«Твой ишак никуда не поедет»: в Питере прохожий вступился за женщину, которую сбил курьер

Пострадавшая лежала на асфальте, а доставщик заявлял, что он ни в чём не виноват.
В Санкт-Петербурге курьер мчался по тротуару и налетел на 52-летнюю женщину. От удара она отлетела и растянулась на асфальте. А молодой человек даже не попытался ей помочь.
Тут подключились прохожие. Одни подошли к пострадавшей и позвонили в скорую. А другой очевидец начал беседовать с лихачом на драндулете. Тот расхаживал по газону и собирал раскиданные после столкновения вещи.
Я не специально это сделал, клянусь, - заявил доставщик.
На что мужчина резонно заметил: «Какая разница? Ты её сбил на тротуаре». Тут уж парень ничего толком не ответил и начал наяривать свой самовоз, чтобы скрыться с места ДТП.
Твой ишак никуда не поедет, - пообещал ему неравнодушный гражданин.
Тем не менее, СМИ сообщают, что парень всё-таки смог уехать, очевидец не успел его поймать.
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Теперь делом займётся полиция и Следком - женщина попала в больницу с переломами руки и рёбер.
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Движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно осуществляться по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов. Допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет: по правой стороне проезжей части итд
Ну естественно - "рауфик ни у чем ниуиноуват", падла черная!
За причинение тяжкого вреда лицам неназванных национальностей, бородачам, плохо говорящим по-русски, штраф 250 рублей.
Можно внести предоплату, за каждый инцидент, плата будет вызскиваться с баланса.
Можно открыть доверительный платеж.
https://www.kommersant.ru/doc/6679189https://www.kommersant.ru/doc/6679189
Рафик ни в чем не виновен (с)