
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- Мама, мы сочинение пишем - "Как я родился", называется.
Так как я родился?
- В капусте мы тебя нашли, - улыбается мама.
Вовочка с тем же вопросом идет к папе.
- Аист тебя принес, - отвечает папа.
Вовочка пишет в сочинении:
"Мои родители размножались вегетативным способом,
так и не познав радости секса..."
Сиськи растут от капусты
Деньги в СССР называли капустой.
Да, особо не заморачивались предки с фантазией....
Да.
А ты говорила, что если сосать грязные пальцы то в животике заведутся черви. А что надо сосать чтобы в животике завёлся малыш?