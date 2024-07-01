Школу в Санкт-Петербурге обязали выплатить денежную компенсацию первокласснику, которого травили учителя

Его родители стали подозревать, что в учебном заведении происходит что-то странное. Они положили диктофон в портфель мальчика и испугались, когда прослушали запись.
Скандал вокруг коррекционной школы №4 в Василеостровском районе случился ещё в мае прошлого года. В потерпевшим стал один из первоклассников этого заведения. Он внезапно стал замкнутым и пугливым, позже у него появились синяки, о которых он не хотел рассказывать родителям.
Тогда те положили ему в рюкзак диктофон и позже послушали запись. Там два педагога - Татьяна Жихарева и Варвара Дунина - оскорбляют парня и угрожают избить палкой. Прошлись они и по его родителям. В итоге довели мальчика до истерики.
Этой палкой я тебе как дам, «когда, работать начнёшь, бестолочь.
И далее в том же духе.
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Позже выяснилось, что одними угрозами дело не ограничилось, Жихарева ударила мальчика, поэтому у него и появились синяки. К вопросу подключилась полиция и прокуратура - она возбудила уголовное дело об истязаниях. По версии следствия, педагоги:
Систематически причиняли физические и психические страдания несовершеннолетним 2013 и 2014 годов рождения, имеющим трудности в освоении учебного процесса и являющимся инвалидами.
Но учительница, ударившая парнишку, пока отсидела лишь 10 суток административного ареста по статье 6.1.1 КоАП РФ «Побои». Сейчас суд взыскал с школы №4 пятьдесят тысяч рублей компенсации в пользу мальчика и его родителей.
А уголовное дело об истязаниях детей ещё не рассмотрено.
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как в эту систему попали эти Таня с Варей, почему они так себя ведут, и что там вообще происходит? непонятно.