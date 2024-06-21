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«Твой ишак никуда не поедет»: в Питере прохожий вступился за женщину, которую сбил курьер

«Твой ишак никуда не поедет»: в Питере прохожий вступился за женщину, которую сбил курьер

Автор:
21 июня 2024 14:39
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Питер   Санкт-Петербург   доставка   женщина   курьер   
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Пострадавшая лежала на асфальте, а доставщик заявлял, что он ни в чём не виноват.

В Санкт-Петербурге курьер мчался по тротуару и налетел на 52-летнюю женщину. От удара она отлетела и растянулась на асфальте. А молодой человек даже не попытался ей помочь.

Тут подключились прохожие. Одни подошли к пострадавшей и позвонили в скорую. А другой очевидец начал беседовать с лихачом на драндулете. Тот расхаживал по газону и собирал раскиданные после столкновения вещи.

Я не специально это сделал, клянусь, - заявил доставщик.

На что мужчина резонно заметил: «Какая разница? Ты её сбил на тротуаре». Тут уж парень ничего толком не ответил и начал наяривать свой самовоз, чтобы скрыться с места ДТП.

Твой ишак никуда не поедет, - пообещал ему неравнодушный гражданин.

Тем не менее, СМИ сообщают, что парень всё-таки смог уехать, очевидец не успел его поймать.

Теперь делом займётся полиция и Следком - женщина попала в больницу с переломами руки и рёбер.

Источник:

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Метки: Видео   Питер   Санкт-Петербург   доставка   женщина   курьер   
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11  комментариев
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Ультратрахуил Полчаса назад
Все проблемы что этим существам живётся лучше чем на родине, а должно быть наоборот, отсюда и проблемы!
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15k
кот базилий Минуту назад
7 до 14 лет - разрешено движение по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (по стороне движения для пешеходов), велосипедным дорожкам, в жилых зонах, обозначенных специальными знаками.

Движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно осуществляться по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов. Допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет: по правой стороне проезжей части итд
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15k
кот базилий 5 минут назад
Их не должно быть на тротуарах по ПДД.Если он старше 14 лет обязан двигаться по проезжей части, но они ссут там ездить, там надо ПДД соблюдать, а абизиан про них не слышал.
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1k
Corkscrew 5 минут назад
«Пострадавшая лежала на асфальте, а доставщик заявлял, что он ни в чём не виноват.»

Ну естественно - "рауфик ни у чем ниуиноуват", падла черная!
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2k
Тимур 23 минуты назад
Надо ввести новый закон.
За причинение тяжкого вреда лицам неназванных национальностей, бородачам, плохо говорящим по-русски, штраф 250 рублей.
Можно внести предоплату, за каждый инцидент, плата будет вызскиваться с баланса.
Можно открыть доверительный платеж.
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3k
Fiverknot 24 минуты назад
Почему он вообще смог уехать? Где разбитая морда валяющаяся на асфальте со связанными руками?
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13k
Б.Касторский Полчаса назад
Сколько всего сделано случайно и конечно же без умысла! А значит что? Верно! Можно сбежать и надеяться, что не найдут и не депортируют. Главное перед этим записать слезное видео, дескать, не убегал, а испугался грозного прохожего! А так он мирный и уважает нас (граждан РФ) и конечно же работает на наше же благо.
Рафик ни в чем не виновен (с)
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August
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