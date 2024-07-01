FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 9092 поста • 1073 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Школу в Санкт-Петербурге обязали выплатить денежную компенсацию первокласснику, которого травили учителя

Школу в Санкт-Петербурге обязали выплатить денежную компенсацию первокласснику, которого травили учителя

Автор:
01 июля 2024 15:51
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Питер   Санкт-Петербург   дети   издевателства   инвалиды   побои   школа   
1722
1
1

Его родители стали подозревать, что в учебном заведении происходит что-то странное. Они положили диктофон в портфель мальчика и испугались, когда прослушали запись.

Скандал вокруг коррекционной школы №4 в Василеостровском районе случился ещё в мае прошлого года. В потерпевшим стал один из первоклассников этого заведения. Он внезапно стал замкнутым и пугливым, позже у него появились синяки, о которых он не хотел рассказывать родителям.

Тогда те положили ему в рюкзак диктофон и позже послушали запись. Там два педагога - Татьяна Жихарева и Варвара Дунина - оскорбляют парня и угрожают избить палкой. Прошлись они и по его родителям. В итоге довели мальчика до истерики.

Этой палкой я тебе как дам, «когда, работать начнёшь, бестолочь.

И далее в том же духе.

Позже выяснилось, что одними угрозами дело не ограничилось, Жихарева ударила мальчика, поэтому у него и появились синяки. К вопросу подключилась полиция и прокуратура - она возбудила уголовное дело об истязаниях. По версии следствия, педагоги:

Систематически причиняли физические и психические страдания несовершеннолетним 2013 и 2014 годов рождения, имеющим трудности в освоении учебного процесса и являющимся инвалидами.

Но учительница, ударившая парнишку, пока отсидела лишь 10 суток административного ареста по статье 6.1.1 КоАП РФ «Побои». Сейчас суд взыскал с школы №4 пятьдесят тысяч рублей компенсации в пользу мальчика и его родителей.

А уголовное дело об истязаниях детей ещё не рассмотрено.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Питер   Санкт-Петербург   дети   издевателства   инвалиды   побои   школа   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
63k
dima423 Час назад
Вот почему то такие мрази и садюги часто идут в разные школы коррекции или детские дома работать...видимо потому что хотят там найти безответных жертв для своих издевательств! На кол этих шлюх, надеюсь получат реальный срок и побольше...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
6k
Горожанин Полчаса назад
Подонки, а не педагоги. Надо публично очень сурово судить и мразотную сущность их всем показать. Подробные им должны знать, кто они есть на самом деле, и понимать, что их ждёт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
hhwost 52 минуты назад
я почти четверть века регулярно пересекаюсь с людьми, работающими со "специальными" детьми - прекрасные люди. минимум половине из них можно ставить памятник при жизни.

как в эту систему попали эти Таня с Варей, почему они так себя ведут, и что там вообще происходит? непонятно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
AzuveR Час назад
50тыр,за издевательство над беззащитным больным ребёнком и 10 суток ,овце-"учителю ? Не мало ли.? Впаять года 3 и штраф в пару лямов. Что бы ,овца прочувствовала конкретно и другим неповадно было.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Отвратительный Мужик Час назад
А директор и зауч типа не в курсе. Рыба всегда гниёт с головы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Dobry vojak Svejk Час назад
На Чукотку их, обеих. Пусть моржам и проплывающим ледоколам палками машут и Пушкина читают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 3066 постов (3018 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

314640



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Дагестане задержали блогера, раскритиковавшего врача, которая не приняла пациентку в никабе
В Дагестане задержали блогера, раскритиковавшего врача, которая не приняла пациентку в...
Джо Байден назвал условие для завершения своей карьеры
Джо Байден назвал условие для завершения своей карьеры
Набирающие популярность в сообществах
&nbsp;Рацион Древней Руси
 Рацион Древней Руси
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Шокирующие последствия для тех, кто решит прихватить с собой заброшенный на трибуны мяч
Шокирующие последствия для тех, кто решит прихватить с собой заброшенный на трибуны мяч
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#Юмор#СССР#Китай#кот#кошка#Турция#Спорт#нападение
#в мире#Прикол#Россия#забавно#новости#авария#Индия#Крым#шоу#кино
#история#люди#полиция#Москва#конфликт#факты#задержание#собака#сарказм#интересно
Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал «Пошёл вразнос!»: уполномоченный по правам человека потребовал расследовать избиение уроженки Таджикистана в питерской школе «Пошёл вразнос!»: уполномоченный по правам человека потребовал расследовать избиение уроженки... «Убери его от меня!»: житель Петербурга натравил питбуля на прохожих из-за замечания о наморднике «Убери его от меня!»: житель Петербурга натравил питбуля на прохожих из-за замечания о наморднике В Питере неадекват с мачете ранил двух подростков В Питере неадекват с мачете ранил двух подростков «Я просто в шоке»: в Санкт-Петербурге гламурная девушка устроилась воспитательницей в детский сад и рассказала о «минусах работы» «Я просто в шоке»: в Санкт-Петербурге гламурная девушка устроилась воспитательницей в детский... «Жёстко она её»: в питерском ТЦ продавщица избила коллегу за то, что та увела у неё клиента «Жёстко она её»: в питерском ТЦ продавщица избила коллегу за то, что та увела у неё клиента

На что жалуетесь?

Вернуться