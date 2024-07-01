Школу в Санкт-Петербурге обязали выплатить денежную компенсацию первокласснику, которого травили учителя

Скандал вокруг коррекционной школы №4 в Василеостровском районе случился ещё в мае прошлого года. В потерпевшим стал один из первоклассников этого заведения. Он внезапно стал замкнутым и пугливым, позже у него появились синяки, о которых он не хотел рассказывать родителям.

Тогда те положили ему в рюкзак диктофон и позже послушали запись. Там два педагога - Татьяна Жихарева и Варвара Дунина - оскорбляют парня и угрожают избить палкой. Прошлись они и по его родителям. В итоге довели мальчика до истерики.

Этой палкой я тебе как дам, «когда, работать начнёшь, бестолочь.

И далее в том же духе.