Курица выучила буквы, цифры и цвета: хозяйка говорит, что ее птица феноменальная

Рекордсменка, которую зовут Лейси, стала безоговорочным победителем стаи, правильно определив шесть букв, цифр и цветов за одну минуту.
Курица из Британской Колумбии (Канада), которая без проблем распознает цифры, буквы и цвета, неожиданно попала в Книгу рекордов Гиннеса.
Хозяйка птицы Эмили Керрингтон, ветеринар с острова Габриола, купила пять кур породы гилайн в прошлом году, чтобы иметь домашние яйца. Однако позже женщина смеха ради начала учить своих питомцев распознавать буквы и цифры на магнитах.
"Они должны клевать только ту цифру или букву, которую выучили, при этом игнорируя другие. Даже если добавлю целую кучу неизвестных символов, они все равно справятся со своей задачей", — рассказала ветеринар в интервью журналистам.
Сейчас Эмили хочет, чтобы ее куры поборолись за титул Книги рекордов Гиннеса в номинации "Наибольшее количество трюков, выполненных за одну минуту". Например, одна из ее фавориток, которую зовут Лейси, стала безоговорочным победителем стаи, правильно определив шесть букв, цифр и цветов за одну минуту.
Учитывая специфический характер трюков, представители Книги рекордов Гиннеса даже создали специальную категорию для Лейси — наибольшее количество идентификаций, сделанных курицей за одну минуту.
Каррингтон, которая рассказывает о тренировках своих подопечных на YouTube-канале The Thinking Chicken, призналась, что безгранично радуется этим удивительным успехам.
"Курица — очень недооцененное существо. Многие считают, что они глупые. Но, возможно, после этого вы посмотрите на других животных и подумаете: "На самом деле они умнее, чем я думал", — говорит Эмили Керрингтон.
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