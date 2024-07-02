Курица выучила буквы, цифры и цвета: хозяйка говорит, что ее птица феноменальная

Курица из Британской Колумбии (Канада), которая без проблем распознает цифры, буквы и цвета, неожиданно попала в Книгу рекордов Гиннеса.

Хозяйка птицы Эмили Керрингтон, ветеринар с острова Габриола, купила пять кур породы гилайн в прошлом году, чтобы иметь домашние яйца. Однако позже женщина смеха ради начала учить своих питомцев распознавать буквы и цифры на магнитах.

"Они должны клевать только ту цифру или букву, которую выучили, при этом игнорируя другие. Даже если добавлю целую кучу неизвестных символов, они все равно справятся со своей задачей", — рассказала ветеринар в интервью журналистам.

Сейчас Эмили хочет, чтобы ее куры поборолись за титул Книги рекордов Гиннеса в номинации "Наибольшее количество трюков, выполненных за одну минуту". Например, одна из ее фавориток, которую зовут Лейси, стала безоговорочным победителем стаи, правильно определив шесть букв, цифр и цветов за одну минуту.