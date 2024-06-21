«Твой ишак никуда не поедет»: в Питере прохожий вступился за женщину, которую сбил курьер

В Санкт-Петербурге курьер мчался по тротуару и налетел на 52-летнюю женщину. От удара она отлетела и растянулась на асфальте. А молодой человек даже не попытался ей помочь.

Тут подключились прохожие. Одни подошли к пострадавшей и позвонили в скорую. А другой очевидец начал беседовать с лихачом на драндулете. Тот расхаживал по газону и собирал раскиданные после столкновения вещи.

Я не специально это сделал, клянусь, - заявил доставщик.

На что мужчина резонно заметил: «Какая разница? Ты её сбил на тротуаре». Тут уж парень ничего толком не ответил и начал наяривать свой самовоз, чтобы скрыться с места ДТП.

Твой ишак никуда не поедет, - пообещал ему неравнодушный гражданин.

Тем не менее, СМИ сообщают, что парень всё-таки смог уехать, очевидец не успел его поймать.